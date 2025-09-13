Hà Nội

Nữ người mẫu xe hơi Thái Lan 'cuốn không lối thoát' với trend tạo mô hình 3D

Cộng đồng trẻ

Nữ người mẫu xe hơi Thái Lan 'cuốn không lối thoát' với trend tạo mô hình 3D

Đu trend biến ảnh chân dung thành mô hình 3D, nàng mẫu Janet Kanokwan Saesim khiến fan không thể rời mắt với loạt thành quả cực cuốn.

Trầm Phương
Thời gian qua, trào lưu biến ảnh chân dung thành mô hình tượng AI đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội. Theo đó, chỉ với vài thao tác, ai cũng có thể biến ảnh chân dung của mình thành mô hình 3D “ảo mà như thật”. (Ảnh: IGNV)
Janet Kanokwan Saesim, nữ người mẫu xe hơi nổi tiếng của Thái Lan, đã "bắt trend" một cách xuất sắc, tạo ra những tác phẩm "cuốn không lối thoát" và thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Sử dụng những công cụ AI, Janet đã tạo ra một bộ sưu tập tượng mô hình của chính mình với những trang phục và tạo hình đa dạng. (Ảnh: IGNV)
Từ những bộ đồ thể thao năng động, các set đồ gợi cảm, váy áo thanh lịch, cho đến những bộ cánh cá tính. (Ảnh: IGNV)
Mỗi bức tượng đều thể hiện độ chi tiết đáng kinh ngạc, tái hiện một cách sống động từng đường nét trên khuôn mặt, mái tóc, và cả những bộ trang phục mà Janet đã từng mặc. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt có những thành phẩm là tạo hình cô nàng sử dụng trong các bộ ảnh cosplay đầy cuốn hút. Nhiều người còn nói vui rằng ước gì có một mô hình figure như vậy để trên bàn làm việc của mình. (Ảnh: IGNV)
Sự kết hợp giữa công nghệ và nghệ thuật này đã tạo ra hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, khiến người xem vừa bất ngờ vừa thích thú. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh của Janet Kanokwan Saesim đã nhanh chóng lan truyền, nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận tích cực từ cộng đồng mạng. (Ảnh: IGNV)
Sở hữu chiều cao lý tưởng cùng số do 3 vòng chuẩn chỉnh, Janet Kanokwan Saesim đang là một trong những người mẫu xe hơi nổi bật ở xứ chùa Vàng. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm, táo bạo. Những thiết kế váy cắt xẻ tôn dáng thường được Janet lựa chọn. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Janet Kanokwan Saesim #mẫu xe hơi #người mẫu xe hơi #mẫu ảnh #người mẫu thái lan #hto girl thái lan

