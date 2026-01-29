Predator Helios Neo 16 AI lộ diện sức mạnh RTX 5060

Predator Helios Neo 16 AI gây chú ý với RTX 5060, Intel Core Ultra và loạt công nghệ AI, hướng đến trải nghiệm gaming ổn định, lâu dài cho game thủ.
Mới đây, bà xã Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đã gây chú ý với đoạn video đu trend khoe má lúm đồng tiền đang cực 'hot' trên các nền tảng mạng xã hội.
Đĩa xoay trong lò vi sóng không phải thiết kế cho vui, mà là lời giải khoa học giúp thức ăn nóng đều và an toàn hơn mỗi ngày.
Với nền tảng vững, 3 con giáp này dễ gặp đối tác phù hợp, mở hàng suôn sẻ và tăng đều doanh thu, đặc biệt trong ngành bất động sản và dịch vụ năm 2026.
Phát hiện 30 ngôi mộ đá hình tròn của trẻ em có niên đại 2.800 năm trước ở Na Uy, đây là một khám phá độc đáo ở châu Âu.
Tờ Kyiv Post của Ukraine cho biết, Nga sử dụng hệ thống Internet Starlink, để mở rộng các cuộc tấn công bằng UAV, vào sâu trong lãnh thổ Ukraine.
Bước sang năm 2026, xu hướng trang trí không gian sống bằng cây xanh không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ mà còn gắn liền với phong thủy, tài lộc và may mắn.
Mỗi độ cuối năm, những vườn quýt hồng Lai Vung (Đồng Tháp) vào mùa chín rộ, trĩu quả vàng cam, thu hút hàng trăm lượt du khách ghé tham quan, chụp ảnh mỗi ngày.
Rapper Phúc Du gây chú ý khi lần đầu chia sẻ hình ảnh bên bạn đời gắn bó từ thuở thiếu thời.
Cá mè là thực phẩm quen thuộc, bổ dưỡng nhưng có thể gây hại nếu dùng không đúng đối tượng. Một số người mắc bệnh nền nên hạn chế ăn để bảo vệ sức khỏe.
Ciudad Perdida là một di tích cổ bí ẩn ẩn sâu trong rừng rậm Colombia, gắn liền với nền văn minh thời tiền Colombo rực rỡ.
Khi AI có thể tự viết mã trong vài giây, CEO Jensen Huang cho rằng giới trẻ nên học tư duy giải quyết vấn đề thay vì chỉ học code.
Các chuyên gia dự kiến sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh tại những hành tinh từng bị coi là quá nóng hoặc quá lạnh.
Ốc trinh nữ gây tò mò bởi tên gọi, hình dáng lạ, chinh phục thực khách nhờ thịt ngọt, giòn dai, cách ăn độc đáo, là đặc sản “trời ban” biển Việt.
Mới đây, thủ môn Đặng Văn Lâm đã khiến người hâm mộ vô cùng thích thú khi chia sẻ hình ảnh buổi gặp gỡ thân mật giữa gia đình anh và gia đình tiền đạo Xuân Son.
Tăng Duy Tân - Bích Phương đều có các sản phẩm được công chúng đón nhận. Từ năm 2024, hai nghệ sĩ vướng tin đồn tình cảm.
Ngắm trọn visual '10 điểm không có nhưng' và outfit dạo phố cực chất của hot girl Hoàng Lan Anh - bóng hồng bên cạnh thủ trẻ Phạm Minh Phúc.
Sau ca phẫu thuật dây chằng, tình trạng sức khỏe của diễn viên Tuấn Trần nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả.
Vốn gắn liền với hình ảnh tiểu thư kẹo ngọt, bộ ảnh mới của Tăng Mỹ Hàn khiến netizen không khỏi bất ngờ trước màn quay xe phong cách đầy cá tính và năng động.
Phải đến tháng 3 năm nay, xe mới bắt đầu được bàn giao cho khách hàng nhưng toàn bộ những chiếc BMW iX3 sản xuất trong năm 2026 gần như đều đã có chủ.
Người dân tại làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) đang tất bật chạy đua với thời gian để kịp cung ứng cho thị trường những đóa hoa đẹp nhất.