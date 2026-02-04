Hà Nội

Nữ coser Việt gây bão với góc máy táo bạo, đẹp như ảnh mạng

Số hóa

Nữ coser Việt gây bão với góc máy táo bạo, đẹp như ảnh mạng

Sở hữu nhan sắc nổi bật cùng cách chọn góc chụp tinh tế, nữ coser Việt này nhanh chóng gây sốt, khiến cộng đồng mạng mê mẩn.

Thiên Trang (TH)
Cosplay tại Việt Nam đang ngày càng phát triển mạnh, thu hút đông đảo người trẻ tham gia và được cộng đồng đón nhận rộng rãi.
Giữa hàng loạt gương mặt mới, cái tên Bảo Ngọc bất ngờ nổi lên và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.
Sở hữu gương mặt hài hòa, làn da trắng sáng cùng vóc dáng cân đối, Bảo Ngọc dễ dàng ghi điểm ngay từ những khung hình đầu tiên.
Điểm khiến người xem ấn tượng nhất chính là cách cô nàng lựa chọn góc máy táo bạo nhưng tinh tế, tôn trọn thần thái cuốn hút.
Không cần bối cảnh cầu kỳ, chỉ với ánh sáng đơn giản, các bộ ảnh của Bảo Ngọc vẫn mang sức hút rất riêng.
Trang cá nhân của nữ coser liên tục nhận được “cơn mưa” lời khen từ anh em game thủ lẫn fan cosplay.
Nhiều ý kiến đánh giá cao sự đầu tư nghiêm túc của Bảo Ngọc từ trang phục, makeup đến tạo dáng trước ống kính.
Với phong độ hiện tại, Bảo Ngọc được kỳ vọng sẽ còn tiến xa và tiếp tục mang đến những bộ ảnh đẹp đến mức ngỡ là “ảnh mạng”.
Thiên Trang (TH)
