Nữ streamer triệu fan bất ngờ bị sàm sỡ tại sự kiện

Emiru - nữ streamer kiêm cosplayer nổi tiếng, bất ngờ bị một người đàn ông vượt rào, cố gắng cưỡng hôn ngay giữa buổi gặp gỡ fan.

Thiên Anh
TwitchCon 2025, sự kiện được xem là lễ hội lớn nhất năm dành cho giới streamer vừa có một sự cố nghiêm trọng khi Emiru - nữ streamer kiêm cosplayer nổi tiếng toàn cầu, bất ngờ bị một người đàn ông vượt rào, cố gắng cưỡng hôn ngay giữa buổi gặp gỡ fan.
Theo lời kể của Emiru, chính đội an ninh riêng của cô là người phản ứng đầu tiên, chứ không phải lực lượng bảo vệ của TwitchCon. Điều khiến cô sốc hơn là 3-4 nhân viên bảo vệ của sự kiện có mặt gần đó vẫn đứng im, không can thiệp, thậm chí để kẻ tấn công tự do rời đi.
Sau vụ việc, Twitch đưa ra tuyên bố rằng "nghi phạm đã bị bắt giữ ngay lập tức và không gây tổn hại cho ai". Tuy nhiên, Emiru phản bác gay gắt tuyên bố này, gọi đó là "một lời nói dối trắng trợn".
Emiru cũng bày tỏ sự mất niềm tin sâu sắc vào Twitch sau 10 năm gắn bó, khẳng định đây sẽ là lần cuối cùng cô tham dự TwitchCon: "Tôi không cảm thấy được bảo vệ, ngay cả khi đã mang theo đội an ninh riêng. Tôi không dám tưởng tượng những creator không có điều kiện như tôi sẽ ra sao. Đây chắc chắn là TwitchCon cuối cùng của tôi."
Sau khi bài đăng của Emiru lan truyền, hàng trăm hàng nghìn bình luận và chia sẻ bày tỏ sự phẫn nộ với công tác an ninh của TwitchCon. Nhiều fan cho rằng việc một kẻ lạ mặt có thể vượt qua nhiều lớp kiểm soát để tiếp cận một streamer nổi tiếng là "vô cùng nguy hiểm", đặc biệt trong bối cảnh các vụ quấy rối nữ streamer đang ngày càng phổ biến.
Một số người còn nhắc lại vụ việc trước đây, khi vệ sĩ thân cận của Emiru từng bị cấm tham dự TwitchCon chỉ vì giữ tay một kẻ rình rập để giao cho cảnh sát. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi: Twitch đang bảo vệ ai - streamer hay kẻ quấy rối?
Sự cố của Emiru đã làm dấy lên cuộc tranh luận lớn về an toàn tại các sự kiện của Twitch. Trong khi nữ streamer tuyên bố sẽ không bao giờ trở lại, nhiều creator khác cũng đang cân nhắc tẩy chay TwitchCon cho đến khi nền tảng này có biện pháp bảo vệ thực chất hơn cho người tham gia.
Như Emiru đã viết trong bài đăng cuối: "Tôi cảm thấy đau lòng khi nói điều này, nhưng mọi người hãy thật cẩn thận. Tôi mong không ai phải trải qua điều tương tự như tôi."
Emiru (tên thật là Emily Schunk) là một trong những gương mặt nổi bật nhất của cộng đồng Twitch hiện nay. Cô sở hữu hơn 1,9 triệu người theo dõi trên Twitch, 1,1 triệu người theo dõi trên Instagram, và 800.000 người theo dõi trên X.
Không chỉ nổi tiếng với phong cách nói chuyện thân thiện, tự nhiên, Emiru còn được biết đến với vẻ ngoài trong trẻo, đôi mắt to tròn và phong cách thời trang đậm chất anime khiến fan ví cô như "gái anime đời thực".
Thiên Anh
#Nữ streamer nổi tiếng #Sàm sỡ tại sự kiện #Cưỡng hôn giữa buổi gặp fan #An ninh tại các sự kiện #Ảnh hưởng của mạng xã hội #Emiru

