Bí thư Quảng Ngãi được điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Chiều 1/10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tân Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc bổ nhiệm để tăng cường, bổ sung cán bộ lãnh đạo cho Ban Tổ chức Trung ương trong bối cảnh các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng đang tập trung nhiệm vụ cho các hội nghị Trung ương sắp tới và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; đồng thời tạo nguồn cán bộ cho Ban trong trước mắt và lâu dài.

Trong thời gian tới, khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao như công tác tham mưu các quy định, văn bản của Đảng, chuẩn bị cho các hội nghị Trung ương sắp tới, công tác của các Tiểu ban, chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh việc bổ nhiệm một cán bộ có năng lực, kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng sẽ góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ của Ban.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân sinh năm 1974, quê tỉnh Quảng Ngãi có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Lý luận Văn học.

Từ tháng 8/2020 – 6/2025, bà Bùi Thị Quỳnh Vân giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; tháng 7/2025 tiếp tục được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (mới) nhiệm kỳ 2020-2025 sau khi tỉnh Quảng Ngãi hợp nhất với tỉnh Kon Tum.

Trước đó, Bà Bùi Thị Quỳnh Vân từng kinh qua các vị trí là Bí thư tỉnh Đoàn, Bí thư huyện ủy Tư Nghĩa, Trưởng Ban Dân vận kiêm Bí thư huyện đảo Lý Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi (cũ).

Từ tháng 1/2016, bà Vân là Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng khóa XII và được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII vào tháng 1/2021.