Nữ người mẫu xe hơi Thái Lan 'cuốn không lối thoát' với trend tạo mô hình 3D

Đu trend biến ảnh chân dung thành mô hình 3D, nàng mẫu Janet Kanokwan Saesim khiến fan không thể rời mắt với loạt thành quả cực cuốn.
Nhân dịp sinh nhật, Thanh Trúc công khai nhiều khoảnh khắc đón tuổi mới bên Châu Khải Phong từ năm 2020.
Honda chính thức ra mắt ADV160 RoadSync 2026 tại Indonesia, mở rộng thêm dòng xe ga cao cấp của hãng với một bản nâng cấp hiện đại với loạt công nghệ cao cấp.
Ngay khi Louis Phạm đăng tải bộ ảnh mới, bạn trai Việt Kiều của cô nàng - Paul Lê đã ngay lập tức chia sẻ lại bộ ảnh của bạn gái với sự xuýt xoa.
Với phong cách gợi cảm mang đặc trưng riêng, cùng sắc vóc chuẩn và nét mặt đầy cuốn hút, Huệ Chi khiến fan không thể rời mắt bộ ảnh check-in bên bờ biển.
Hương Giang thăng hạng nhan sắc, ăn mặc gợi cảm trong một sự kiện của Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025.
Quân đội Ukraine đã phải chịu thất bại nặng nề ở thành phố Kupyansk; Kiev nêu lý do cho thành công của quân đội Nga gần Kupyansk.
Tại World Sleep 2025 ở Singapore, Samsung giới thiệu Galaxy Watch8 với nhiều tính năng cải thiện giấc ngủ và chăm sóc sức khỏe toàn diện.
BTV Thảo Trang là cái tên gây chú ý khi dẫn bản tin thời sự và chuyên mục điểm tin hàng tuần của Châu Á trên kênh mới ra mắt của VTV là Vietnam Today.
Ước tính hàng triệu ong bắp cày châu Á từ 500 tổ có thể tràn vào Anh, gây nguy hiểm hệ sinh thái và khiến người dân bất an.
Tháng 8 âm lịch là thời khắc vàng son cho 3 con giáp khi sự nghiệp thăng tiến, tài chính khởi sắc, tình duyên êm ấm, gia đạo đủ đầy hạnh phúc.
Nhiều hot girl, mỹ nhân Việt dù chỉ sở hữu chiều cao dưới 1m60 nhưng vẫn khiến người khác phải ngước nhìn bởi gương mặt rạng rỡ, gu thời trang bắt mắt.
Diện trang phục ren đen xuyên thấu, Thiều Bảo Trang khiến người hâm mộ ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa cá tính.
Sau hơn nửa năm được chủ nhân cầm lái, hình ảnh của chiếc siêu xe mui trần Lamborghini Murcielago LP640-4 Roadster độc nhất Việt Nam mới được chia sẻ trở lại.
Cách đây 10 năm, Vũ Thanh Quỳnh từng gây chấn động mạng xã hội khi được trao cơ hội 'đổi đời' khi tham gia một chương trình phẫu thuật thẩm mỹ thực tế.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thân vững bước tiến lên phía trước, tiền đồ rộng mở và biết cách kiếm tiền.
Nhà mới của Ly Kute "Nhật ký Vàng Anh" được thiết kế thông tầng, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, kết hợp nội thất gỗ và ánh sáng vàng.
Đang nhảy sung Lanhxinhyeu bất ngờ bị tuột dây áo, sự cố không làm nữ TikToker chùn bước, cô nàng vẫn tự tin khuấy đảo mạng xã hội.
Thimlich Ohinga là một trong những di tích cổ kính bí ẩn nhất châu Phi, mang giá trị khảo cổ và lịch sử đặc biệt của cư dân Kenya cổ xưa.
Nữ streamer Thanh Thanh gây chú ý nhờ ngoại hình nóng bỏng và mới đây đã khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi tuyên bố 'chia tay livestream'.
Lẻn vào nhà trộm điện thoại, bị phát hiện, Tráng đã ra tay giết chết hai vợ chồng ông T. Chính vết máu trong khe nứt chuôi dao đã tố cáo tội ác gã sát nhân.