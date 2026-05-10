Omoda & Jaecoo đạt doanh số toàn cầu tháng 4/2026 với gần 70.000 xe.

Tháng 4/2026, OMODA & JAECOO ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trên thị trường toàn cầu khi doanh số bán hàng đạt 69.892 xe, tăng 150% so với cùng kỳ năm trước.

Đây cũng là tháng thứ hai liên tiếp thương hiệu thiết lập kỷ lục doanh số mới, sau khi vượt mốc 60.000 xe trong tháng 3. Trong đó, doanh số xe năng lượng mới (NEV) đạt 31.643 xe, tăng 113% so với cùng kỳ, trở thành động lực tăng trưởng quan trọng và cho thấy sức cạnh tranh ngày càng lớn của các dòng xe hybrid và năng lượng mới của thương hiệu.

Trước đó, OMODA & JAECOO cũng chính thức vượt mốc 1 triệu xe toàn cầu trong tháng 4, trở thành một trong những thương hiệu ôtô đạt cột mốc này nhanh nhất thế giới chỉ sau 3 năm.

Ba mẫu xe chủ lực đồng loạt vượt mốc 10.000 xe/tháng

Định hướng “Cùng thế hệ trẻ kiến tạo cuộc sống tốt đẹp hơn” là nền tảng giúp OMODA & JAECOO mở rộng tệp khách hàng trẻ trên toàn cầu. Cả ba dòng xe chủ lực của thương hiệu đều đạt doanh số trên 10.000 xe trong tháng 4 bao gồm OMODA C5: 21.518 xe; JAECOO J5: 25.015 xe và JAECOO J7: 17.963 xe. Hai mẫu xe vượt mốc 20.000 xe/tháng và một mẫu tiến sát mốc này cho thấy sức hút mạnh mẽ của thương hiệu tại nhiều thị trường khác nhau.

Trong khi OMODA tập trung vào thiết kế crossover mang phong cách trẻ trung, thời trang, JAECOO lại hướng tới nhóm khách hàng yêu thích trải nghiệm đa dụng, từ di chuyển hàng ngày đến khám phá ngoài trời. Điều này giúp OMODA & JAECOO tiếp cận đa dạng phong cách sống của khách hàng toàn cầu.

Công nghệ Super Hybrid System trở thành động lực tăng trưởng mới

Đằng sau sự tăng trưởng mạnh của doanh số xe năng lượng mới là công nghệ Super Hybrid System (SHS) – nền tảng hybrid chủ lực của OMODA & JAECOO. Công nghệ này được phát triển nhằm giải quyết đồng thời hai nhu cầu lớn của người dùng: tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn đảm bảo khả năng vận hành mạnh mẽ.

Trong hành trình marathon với sự tham gia của báo chí từ 9 quốc gia được tổ chức tại Vu Hồ, An Huy, Trung Quốc vào tháng 4/2026 vừa qua, các mẫu xe sử dụng công nghệ SHS ghi nhận mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế thấp chỉ 3,4L/100 km, qua đó cho thấy hiệu quả vận hành trong điều kiện sử dụng thực tế.

Nhờ đó, SHS đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng giúp thương hiệu gia tăng doanh số tại nhiều thị trường, đặc biệt trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến hiệu quả sử dụng nhiên liệu và chi phí vận hành.

OMODA 4 và chiến lược tiếp cận thế hệ trẻ toàn cầu

Song song với tăng trưởng doanh số, OMODA & JAECOO tiếp tục mở rộng định vị thương hiệu theo hướng trẻ trung, công nghệ và giàu tính lifestyle.

Tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026, mẫu OMODA 4 chính thức ra mắt với thiết kế “Cyber Mecha” cùng khoang lái lấy cảm hứng từ gaming và esports, hướng tới nhóm khách hàng theo phong cách “cyber”. Cùng thời điểm, OMODA cũng công bố hợp tác với giải đấu VALORANT Esports EMEA, sử dụng esports như cầu nối để tiếp cận cộng đồng Gen Z toàn cầu, đồng thời gia tăng kết nối giữa thương hiệu và các cộng đồng trẻ.

Sự xuất hiện của OMODA 4 không chỉ mở rộng danh mục sản phẩm, mà còn được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới trong giai đoạn tiếp theo.

Từ cột mốc 1 triệu xe đến mục tiêu tăng trưởng dài hạn

Từ cột mốc 1 triệu xe toàn cầu đến chuỗi tháng tăng trưởng liên tiếp, OMODA & JAECOO đang cho thấy chiến lược phát triển tập trung vào người dùng trẻ, công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa. OMODA & JAECOO sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ Super hybrid, xe năng lượng mới và các trải nghiệm mang tính cá nhân hóa, nhằm duy trì đà tăng trưởng trong dài hạn. Kỷ lục đạt 1 triệu xe trong thời gian ngắn không còn chỉ là dấu mốc mang tính biểu tượng, mà đang dần trở thành nền tảng cho chiến lược phát triển bền vững và mở rộng toàn cầu của OMODA & JAECOO.