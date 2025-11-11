Nữ tài xế tức giận tông vào quán trà sữa vì bị từ chối phục vụ tận xe

Một khoảnh khắc kịch tính khi một tài xế giận dữ đâm chiếc SUV của mình vào một quán trà sữa vì nhân viên từ chối phục vụ đồ uống cho cô trong xe.

Sukanlaya Husstol, 30 tuổi, bị cáo buộc đã lái chiếc Toyota Fortuner màu xám của mình vào một cửa hàng ven đường ở Nonthaburi, miền trung Thái Lan, vào ngày 23 tháng 10.

Đoạn phim CCTV cho thấy các nhân viên vội vã tránh đường khi chiếc xe lao về phía họ trước khi đâm vào những chiếc xe máy đang đỗ. Hai người đàn ông sau đó được nhìn thấy nhảy lên một chiếc xe máy để đuổi theo chiếc SUV đang bỏ chạy.

Nguồn: Newsflare

Cảnh sát sau đó tìm thấy Sukanlaya tại nhà riêng của cô, nơi cô được cho là đã nổi cơn thịnh nộ một lần nữa, ném đồ đạc từ cửa sổ tầng trên cho đến khi người thân can thiệp để trấn tĩnh cô.

Chủ cửa hàng Sutathip Kongsin, 29 tuổi, cho biết vụ việc bắt nguồn từ một cuộc cãi vã hai ngày trước đó, khi Sukanlaya dừng xe và hét lên gọi đồ uống từ trong xe.

Cô được yêu cầu di chuyển để tránh gây cản trở giao thông nhưng đã trở nên tức giận khi được yêu cầu tự mình lấy đồ uống từ cửa hàng. Cô từ chối và cãi nhau với Sutathip, sau đó anh ta đuổi cô đi.

Sutathip kể: 'Vào ngày xảy ra vụ việc, cửa hàng vẫn mở cửa như thường lệ thì tôi nghe thấy người phụ nữ đó hét lên: 'Mày vẫn bán hàng à? Mày chắc chắn sẽ sớm gặp tao thôi'. Tôi nhìn ra ngoài và thấy cô ta đi vòng quanh, chửi bới.

'Khoảng 4 giờ chiều, khi tôi đang dọn dẹp bên cạnh cửa hàng, cô ta dừng lại và lại hét vào mặt tôi. Em gái tôi ném cơm thừa vào cô ta, và bạn trai tôi tạt nước vào cô ta. Theo những gì tôi thấy, cơm chỉ văng vào cửa xe của cô ta, nhưng có lẽ nước văng thẳng vào người cô ta.'

Sukanlaya quay lại và bị cáo buộc đã đâm chiếc SUV của mình vào trước cửa hàng trà trước khi tăng tốc bỏ chạy khi chủ cửa hàng đuổi theo và báo cảnh sát.

Sutathip nói thêm: 'Sau vụ việc, tôi đã đến đồn cảnh sát Bang Srimueang để lập biên bản và thương lượng với người thân của cô ta, nhưng không có giải pháp nào được đưa ra. Chúng tôi đã chịu thiệt hại đáng kể, đặc biệt là những chiếc xe máy thường được sử dụng để làm việc.

'Tôi tin rằng bên đối lập đã hành động quá đáng. Nếu cô ta không hài lòng, cô ta nên nói chuyện bình tĩnh hoặc gọi cảnh sát để hòa giải.

"Cô ta không nên đâm xe và hét lớn đe dọa như thế này. Việc này rất nguy hiểm cho người dân và cửa hàng. May mắn thay, không có khách hàng hay người qua đường nào bị thương. Tôi đã yêu cầu bồi thường thiệt hại tổng cộng 25.000 baht, nhưng thủ phạm không hề nhận trách nhiệm."

Sukanlaya từ chối trả lời các phóng viên địa phương khi được hỏi về vụ việc, theo Newsflare.