Ông Lê Minh Hưng được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 7/4/2026, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách bằng hệ thống biểu quyết điện tử và tiến hànhbầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.
Kết quả, với số phiếu tán thành cao (495/495 phiếu bầu), ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Sau khi công bố kết quả biểu quyết, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thực hiện nghi lễ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.
Theo quy định của Hiến pháp, Thủ tướng Chính phủ do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội và có nhiều nhiệm vụ và quyền hạn.
Thủ tướng có nhiệm vụ lãnh đạo việc xây dựng chính sách, tổ chức thi hành pháp luật; lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính quốc gia.
Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; đồng thời phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm, quyết định điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Thủ tướng cũng có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nếu trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; quyết định và chỉ đạo việc đàm phán, chỉ đạo việc ký, gia nhập điều ước quốc tế.