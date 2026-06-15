Lâm Đồng: Gỡ nút thắt pháp lý cho nhiều dự án đầu tư ngoài ngân sách

Việc khơi thông nguồn lực đầu tư thông qua việc tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý cho loạt dự án ngoài ngân sách vừa được lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Định hướng chỉ đạo này được đưa ra tại buổi làm việc của Tổ công tác số 04 diễn ra vào sáng 15/6, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đồng thời là Tổ trưởng Tổ công tác.

Tại cuộc họp đánh giá tình hình xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2), lãnh đạo UBND tỉnh nêu rõ mục tiêu then chốt là tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại kéo dài. Qua đó, chính quyền địa phương kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư sớm triển khai thực hiện và đưa công trình vào vận hành khai thác.

Tổ công tác số 04 Lâm Đồng đẩy nhanh xử lý các dự án đầu tư tồn đọng. (Ảnh: TT Dân)

Theo báo cáo tổng hợp từ Sở Tài chính, thời gian qua, các đơn vị chuyên môn và sở, ngành liên quan đã tích cực triển khai rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh phương án xử lý đối với nhiều dự án bị tồn đọng. Điển hình là nhóm 3 dự án tọa lạc tại địa bàn phường Mũi Né, bao gồm: Dự án Sân Golf Hòn Rơm, Dự án Sentosa Villa và Dự án Khu nghỉ dưỡng Mũi Né. Đến nay, Sở Tài chính đã phối hợp hoàn thành phương án xử lý, gỡ nút thắt cho các dự án này.

Trên cơ sở những đề xuất từ các cơ quan chuyên môn, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chính thức thống nhất chủ trương cho phép các nhà đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện cả 3 dự án nêu trên tại khu vực phường Mũi Né. Để bảo đảm quy trình pháp lý, lãnh đạo tỉnh giao cho các sở, ngành và địa phương liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định pháp luật. Phía Sở Tài chính cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể cho các nhà đầu tư tiến hành thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư để có cơ sở tiếp tục triển khai.

Đối với lĩnh vực thương mại và dịch vụ, Dự án Trung tâm Thương mại và Dịch vụ giải trí tại phường Xuân Hương - Đà Lạt cũng đã được đưa ra thảo luận. Sở Tài chính đề xuất phương án cho phép nhà đầu tư tiếp tục triển khai dự án dựa trên các mục tiêu ban đầu đã được phê duyệt. Nhằm xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì rà soát lại các quy định hiện hành đối với hoạt động lưu trú bên trong trung tâm thương mại, từ đó kịp thời tham mưu giải pháp tháo gỡ.

Bên cạnh các dự án thương mại và du lịch, tiến độ xử lý nhóm dự án thuộc lĩnh vực giáo dục cũng ghi nhận những mốc thời gian cụ thể. Đối với Dự án Cơ sở Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại phường 3 Bảo Lộc, Sở Tài chính hiện đang tập trung rà soát toàn bộ quá trình tham mưu cấp giấy chứng nhận đầu tư. Việc rà soát này được thực hiện căn cứ theo kết luận trước đó của Thanh tra tỉnh. Dự kiến, Sở Tài chính sẽ chính thức báo cáo kết quả xử lý trường hợp này lên UBND tỉnh ngay trong tháng 6/2026. Trong khi đó, Dự án Trường THPT tư thục Lý Thường Kiệt tại địa bàn một phường thuộc tỉnh cũng đang được các cơ quan chuyên môn xem xét, đối chiếu quy định pháp luật để tìm hướng giải quyết phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - Nguyễn Minh phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TT Dân)

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đã ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, tích cực của Sở Tài chính cùng các sở, ngành trong công tác tham mưu xử lý loạt dự án tồn đọng thời gian qua. Đối với các phần việc tiếp theo, ông Nguyễn Minh giao Sở Tài chính tiếp tục đôn đốc sát sao các nhà đầu tư thuộc 3 dự án tại phường Mũi Né, yêu cầu khẩn trương hoàn tất hồ sơ và các thủ tục liên quan để trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Đồng thời, Tổ trưởng Tổ công tác số 04 yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành và địa phương phải tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường mối quan hệ phối hợp liên ngành. Các đơn vị cần tập trung nguồn lực tháo gỡ triệt để khó khăn, vướng mắc đối với những dự án còn lại trên địa bàn nhằm bảo đảm đúng tiến độ đề ra, góp phần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư chung của toàn tỉnh.