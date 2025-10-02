Đồng chí Nguyễn Duy Lâm được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Sáng 2/10, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 bước sang ngày làm việc thứ ba và tiến hành phiên bế mạc với nhiều nội dung quan trọng.

Đại hội có sự tham dự của 400 đại biểu, đại diện cho hơn 100.000 đảng viên thuộc 73 đảng bộ trực thuộc.

Mở đầu phiên làm việc, đồng chí Trương Thanh Huyền, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX, thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX.

Ông Nguyễn Duy Lâm tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Theo đó, tại hội nghị diễn ra chiều 01/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XX đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Hội nghị cũng đã bầu đồng chí Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026 – tái cử giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XX. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh gồm 55 người, Ban Thường vụ gồm 15 người.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đã bầu 13 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Dương Tất Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX.

Trước đó, tại phiên làm việc sáng 01/10, Đại hội đã bầu 55 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.