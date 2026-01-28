Hà Nội

Số hóa

3 bad ending ám ảnh nhất trong game thế giới mở

Cyberpunk 2077, Elden Ring và The Witcher 3 sở hữu những cái kết tồi tệ khiến game thủ day dứt mãi.

Thiên Trang (TH)
Cyberpunk 2077 mang đến nhiều cái kết u tối, trong đó Path of Least Resistance ám ảnh nhất.
V tự kết liễu đời mình để tránh bạn bè thiệt mạng, để lại chuỗi cuộc gọi đầy nước mắt.
Elden Ring tiếp nối truyền thống Soulsborne với các kết thúc mơ hồ nhưng cực kỳ tàn khốc.
Blessing of Despair nguyền rủa toàn bộ sinh linh, còn Lord of Frenzied Flame thiêu rụi cả thế giới.
The Witcher 3 thay đổi cốt truyện theo lựa chọn, nhưng mối quan hệ với Ciri quyết định tất cả.
Nếu người chơi nghi ngờ và áp đặt, Ciri sẽ hy sinh, để Geralt chìm trong nỗi đau vô tận.
Những bad ending này không chỉ khiến game thủ rơi nước mắt mà còn day dứt rất lâu sau khi chơi.
Chúng chứng minh sức mạnh cảm xúc của game thế giới mở, nơi lựa chọn nhỏ có thể thay đổi số phận.
Thiên Trang (TH)
