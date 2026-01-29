Hà Nội

Predator Helios Neo 16 AI lộ diện sức mạnh RTX 5060

Số hóa

Predator Helios Neo 16 AI lộ diện sức mạnh RTX 5060

Predator Helios Neo 16 AI gây chú ý với RTX 5060, Intel Core Ultra và loạt công nghệ AI, hướng đến trải nghiệm gaming ổn định, lâu dài cho game thủ.

Thiên Trang (TH)
Predator Helios Neo 16 AI được định vị là laptop gaming hiệu năng cao, tập trung vào trải nghiệm bền bỉ thay vì chỉ chạy đua thông số.
Sức mạnh của máy đến từ bộ xử lý Intel Core Ultra 7 255HX kết hợp GPU NVIDIA GeForce RTX 5060, đủ sức chinh phục các tựa game AAA hiện đại.
RTX 5060 với 8GB VRAM và kiến trúc đồ họa mới giúp duy trì FPS ổn định, hạn chế giật lag khi giao tranh hoặc chuyển cảnh nhanh.
Màn hình 16 inch WQXGA 2560x1600, tần số quét cao phát huy trọn vẹn hiệu năng phần cứng, mang lại lợi thế rõ rệt trong game hành động và eSports.
Các tác vụ AI trên máy được vận hành thực tế nhờ NPU từ Intel Core Ultra và sức mạnh xử lý song song của RTX 5060.
Người dùng có thể vừa chơi game, vừa stream hoặc chạy ứng dụng nền mà hệ thống vẫn giữ được độ ổn định cần thiết.
Hệ thống tản nhiệt AeroBlade 3D thế hệ 5 cùng kim loại lỏng cho CPU giúp máy duy trì hiệu năng cao trong thời gian dài.
Với 32GB RAM DDR5, SSD PCIe NVMe 1TB và chính sách bảo hành 2 năm 3S1, Predator Helios Neo 16 AI trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc laptop gaming cao cấp.
