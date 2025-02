Cận cảnh Honda PCX 2025 tại Việt Nam, "ăn xăng" 2,198L/100km

Honda PCX 160 2025 mới đã chính thức được nhập về Việt Nam thông qua các cửa hàng nhập khẩu xe tư nhân. Lô xe đầu tiên có số lượng giới hạn, bao gồm hai tùy chọn màu sắc là đỏ và đen nhám, dự kiến sẽ được phân phối từ cuối tháng 2/2025 sau khi hoàn tất thủ tục đăng kiểm. Mẫu xe Honda PCX 160 2025 tại Việt Nam là phiên bản hoàn toàn mới với nhiều nâng cấp đáng giá về thiết kế, công nghệ và động cơ, hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm lái xe ấn tượng cho người dùng. Xe ga Honda PCX 160 2025 có một số thay đổi ở thiết kế. Một trong những điểm có thể sử dụng để nhận diện chính là cụm đèn LED ban ngày hình chữ V cách điệu ở đầu xe. Cụm đèn này, so với thiết kế của phiên bản trước, mảnh hơn. PCX 160 2025 cũng sở hữu màn hình hiển thị TFT 5 inch mới (2 chế độ ngày và đêm) có thể kết nối với điện thoại thông minh thông qua Honda RoadSync, hỗ trợ nhận cuộc gọi, tin nhắn, điều hướng, nghe nhạc… Xe ga Honda PCX 2025 được nhập khẩu về thị trường Việt Nam vẫn trang bị một số tính năng như hệ thống khóa thông mình Smartkey hệ thống dừng tạm thời Idling Stop, cổng sạc USB-C… Ở phía sau, đèn phanh của PCX 160 2025 được thiết kế lại, loại bỏ kiểu dáng chữ X cũ để hướng đến sự tối giản và hài hòa hơn với tổng thể xe. Đèn xi-nhan được tái thiết kế trông thanh mảnh và thể thao hơn. Honda PCX 160 2025 sử dụng động cơ 156,9cc cho công suất 15,82 mã lực tại 8.500 vòng/phút, và mô men xoắn 14,7Nm tại 6.500 vòng/phút. Mức công suất của PCX 160 2025 nhỉnh hơn so với mẫu Air Blade 160 đang bán tại Việt Nam (15 mã lực / 14,6Nm). Theo thông tin được công bố, Honda PCX 160 2025 có mức tiêu hao nhiên liệu là 2,198L/100km. Con số này tương đương nhiều mẫu xe tay ga khác trong phân khúc 160cc. Honda PCX 160 2025 được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống chống trượt Honda Selectable Torque Control (HSTC). Trong khi ABS có thể ngăn chặn tình trạng bánh bị khóa chặt do lực phanh quá mạnh so với sức bám của lốp và mặt đường, HSTC lại có thể can thiệp để bánh xe không xoay quá nhanh mà dẫn đến trượt bánh. Cả ABS và HSTC đều rất hữu ích khi di chuyển trên đường trơn trượt. Đơn vị nhập khẩu tại Việt Nam hiện chưa công bố giá xe Honda PCX 160 2025. Tuy nhiên, tại thị trường Indonesia, mẫu xe này có 3 phiên bản gồm CBS, ABS và RoadSync với giá bán dao động từ 33,75 - 40,35 triệu rupiah (tương đương khoảng 52,7 - 63 triệu đồng). Video: Xem chi tiết xe tay ga Honda PCX 160 2025 tại Việt Nam.

