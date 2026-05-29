Honda Việt Nam bán gần 2,3 triệu xe máy và 28.238 ôtô năm tài chính 2026.

Honda Việt Nam (HVN) vừa công bố kết quả kinh doanh năm tài chính 2026 (từ tháng 4/2025 đến 3/2026), ghi nhận nhiều kết quả tích cực ở cả mảng ôtô và xe máy.

Xe máy đạt gần 2,3 triệu xe bán ra

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, Honda Việt Nam ghi nhận doanh số xe máy gần 2,3 triệu xe trong năm tài chính 2026, tăng nhẹ so với năm trước. Thị phần của hãng đạt khoảng 84,7% trong Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), tăng 1,7 %, tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu thị trường.

Bên cạnh thị trường trong nước, Honda Việt Nam cũng đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu với gần 240.000 xe máy nguyên chiếc được xuất khẩu trong năm tài chính vừa qua. Tổng giá trị xuất khẩu xe nguyên chiếc và phụ tùng ước đạt 542 triệu USD.

Trong năm tài chính 2026, hãng đã giới thiệu 14 mẫu xe máy mới và các phiên bản nâng cấp, bao gồm cả xe sử dụng động cơ đốt trong và xe điện. Đáng chú ý, Honda chính thức bàn giao hai mẫu xe máy điện ICON e: và CUV e: tới khách hàng, đồng thời triển khai hệ thống trạm đổi pin cho CUV e:, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược điện hóa tại Việt Nam.

Doanh số ôtô tăng trưởng

Ở mảng ôtô, Honda Việt Nam đạt doanh số 28.238 xe trong năm tài chính 2026, tăng so với năm trước bất chấp bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn.

Trong năm qua, hãng đã ra mắt Honda HR-V nâng cấp vào tháng 4/2025 và tiếp tục giới thiệu phiên bản mới của CR-V e:HEV vào tháng 2/2026. Đặc biệt, các phiên bản hybrid của CR-V lần đầu được trang bị hệ thống chuyển số bằng nút bấm trên toàn bộ dải sản phẩm, đồng thời được lắp ráp tại nhà máy Phú Thọ.

Honda cũng tiếp tục phổ cập gói công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn Honda SENSING trên tất cả các phiên bản của toàn bộ danh mục ôtô đang phân phối tại Việt Nam.

Đẩy mạnh chiến lược điện hóa và phát triển bền vững

Honda Việt Nam cho biết đã triển khai nhiều hoạt động nhằm hiện thực hóa mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Tính đến cuối năm tài chính 2026, lượng phát thải CO₂ từ hoạt động sản xuất đã giảm khoảng 21% so với năm 2019 nhờ các giải pháp tiết kiệm năng lượng và sử dụng nguồn năng lượng sạch.

Ở mảng sản phẩm, HVN tiếp tục phát triển các giải pháp di chuyển thân thiện môi trường thông qua việc điện hóa xe máy và mở rộng các dòng sản phẩm ôtô Hybrid.

Hơn 28 triệu người được đào tạo an toàn giao thông

Trong năm tài chính vừa qua, Honda Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức đào tạo an toàn giao thông cho gần 28 triệu người trên cả nước và trực tiếp đào tạo gần 42.000 học viên tại các trung tâm lái xe an toàn của hãng.

Đáng chú ý, chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một tiếp tục được duy trì, nâng tổng số mũ bảo hiểm được trao tặng từ năm 2018 đến nay lên hơn 12 triệu chiếc. Bên cạnh đó, Honda cũng triển khai chương trình đào tạo lái xe gắn máy cho học sinh THPT và trao tặng 408 xe máy điện ICON e: phục vụ công tác đào tạo tại các trường học.

Dấu mốc 30 năm tại Việt Nam

Tháng 3/2026 đánh dấu cột mốc 30 năm Honda Việt Nam hiện diện và hoạt động tại thị trường Việt Nam. HVN cho biết sẽ tiếp tục lấy khách hàng làm trọng tâm, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động phát triển bền vững, an toàn giao thông và điện hóa nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển trong tương lai.