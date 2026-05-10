Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Omoda & Jaecoo đạt doanh số toàn cầu tháng 4/2026 với gần 70.000 xe

Tháng 4/2026, OMODA & JAECOO ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trên thị trường toàn cầu khi doanh số bán hàng đạt 69.892 xe, tăng 150% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyễn Thảo

Đây cũng là tháng thứ hai liên tiếp thương hiệu thiết lập kỷ lục doanh số mới, sau khi vượt mốc 60.000 xe trong tháng 3. Trong đó, doanh số xe năng lượng mới (NEV) đạt 31.643 xe, tăng 113% so với cùng kỳ, trở thành động lực tăng trưởng quan trọng và cho thấy sức cạnh tranh ngày càng lớn của các dòng xe hybrid và năng lượng mới của thương hiệu.

Trước đó, OMODA & JAECOO cũng chính thức vượt mốc 1 triệu xe toàn cầu trong tháng 4, trở thành một trong những thương hiệu ôtô đạt cột mốc này nhanh nhất thế giới chỉ sau 3 năm.

Ba mẫu xe chủ lực đồng loạt vượt mốc 10.000 xe/tháng

Định hướng “Cùng thế hệ trẻ kiến tạo cuộc sống tốt đẹp hơn” là nền tảng giúp OMODA & JAECOO mở rộng tệp khách hàng trẻ trên toàn cầu. Cả ba dòng xe chủ lực của thương hiệu đều đạt doanh số trên 10.000 xe trong tháng 4 bao gồm OMODA C5: 21.518 xe; JAECOO J5: 25.015 xe và JAECOO J7: 17.963 xe. Hai mẫu xe vượt mốc 20.000 xe/tháng và một mẫu tiến sát mốc này cho thấy sức hút mạnh mẽ của thương hiệu tại nhiều thị trường khác nhau.

5-7949.jpg
Omoda & Jaecoo đạt doanh số toàn cầu tháng 4/2026 với gần 70.000 xe.

Trong khi OMODA tập trung vào thiết kế crossover mang phong cách trẻ trung, thời trang, JAECOO lại hướng tới nhóm khách hàng yêu thích trải nghiệm đa dụng, từ di chuyển hàng ngày đến khám phá ngoài trời. Điều này giúp OMODA & JAECOO tiếp cận đa dạng phong cách sống của khách hàng toàn cầu.

Công nghệ Super Hybrid System trở thành động lực tăng trưởng mới

Đằng sau sự tăng trưởng mạnh của doanh số xe năng lượng mới là công nghệ Super Hybrid System (SHS) – nền tảng hybrid chủ lực của OMODA & JAECOO. Công nghệ này được phát triển nhằm giải quyết đồng thời hai nhu cầu lớn của người dùng: tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn đảm bảo khả năng vận hành mạnh mẽ.

3-9960.jpg
Đằng sau sự tăng trưởng mạnh của doanh số xe năng lượng mới là công nghệ Super Hybrid System (SHS) – nền tảng hybrid chủ lực của OMODA & JAECOO.

Trong hành trình marathon với sự tham gia của báo chí từ 9 quốc gia được tổ chức tại Vu Hồ, An Huy, Trung Quốc vào tháng 4/2026 vừa qua, các mẫu xe sử dụng công nghệ SHS ghi nhận mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế thấp chỉ 3,4L/100 km, qua đó cho thấy hiệu quả vận hành trong điều kiện sử dụng thực tế.

Nhờ đó, SHS đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng giúp thương hiệu gia tăng doanh số tại nhiều thị trường, đặc biệt trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến hiệu quả sử dụng nhiên liệu và chi phí vận hành.

OMODA 4 và chiến lược tiếp cận thế hệ trẻ toàn cầu

Song song với tăng trưởng doanh số, OMODA & JAECOO tiếp tục mở rộng định vị thương hiệu theo hướng trẻ trung, công nghệ và giàu tính lifestyle.

Tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026, mẫu OMODA 4 chính thức ra mắt với thiết kế “Cyber Mecha” cùng khoang lái lấy cảm hứng từ gaming và esports, hướng tới nhóm khách hàng theo phong cách “cyber”. Cùng thời điểm, OMODA cũng công bố hợp tác với giải đấu VALORANT Esports EMEA, sử dụng esports như cầu nối để tiếp cận cộng đồng Gen Z toàn cầu, đồng thời gia tăng kết nối giữa thương hiệu và các cộng đồng trẻ.

2-9666.jpg
Từ cột mốc 1 triệu xe toàn cầu đến chuỗi tháng tăng trưởng liên tiếp, OMODA & JAECOO đang cho thấy chiến lược phát triển tập trung vào người dùng trẻ.

Sự xuất hiện của OMODA 4 không chỉ mở rộng danh mục sản phẩm, mà còn được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới trong giai đoạn tiếp theo.

Từ cột mốc 1 triệu xe đến mục tiêu tăng trưởng dài hạn

Từ cột mốc 1 triệu xe toàn cầu đến chuỗi tháng tăng trưởng liên tiếp, OMODA & JAECOO đang cho thấy chiến lược phát triển tập trung vào người dùng trẻ, công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa. OMODA & JAECOO sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ Super hybrid, xe năng lượng mới và các trải nghiệm mang tính cá nhân hóa, nhằm duy trì đà tăng trưởng trong dài hạn. Kỷ lục đạt 1 triệu xe trong thời gian ngắn không còn chỉ là dấu mốc mang tính biểu tượng, mà đang dần trở thành nền tảng cho chiến lược phát triển bền vững và mở rộng toàn cầu của OMODA & JAECOO.

#Omoda & Jaecoo đạt doanh số #Omoda & Jaecoo Việt Nam #doanh số Omoda & Jaecoo #giá xe Omoda & Jaecoo 2026 #Omoda & Jaecoo của Trung Quốc #công nghệ Super Hybrid System (SHS)

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Omoda & Jaecoo tăng tốc với 1.000 robot, mở rộng hệ sinh thái công nghệ

Tại Hội nghị Kinh doanh Quốc tế Chery (IBS), AiMOGA Robotics tổ chức tại Vu Hồ (An Huy, Trung Quốc) với chủ đề “Đồng hành phát triển gắn liền với thực tiễn”.

Tại sự kiện, AiMOGA Robotics chính thức công bố danh mục sản phẩm hoàn chỉnh, bao gồm robot hình người Mornine, robot cảnh sát thông minh và chó robot Argos. Đáng chú ý, doanh nghiệp đã hoàn tất ký kết 1.000 robot cảnh sát thông minh, đồng thời bàn giao 110 sản phẩm – đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn nghiên cứu sang triển khai thương mại quy mô lớn.

3-9637.jpg
Omoda & Jaecoo tăng tốc với 1.000 robot, mở rộng hệ sinh thái công nghệ.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Omoda C5 SHS-H mới ra mắt Việt Nam chạy gần 1.000 km/1 bình xăng

Tại “Super Hybrid Marathon 9 quốc gia”, Omoda C5 SHS-H chạy trên nhiều loại đường và dải tốc độ khác nhau nhưng vẫn duy trì mức tiêu hao khoảng 4,5 lít/100km.

Video: Video: Omoda C5 SHS-H từ 599 triệu liệu chất lượng có ngon?

Trong khuôn khổ hành trình “Super Hybrid Marathon 9 quốc gia” do Omoda & Jaecoo tổ chức tại Vu Hồ, tỉnh An Huy, Trung Quốc, đoàn Việt Nam đã xuất sắc giành vị trí số 1, vượt qua các đội đến từ 8 quốc gia khác. Hành trình diễn ra trong hai ngày 25-26/4/2026 trên nhiều điều kiện vận hành khác nhau: từ đô thị đông đúc, cao tốc đến các cung đường ven hồ nhiều khúc cua và địa hình đường đèo, đồi núi.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

OMODA & JAECOO thử nghiệm thực tế công nghệ đỗ xe tự động VPD

OMODA&JAECOO – thương hiệu con thuộc tập đoàn Chery vừa chính thức ra mắt toàn cầu công nghệ Valet Parking Driver (VPD) đi kèm loạt bài thử nghiệm thực tế.

Video: OMODA & JAECOO thử nghiệm thực tế công nghệ đỗ xe tự động VPD.

Tại các đô thị lớn, việc tìm chỗ đỗ xe – đặc biệt trong hầm chung cư, trung tâm thương mại hay những con phố chật – đang trở thành “nỗi đau chung” của nhiều người lái xe, nhất là người mới. Hiểu rõ điều đó, OMODA & JAECOO đã đưa công nghệ đỗ xe thông minh VPD (Valet Parking Driver) vào thử nghiệm thực tế quy mô toàn cầu, với mục tiêu đơn giản hóa hoàn toàn việc đỗ xe cho người dùng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới