Ống dạ dày tạo hình thực quản cho bệnh nhân ung thư

Phẫu thuật nội soi cắt thực quản là kỹ thuật cao, chuyên sâu trong lĩnh vực phẫu thuật tiêu hóa – lồng ngực. Với việc làm chủ phẫu thuật nội soi ngực bụng hoàn toàn, các bác sĩ Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Bãi Cháy đã thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật cắt thực quản, vét hạch và tạo hình thực quản bằng ống dạ dày trong điều trị ung thư thực quản, mang lại hiệu quả điều trị triệt căn và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Mệt mỏi, đau thượng vị không ngờ ung thư thực quản

Phẫu thuật nội soi cắt thực quản là phương pháp điều trị ít xâm lấn, trong đó phần thực quản bị tổn thương được cắt bỏ, thường sử dụng ống dạ dày thay thế. Phương pháp này kết hợp phẫu thuật nội soi ổ bụng và lồng ngực phải, giúp hạn chế tổn thương mô lành, giảm đau sau mổ và rút ngắn thời gian hồi phục so với mổ mở, giúp người bệnh sớm ăn uống và sinh hoạt trở lại.

Bệnh nhân Vy V.T (46 tuổi, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, đau thượng vị kéo dài. Nội soi thực quản – dạ dày phát hiện tổn thương niêm mạc chiếm khoảng 1/2 chu vi lòng thực quản, dễ chảy máu.

Kết quả sinh thiết xác định ung thư biểu mô vảy thực quản. Chụp cắt lớp vi tính (CT scanner) cho thấy dày thành thực quản đoạn 1/3 dưới, chưa ghi nhận hạch di căn xa. Người bệnh được chẩn đoán ung thư thực quản 1/3 dưới, giai đoạn sớm (cT1–2N0M0).

Sau hội chẩn đa chuyên khoa ung bướu, các bác sĩ thống nhất chỉ định phẫu thuật nội soi hoàn toàn cắt thực quản, vét hạch trung thất – ổ bụng và tạo hình thực quản bằng ống dạ dày, với mục tiêu điều trị triệt căn cho người bệnh.

Người bệnh sau phẫu thuật nội soi điều trị ung thư thực quản hồi phục sức khỏe tốt - Ảnh BVCC

Ê-kíp phẫu thuật do BS Nguyễn Văn Dũng, Trưởng khoa Ung bướu 1 trực tiếp thực hiện đã tiến hành phẫu thuật nội soi hoàn toàn qua ba thì: ngực phải– bụng – cổ trái.

Với sự phối hợp chặt chẽ của các chuyên khoa Ngoại ung bướu, Gây mê hồi sức và Hồi sức tích cực, ca phẫu thuật diễn ra an toàn, thuận lợi, kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ trong suốt quá trình mổ.

Sau phẫu thuật, người bệnh được theo dõi và chăm sóc tích cực; sau 5 ngày, các chỉ số sinh tồn ổn định, sức khỏe phục hồi tốt.

Loại phẫu thuật phức tạp nhất trong ung thư đường tiêu hóa

Phẫu thuật cắt thực quản là một trong những phẫu thuật phức tạp nhất trong ung thư đường tiêu hóa do liên quan đến nhiều cơ quan và cấu trúc quan trọng như tim, phổi, khí – phế quản, động – tĩnh mạch chủ và thần kinh quặt ngược.

Việc nạo vét hạch rộng rãi giúp nâng cao tính triệt căn và kéo dài thời gian sống cho người bệnh, song cũng tiềm ẩn nguy cơ tai biến nghiêm trọng như chảy máu lớn, tổn thương mạch máu lớn, thủng khí – phế quản hoặc tổn thương màng tim.

Đặc biệt, kỹ thuật tạo hình thực quản bằng ống dạ dày đóng vai trò quyết định đến chất lượng sống lâu dài sau mổ. Do đó, phẫu thuật nội soi cắt thực quản đòi hỏi phải được thực hiện tại các cơ sở y tế có hệ thống gây mê hồi sức hiện đại và đội ngũ phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc giải phẫu.

Bác sĩ Hoàng Văn Chải – Khoa Ung bướu 1, Bệnh viện Bãi Cháy thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Chia sẻ về ưu điểm của phương pháp, BS Hoàng Văn Chải, Khoa Ung bướu 1, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: “Phẫu thuật mổ mở kinh điển với 2–3 đường mổ dài ở cổ, ngực và bụng thường gây đau nhiều sau mổ, tỷ lệ tai biến và biến chứng cao (30–60%), đặc biệt là các biến chứng hô hấp.

Trong khi đó, phẫu thuật nội soi hoàn toàn qua đường ngực và bụng mang lại nhiều lợi ích vượt trội như giảm đau sau mổ, giảm biến chứng hô hấp, hạn chế mất máu, tính thẩm mỹ cao, thời gian hồi phục nhanh và rút ngắn thời gian nằm viện”.

Ung thư thực quản hiện đứng thứ tư trong các ung thư đường tiêu hóa, là bệnh lý ác tính có tiên lượng xấu do đa số bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn muộn. Mặc dù đã có nhiều tiến bộ trong điều trị, tỷ lệ sống thêm 5 năm chỉ đạt khoảng 15 –25%.

Vì vậy, việc thăm khám định kỳ và nội soi thực quản – dạ dày có vai trò quan trọng trong tầm soát, phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa, trong đó có ung thư thực quản. Phát hiện bệnh càng sớm, hiệu quả điều trị và chất lượng sống sau mổ càng được cải thiện.