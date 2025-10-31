Hà Nội

Lao như tên bắn giữa trời mưa, ô tô đâm vào người đi xe máy rồi lật ngửa

Lao như tên bắn giữa trời mưa, ô tô đâm vào người đi xe máy rồi lật ngửa

Trong điều kiện trời mưa, đường trơn, việc phóng nhanh và đánh lái gấp đã khiến chiếc Fortuner mất lái, lao vào người đi xe máy, lộn vài vòng rồi lật ngửa.

Trường Hân t/h
#tai nạn ô tô #đâm xe máy #mưa lớn #tai nạn giao thông #lật xe #đường trơn

