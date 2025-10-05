Ông Lê Ngọc Quang được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Ông Lê Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 5/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Trần Vũ Khiêm, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Trị thay mặt Đoàn chủ tịch, thừa uỷ quyền của Bộ Chính trị đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư, Phó bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, tại các quyết định liên quan, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ định 62 uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 17 uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị; chỉ định chức danh Bí thư và 4 Phó bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Ngọc Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị đương nhiệm được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Chỉ định Phó bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030, gồm: Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị; ông Trần Phong, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị; ông Trần Vũ Khiêm, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Trị.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được chỉ định.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Ngọc Quang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự tin tưởng của Trung ương, của Đại hội và sự kỳ vọng của nhân dân trong tỉnh; đồng thời nêu rõ quyết tâm kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, giữ gìn đoàn kết, phát huy sức mạnh đồng thuận, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030.