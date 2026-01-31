Hà Nội

Hãng game bắt ứng viên khoe thư viện Steam trước phỏng vấn

Số hóa

Hãng game bắt ứng viên khoe thư viện Steam trước phỏng vấn

Pocketpair, cha đẻ Palworld, gây chú ý khi yêu cầu ứng viên thiết kế game nộp ảnh thư viện Steam, coi đam mê chơi game quan trọng không kém kinh nghiệm.

Thiên Trang (TH)
Pocketpair, studio đứng sau tựa game Palworld, đang áp dụng cách tuyển dụng khác thường khi yêu cầu ứng viên nộp ảnh chụp thư viện Steam.
Theo CEO Takuro Mizobe, thư viện Steam phản ánh mức độ gắn bó thực sự của ứng viên với ngành game, chứ không chỉ là kỹ năng ghi trên CV.
Những ứng viên chưa từng chơi game trên Steam sẽ bị loại ngay từ vòng xét hồ sơ, bất kể kinh nghiệm làm việc trước đó.
Trong phỏng vấn, Pocketpair tập trung khai thác các tựa game mà ứng viên chơi nhiều nhất, từ cơ chế gameplay đến triết lý thiết kế.
Công ty cho biết họ ưu tiên những game thủ am hiểu game indie, đặc biệt là các sản phẩm phát hành độc quyền trên Steam.
Dù vẫn chấp nhận dữ liệu chơi game từ PlayStation, Xbox hay Nintendo Switch, Steam vẫn là nền tảng được Pocketpair đặt lên hàng đầu.
Cách tiếp cận này phản ánh rõ bản sắc indie của Pocketpair, nơi tinh thần game thủ được xem là giá trị cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp.
Trong bối cảnh Palworld tiếp tục mở rộng thương hiệu và đối mặt các thách thức pháp lý, Pocketpair vẫn kiên định tuyển người có tư duy của một game thủ thực thụ.
