[GALLERY] Bom tấn 007 giá tiền triệu gây sốt Steam, đáng mua?

007 First Light vừa ra mắt trên Steam đã nhanh chóng gây sốt với gameplay điệp viên mãn nhãn, đồ họa đẹp nhưng vẫn còn vài điểm chưa hoàn hảo.

Thiên Trang (TH)
Sau nhiều năm biến mất khỏi thị trường game, James Bond đã chính thức tái xuất với 007 First Light, bom tấn hành động mới của IO Interactive và nhanh chóng trở thành tâm điểm trên Steam dù sở hữu mức giá thuộc hàng tiền triệu.
Ngay từ thời điểm mở bán, trò chơi đã thu hút đông đảo game thủ nhờ thương hiệu 007 nổi tiếng cùng danh tiếng của IO Interactive, studio từng rất thành công với series Hitman đình đám.
Điểm đáng chú ý nhất của 007 First Light nằm ở việc xây dựng hình tượng James Bond trẻ trung hơn khi game kể lại hành trình từ một điệp viên non kinh nghiệm cho tới lúc trở thành biểu tượng hàng đầu của MI6.
Cốt truyện của game vẫn giữ nguyên chất James Bond quen thuộc với phản diện bí ẩn, âm mưu toàn cầu, nhiều cú twist bất ngờ cùng các phân cảnh hành động đậm chất điện ảnh Hollywood.
Không chỉ tập trung vào cháy nổ và đấu súng, trò chơi còn khai thác khá sâu tâm lý nhân vật cũng như các mối quan hệ xung quanh Bond, giúp hình tượng điệp viên lần này trở nên chân thực hơn.
Gameplay của 007 First Light kết hợp giữa hành động, bắn súng và stealth, cho phép người chơi linh hoạt lựa chọn cách tiếp cận mục tiêu bằng lén lút, hack thiết bị hoặc lao vào đấu súng trực diện.
Các món đồ công nghệ như Q-Watch có khả năng hack điện tử từ xa hay nhiều thiết bị do thám hiện đại cũng giúp trải nghiệm nhập vai điệp viên trở nên hấp dẫn và khác biệt hơn so với game bắn súng thông thường.
Dù vẫn còn vài hạn chế như nhịp độ đôi lúc chậm, hệ thống stealth chưa đủ chiều sâu và một số nhiệm vụ đầu game còn cầm tay chỉ việc quá nhiều, 007 First Light vẫn là bom tấn đáng để game thủ yêu thích thể loại hành động điệp viên cân nhắc xuống tiền trải nghiệm.
