Chính trị

Ông Lê Minh Hưng được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031

Với số phiếu bầu tán thành cao, ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương được Quốc hội khoá XVI bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ.

Thiên Tuấn

Chiều 7/4/2026, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách bằng hệ thống biểu quyết điện tử và tiến hànhbầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả, với số phiếu tán thành cao (495/495 phiếu bầu), ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sau khi công bố kết quả biểu quyết, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thực hiện nghi lễ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Theo quy định của Hiến pháp, Thủ tướng Chính phủ do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội và có nhiều nhiệm vụ và quyền hạn.

Thủ tướng có nhiệm vụ lãnh đạo việc xây dựng chính sách, tổ chức thi hành pháp luật; lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính quốc gia.

Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; đồng thời phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm, quyết định điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thủ tướng cũng có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nếu trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; quyết định và chỉ đạo việc đàm phán, chỉ đạo việc ký, gia nhập điều ước quốc tế.

Chính trị

Đại hội công bố kết quả danh sách trúng cử vào BCH Trung ương Đảng khóa XIV

Đại hội tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu, công bố kết quả và thông qua danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Chiều 22/1, Đại hội XIV của Đảng phát đi thông cáo báo chí về về ngày làm việc chính thức thứ ba của Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bỏ phiếu bầu các Ủy viên Trung ương chính thức và các Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Quân sự - Thế giới

Hành động theo phương châm '5 vững', xây dựng quân đội trong tình hình mới

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn mỗi cán bộ, chiến sỹ biến "5 vững" thành hành động hằng ngày, thành thước đo kết quả xây dựng quân đội trong tình hình mới.

Sáng 4/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 15 đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, chủ trì hội nghị.

Chính trị

Tổng Bí thư: Phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, nghệ thuật quân sự Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu vận dụng sáng tạo khoa học công nghệ quân sự, đưa nền khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sáng 6/9, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

