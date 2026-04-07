Ông Lê Minh Hưng được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031

Với số phiếu bầu tán thành cao, ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương được Quốc hội khoá XVI bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ.

Chiều 7/4/2026, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách bằng hệ thống biểu quyết điện tử và tiến hànhbầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả, với số phiếu tán thành cao (495/495 phiếu bầu), ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sau khi công bố kết quả biểu quyết, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thực hiện nghi lễ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.