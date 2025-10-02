Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hạo Nhiên

Sáng 2/10, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 bước sang ngày làm việc thứ ba và tiến hành phiên bế mạc với nhiều nội dung quan trọng.

Đại hội có sự tham dự của 400 đại biểu, đại diện cho hơn 100.000 đảng viên thuộc 73 đảng bộ trực thuộc.

Mở đầu phiên làm việc, đồng chí Trương Thanh Huyền, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX, thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX.

img-0009-1-6087-2940.jpg
Ông Nguyễn Duy Lâm tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Theo đó, tại hội nghị diễn ra chiều 01/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XX đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Hội nghị cũng đã bầu đồng chí Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026 – tái cử giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XX. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025-2030.

img9248-17593711154391073268910.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh gồm 55 người, Ban Thường vụ gồm 15 người.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đã bầu 13 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Dương Tất Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX.

Trước đó, tại phiên làm việc sáng 01/10, Đại hội đã bầu 55 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm, sinh ngày 27/8/1972, quê quán phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật, kỹ sư xây dựng cầu đường.

Đồng chí Võ Trọng Hải, sinh ngày 20/2/1968, quê quán xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Sĩ quan chỉ huy - Đại học Biên phòng, Cử nhân Luật.

#Hà Tĩnh #Đại hội #Đảng bộ #Đồng chí Nguyễn Duy Lâm #Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Bài liên quan

Chính trị

Ông Đặng Xuân Phong giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Bộ Chính trị chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Sáng 1/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc.

Tại đại hội, ông Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Xem chi tiết

Chính trị

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX

Sáng 01/10, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự Đại hội có đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Trần Hồng Hà – Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo một số tỉnh bạn.

Phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025 – 2030, đồng chí Võ Trọng Hải – Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, nhiệm kỳ qua, tỉnh Hà Tĩnh đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, nhờ bản lĩnh kiên cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đã vượt khó, đạt được nhiều kết quả to lớn.

Xem chi tiết

Chính trị

Thường trực Ban Bí thư thăm, động viên, hỗ trợ nhân dân Hà Tĩnh

Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu Hà Tĩnh cần tập trung khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra, nhằm đảm bảo tính mạng, ổn định và chăm lo đời sống cho Nhân dân.

Ngày 30/9, tại trụ sở Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đoàn công tác đã tới thăm, động viên, hỗ trợ nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả do bão số 10 Bualoi gây ra.

Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cho biết, bão số 10 Bualoi đã gây thiệt hại hết sức nặng nề cho người dân. Đến nay, toàn tỉnh có 1 người chết, 15 người bị thương, 84.584 ngôi nhà bị hư hỏng. Về nông nghiệp có 1.552 ha hoa màu bị đổ ngã, 936,9 ha thủy sản bị ngập. Hệ thống hạ tầng bị bão tàn phá nghiêm trọng…

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Công an nhân dân vì Đảng, vì Dân

Công an nhân dân vì Đảng, vì Dân

Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết Công an nhân dân vì Đảng, vì Dân. Báo Tri thức và Cuộc sống xin giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư.