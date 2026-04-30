Tại “Super Hybrid Marathon 9 quốc gia”, Omoda C5 SHS-H chạy trên nhiều loại đường và dải tốc độ khác nhau nhưng vẫn duy trì mức tiêu hao khoảng 4,5 lít/100km.

Trong khuôn khổ hành trình “Super Hybrid Marathon 9 quốc gia” do Omoda & Jaecoo tổ chức tại Vu Hồ, tỉnh An Huy, Trung Quốc, đoàn Việt Nam đã xuất sắc giành vị trí số 1, vượt qua các đội đến từ 8 quốc gia khác. Hành trình diễn ra trong hai ngày 25-26/4/2026 trên nhiều điều kiện vận hành khác nhau: từ đô thị đông đúc, cao tốc đến các cung đường ven hồ nhiều khúc cua và địa hình đường đèo, đồi núi.

Hành trình quy tụ báo chí và KOC đến từ 9 quốc gia gồm Việt Nam, Pháp, Tây Ban Nha, Ba Lan, Saudi Arabia, Brazil, Australia, Nam Phi và Pakistan. Các đại diện đã trực tiếp cầm lái những chiếc xe hybrid của Omoda & Jaecoo trên hành trình dài 625 km.

Omoda C5 SHS-H mới ra mắt Việt Nam chạy gần 1.000 km/ 1 bình xăng.

Kết quả ghi nhận xe Omoda C5 SHS-H do đoàn Việt Nam cầm lái đã đạt tổng quãng đường gần 1.000 km chỉ với một bình xăng. Theo chia sẻ của một thành viên trong đoàn Việt Nam, chiếc xe hybrid này chạy trên nhiều loại đường và dải tốc độ khác nhau mà vẫn duy trì mức tiêu hao khoảng 4,5 lít/100 km. Con số này thậm chí còn thấp hơn mức 4,9 lít/100 km do nhà sản xuất công bố.

Chia sẻ về cách vận hành trong thử thách, ông Nguyễn Mạnh Đức - Trưởng đoàn Việt Nam - cho biết: “Chúng tôi không chạy theo kiểu tiết kiệm cực đoan mà vận hành xe đúng như người dùng Việt: cao tốc duy trì khoảng 120 km/h, luôn bật điều hòa 23 độ, sử dụng hệ thống giải trí, sạc nhiều thiết bị và dừng nghỉ thường xuyên. Với điều kiện đó, xe vẫn duy trì mức vận hành ổn định và quãng đường gần 1.000 km là rất ấn tượng. Nếu tối ưu hơn, hoàn toàn có thể đạt 1.000-1.100 km với một bình xăng 51 lít".

Ra mắt Việt Nam vào cuối tháng 3/2026, Omoda C5 SHS-H là phiên bản hybrid của dòng SUV cỡ nhỏ cùng tên đã bán trước đó.

Ra mắt Việt Nam vào cuối tháng 3/2026, Omoda C5 SHS-H là phiên bản hybrid của dòng SUV cỡ nhỏ cùng tên đã bán trước đó. Điểm nhấn của mẫu xe này đương nhiên nằm ở hệ truyền động bên dưới nắp ca-pô. Theo đó, xe được trang bị hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 141 mã lực và mô-men xoắn cực đại 215 Nm. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện mạnh 201 mã lực/310 Nm và hộp số Super Hybrid DHT. Nhờ đó, xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 7,9 giây và đạt tốc độ tối đa 175 km/h.

Omoda C5 SHS-H có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 7,9 giây và đạt tốc độ tối đa 175 km/h.

Ngoài động cơ, mẫu xe này còn sở hữu những trang bị đáng chú ý như hệ thống đèn LED, lưới tản nhiệt rộng sơn cùng màu thân xe, mâm xe có thiết kế khí động lực học, cần gạt mưa tự động, gương chiếu hậu/cửa cốp chỉnh điện, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, hệ thống lọc không khí PM0.3, làm mát ghế trước, sưởi ghế sau, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí cùng có kích thước 12,3 inch, cửa sổ trời, gương chiếu hậu chống chói tự động, hệ thống định vị,...

Omoda C5 SHS-H được phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản Premium và Flagship. Giá bán của 2 phiên bản này lần lượt là 669 triệu và 749 triệu đồng.

Trang bị an toàn của xe gồm có 16 tính năng hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS), 7 túi khí, tiêu chuẩn và camera 360 độ. Bên cạnh đó, Omoda C5 SHS-H còn được trang bị hệ thống treo đa điểm.

Omoda C5 SHS-H được phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản Premium và Flagship. Giá bán của 2 phiên bản này lần lượt là 669 triệu và 749 triệu đồng. Tuy nhiên, từ nay đến hết ngày 30/04/2026, 99 khách hàng đầu tiên đặt cọc mẫu xe này sẽ nhận được ưu đãi lên đến 8 năm đổ xăng miễn phí, tương ứng 80 triệu đồng. Giá bán sau ưu đãi của xe chỉ còn 599 triệu đồng ở bản Premium và 669 triệu ở bản Flagship.

