Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Thủ tục đăng kiểm ôtô được tinh gọn từ 1/6, người dân hưởng lợi

Từ ngày 1/6/2026, nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới sẽ được rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết theo quy định mới của Bộ Xây dựng.

Thảo Nguyễn
Video: Điểm mới về đăng kiểm xe cơ giới từ 1/6/2026.

Theo Thông tư 24/2026 vừa được ban hành, một loạt quy trình liên quan đến cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới và kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy đã được cắt giảm thời gian xử lý nhằm đơn giản hóa thủ tục và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đáng chú ý, thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới sẽ giảm thời gian giải quyết từ 20 ngày xuống còn 10 ngày. Trong đó, thời gian kiểm tra, đánh giá thực tế giảm từ 15 ngày xuống 8 ngày, còn thời gian cấp giấy chứng nhận giảm từ 5 ngày làm việc xuống còn 2 ngày làm việc. Với trường hợp cấp lại giấy chứng nhận, thời gian xử lý cũng được rút ngắn từ 5 ngày xuống còn 2 ngày làm việc.

2-7003.jpg
Thủ tục đăng kiểm ôtô được tinh gọn từ 1/6, người dân hưởng lợi.

Tương tự, thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy cũng giảm một nửa thời gian giải quyết, từ 20 ngày xuống còn 10 ngày. Riêng trường hợp cấp lại giấy chứng nhận, thời gian xử lý giảm từ 10 ngày xuống còn 4 ngày, trong khi thời gian cấp lại giấy chứng nhận được rút từ 5 ngày xuống còn 2 ngày làm việc.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng điều chỉnh thời gian cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được kiểm định ngoài cơ sở đăng kiểm. Theo quy định mới, với phương tiện đạt yêu cầu kiểm định, thời gian cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định giảm từ 3 ngày làm việc xuống còn 2 ngày làm việc kể từ khi kết thúc kiểm tra. Các cơ sở đăng kiểm đồng thời phải gỡ cảnh báo kiểm định không đạt ngay sau khi hoàn tất đánh giá phương tiện.

Đối với xe mới chỉ có giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký, cơ sở đăng kiểm sẽ cấp tem kiểm định kèm giấy hẹn trả giấy chứng nhận kiểm định cho chủ xe. Giấy chứng nhận kiểm định sẽ được cấp trong vòng 4 giờ làm việc kể từ khi chủ xe xuất trình giấy tờ đăng ký xe hoặc khi dữ liệu đăng ký được cơ quan chức năng chia sẻ.

Một thay đổi đáng chú ý khác là thủ tục cấp lại chứng nhận xe cải tạo cũng được rút ngắn thời gian giải quyết từ 3 ngày làm việc xuống còn 1,5 ngày làm việc đối với trường hợp hồ sơ được lưu trữ tại cơ sở đăng kiểm khác.

Theo Bộ Xây dựng, việc cắt giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính nhằm phù hợp với chủ trương đơn giản hóa, phân cấp quản lý của Chính phủ, đồng thời góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả phục vụ trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện.

#đăng kiểm ôtô được tinh gọn từ 1/6 #Thủ tục đăng kiểm ôtô #đăng kiểm #ô tô #thủ tục #giảm thời gian

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Đề xuất nới quy định đăng kiểm với ôtô "độ" phụ kiện nội, ngoại thất

Dự thảo này đã làm rõ ranh giới giữa việc “độ” xe và cải tạo phương tiện. Cụ thể, một số thay đổi về ngoại thất ôtô như thay cản trước/sau, lưới tản nhiệt...

Video: Đăng kiểm xe "cao tuổi" luôn khổ sở và phiền phức?

Dự thảo Thông tư mới đang được Bộ Xây dựng đưa ra lấy ý kiến đã bổ sung nhiều quy định cụ thể liên quan đến các trường hợp ôtô thay đổi trang bị nhưng không bị coi là cải tạo. Theo đó, một số hạng mục “độ” nội thất và ngoại thất, nếu đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật, vẫn có thể được cấp chứng nhận đăng kiểm như bình thường.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Siết đăng kiểm, ôtô "trượt" kiểm định chưa hết hạn cũng cấm lưu hành

Nghị định 89/2026 chính thức áp dụng từ ngày 1/7/2026, bổ sung quy định về đăng kiểm điện tử và siết chặt các trường hợp giấy chứng nhận hết hiệu lực.

Video: Tiêu chuẩn khí thải ôtô được áp dụng từ 01/03/2026 (Nguồn VTV24)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 89/2026 nhằm thay thế Nghị định 166/2024, thiết lập khung pháp lý mới nghiêm ngặt hơn đối với dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Quy định mới tập trung vào việc nâng cao trách nhiệm của chủ phương tiện trong việc bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Từ ngày 1/7/2026, các quy định này sẽ chính thức đi vào đời sống, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong hoạt động quản lý phương tiện dựa trên nền tảng số.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Xe ôtô sẽ được cấp chứng nhận đăng kiểm điện tử từ 1/3

Từ 1/3, chủ xe cơ giới sẽ được cấp chứng nhận kiểm định điện tử nhằm giúp giảm chi phí vận hành, hạn chế rủi ro thất lạc giấy tờ và tạo tiền đề cho việc số hóa.

Video: Xe ôtô sẽ được cấp chứng nhận đăng kiểm điện tử từ 1/3 (THĐT).

Sự chuyển đổi từ hình thức cấp chứng nhận bản giấy truyền thống sang định dạng điện tử đánh dấu bước ngoặt lớn trong công tác quản lý phương tiện giao thông tại Việt Nam. Thay vì phải bảo quản tờ giấy chứng nhận vốn dễ hư hỏng hoặc thất lạc, từ đầu tháng 3, các chủ xe sẽ được hệ thống đăng kiểm ghi nhận kết quả kiểm định trực tuyến ngay sau khi phương tiện đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Việc số hóa này giúp các trung tâm đăng kiểm tiết kiệm đáng kể chi phí in ấn phôi chuyên dùng, đồng thời giảm bớt các thủ tục cấp lại phiền hà cho người dân khi chẳng may làm mất bản gốc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

[INFOGRAPHIC] Lenovo Yoga 7i 2-in-1 Gen 11

[INFOGRAPHIC] Lenovo Yoga 7i 2-in-1 Gen 11

Lenovo Yoga 7i 2-in-1 Gen 11 không quá “hào nhoáng”, nhưng lại là mẫu laptop tập trung mạnh vào trải nghiệm thực tế, độ bền và hiệu quả sử dụng lâu dài.