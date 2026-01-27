Hà Nội

Game thủ ung thư mong chơi GTA 6 sớm, Rockstar phá lệ

Số hóa

Game thủ ung thư mong chơi GTA 6 sớm, Rockstar phá lệ

Một game thủ ung thư giai đoạn cuối mong được chơi GTA 6 trước ngày phát hành, và phản hồi đầy nhân văn từ Rockstar khiến cộng đồng xúc động.

Grand Theft Auto 6 từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự chờ đợi khi liên tục “im hơi lặng tiếng” và gắn liền với biệt danh bom tấn chuyên delay.
Với một game thủ đang mắc ung thư giai đoạn cuối, thời gian chờ đến ngày GTA 6 ra mắt lại là điều quá xa xỉ.
Câu chuyện được chia sẻ bởi Anthony Armstrong, nhà phát triển game tại Ubisoft Toronto, khi anh kêu gọi Rockstar cho phép người thân được chơi sớm GTA 6.
Người này là fan cuồng của dòng game GTA nhưng chỉ được bác sĩ chẩn đoán còn sống từ 6 đến 12 tháng.
Anthony cam kết ký mọi thỏa thuận bảo mật, chỉ mong giúp người thân hoàn thành ước nguyện cuối đời.
Bất ngờ xảy ra khi CEO Take-Two Interactive - công ty mẹ của Rockstar, ông Strauss Zelnick, trực tiếp liên hệ và đứng ra kết nối với đội ngũ Rockstar.
Động thái này gần như xác nhận Rockstar đồng ý sắp xếp một buổi trải nghiệm đặc biệt, dù hãng vốn nổi tiếng kín kẽ.
Câu chuyện nhanh chóng lan truyền, nhắc cộng đồng rằng giá trị lớn nhất của game không chỉ là bom tấn hay doanh thu, mà còn là sự sẻ chia đầy nhân văn.
#GTA 6 #Rockstar #Game thủ #Ung thư #Nhân văn #Take-Two

