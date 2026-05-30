[GALLERY] Startup AI Trung Quốc gây sốc với máy “dịch tiếng chó mèo”

Một startup AI tại Trung Quốc vừa ra mắt thiết bị tuyên bố có thể “phiên dịch” tiếng chó mèo với độ chính xác tới 95%, gây tranh cãi toàn cầu.

Startup công nghệ Meng Xiaoyi tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm chú ý khi giới thiệu thiết bị AI có khả năng phân tích âm thanh, hành vi và cảm xúc của chó mèo để “dịch” ngôn ngữ thú cưng sang dạng con người có thể hiểu được, mở ra viễn cảnh giao tiếp giữa người và động vật tưởng chừng chỉ tồn tại trong phim khoa học viễn tưởng.
Thiết bị này được đeo trực tiếp trên cổ thú cưng, tích hợp cảm biến âm thanh cùng hệ thống theo dõi chuyển động theo thời gian thực nhằm thu thập dữ liệu về tiếng sủa, tiếng kêu, tư thế cơ thể và trạng thái cảm xúc, sau đó xử lý toàn bộ bằng trí tuệ nhân tạo trên nền tảng điện toán đám mây.
Theo công bố từ Meng Xiaoyi, sản phẩm hoạt động dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn Qwen của Alibaba Cloud kết hợp kho dữ liệu “dấu vân tay giọng nói động vật” được xây dựng trong nhiều năm nghiên cứu, qua đó giúp AI nhận diện hành vi và cảm xúc của thú cưng với độ chính xác được quảng bá lên tới 95%.
Không chỉ gây chú ý bởi ý tưởng táo bạo, chiếc máy dịch tiếng thú cưng này còn nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên thị trường khi thu hút hơn 10.000 đơn đặt hàng trước chỉ sau thời gian ngắn mở bán, đồng thời giúp startup Trung Quốc nhận khoản đầu tư khoảng 1 triệu USD từ các quỹ ban đầu.
Mức giá khoảng 799 nhân dân tệ, tương đương gần 3 triệu đồng, được xem là tương đối dễ tiếp cận với nhóm người dùng yêu thích công nghệ và nuôi thú cưng, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng nhiều người muốn hiểu rõ cảm xúc, nhu cầu cũng như trạng thái sức khỏe của chó mèo thông qua AI.
Tuy nhiên, phía sau những lời quảng bá đầy hấp dẫn, giới khoa học vẫn tỏ ra cực kỳ thận trọng trước tuyên bố “dịch tiếng động vật” của Meng Xiaoyi khi công ty chưa công bố bất kỳ nghiên cứu bình duyệt, dữ liệu thử nghiệm độc lập hay điều kiện kiểm chứng cụ thể nào để xác thực độ chính xác 95% mà hãng đưa ra.
Nhiều chuyên gia AI và bác sĩ thú y cho rằng việc phân tích cảm xúc động vật là lĩnh vực cực kỳ phức tạp bởi âm thanh, hành vi và trạng thái sinh học của thú cưng thay đổi liên tục tùy môi trường, tâm lý và từng cá thể, do đó việc khẳng định máy có thể “phiên dịch” chính xác vẫn còn là dấu hỏi rất lớn.
Dù còn gây tranh cãi, sự xuất hiện của thiết bị AI dịch tiếng chó mèo vẫn cho thấy tham vọng ngày càng lớn của các công ty công nghệ trong việc đưa trí tuệ nhân tạo tiến sâu hơn vào đời sống thường nhật, đồng thời phản ánh xu hướng kết hợp AI với lĩnh vực chăm sóc thú cưng đang bùng nổ mạnh mẽ trên toàn cầu trong năm 2026.
Thiên Trang (TH)
