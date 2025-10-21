Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Nữ bệnh nhân hôn mê do biến chứng của đái tháo đường

Các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Nghệ An vừa cứu sống một bệnh nhân nữ rơi vào hôn mê toan ceton - biến chứng cấp tính nguy hiểm của bệnh đái tháo đường.

Bình Nguyên

Bệnh nhân P.T.P. (Nghệ An) nhập Khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Nội tiết Nghệ An trong tình trạng lơ mơ, thở nhanh, đường huyết 70 mmol/l, pH 6,97 và suy thận cấp - biểu hiện điển hình của hôn mê toan ceton, biến chứng có thể đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp y bác sĩ đã đánh giá nhanh tình trạng, làm các xét nghiệm cần thiết và triển khai phác đồ điều trị chuyên sâu gồm truyền dịch, tiêm insulin tĩnh mạch, điều chỉnh điện giải và kiểm soát nhiễm toan.

1-6872.jpg
Biến chứng hôn mê toan ceton có thể đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời. Ảnh VTV

Sau thời gian điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, đường huyết và điện giải được kiểm soát ổn định. Đến ngày thứ hai, bệnh nhân tỉnh táo, ăn uống trở lại bình thường.

Theo các bác sĩ, nhiễm toan ceton do đái tháo đường thường gặp ở bệnh nhân type 1, nhưng vẫn có thể xảy ra ở type 2 nếu kiểm soát đường huyết kém, ăn uống không đúng hoặc có nhiễm trùng đi kèm. Đây là biến chứng nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong nếu phát hiện và xử trí chậm. Tỷ lệ tử vong đối với bệnh nhân đái tháo đường có nhiễm toan ceton chung khoảng 0.2-2%, có thể gia tăng hơn ở các nước đang phát triển, tình trạng y tế kém phát triển hoặc phát hiện bệnh cũng như xử trí chậm.

Bác sĩ khuyến cáo, người bệnh đái tháo đường cần tuân thủ chế độ ăn tiết chế, tập thể dục đều đặn, sử dụng thuốc đúng phác đồ, tái khám đúng hẹn; Không tự ý bỏ điều trị hoặc dùng thực phẩm chức năng thay thế thuốc; Khi có các dấu hiệu bất thường như: tiểu nhiều, khát nhiều, sụt cân, đau ngực, sốt, khó thở… cần đến bệnh viện hoặc bác sĩ chuyên khoa ngay để được xử trí kịp thời; Người bệnh và người nhà cần hiểu rõ về bệnh, biết cách tự theo dõi đường huyết tại nhà, nhận biết dấu hiệu cảnh báo hạ/ tăng đường huyết và thời điểm cần nhập viện.

tang-duong-huyet-la-gi-va-nen-lam-gi-khi-gap-tinh-trang-nay-1-debab8bea3.jpg
Tăng đường huyết xảy ra khi lượng glucose trong máu vượt ngưỡng bình thường, ảnh hưởng đến cơ thể.Ảnh minh hoạ/Internet

Mức đường huyết nguy hiểm cần được xử lý

Đối với người khỏe mạnh, đường huyết lúc đói bình thường là dưới 100 mg/dL (5,6 mmol/L) và sau bữa ăn là dưới 140 mg/dL (7,8 mmol/L).

Mức đường huyết lúc đói của người trưởng thành thường dao động từ 70 đến 100 mg/dL (3.9 – 5.6 mmol/L). Nếu mức đường huyết lúc đói từ 100 đến 125 mg/dL (5.6 – 6.9 mmol/L), đây là tình trạng tiền tiểu đường. Khi mức chỉ số vượt tiền tiểu đường quá 126 mg/dL (7.0 mmol/L) trong hai lần đo khác nhau, có thể chỉ ra tiểu đường.

Thông thường, đường huyết lúc đói là 70 mg/dL hoặc 3,9mmol/L hoặc thấp hơn sẽ cảnh báo về tình trạng hạ đường huyết. Tuy nhiên, mỗi người có thể trạng và cơ địa khác nhau, do đó, cần đến bệnh viện khi có các triệu chứng choáng váng, chóng mặt, đau đầu, vã mồ hôi, da tái nhợt…

Khi bị hạ đường huyết, người bệnh cần được điều trị ngay lập tức bằng quy tắc 15-15. Cụ thể, ăn/uống 15 gam carbohydrate (carbs) để tăng lượng đường trong máu và kiểm tra sau 15 phút. Nếu đường huyết vẫn dưới 70 mg/dL, tiếp tục dùng một khẩu phần khác. Lặp lại các bước này đến khi lượng đường trong máu ít nhất là 70 mg/dL. Khi lượng đường huyết trở lại bình thường, hãy ăn một bữa ăn chính hoặc bữa ăn nhẹ.

Thức ăn tương đương 15g Glucose: 2 hay 3 viên đường. 1/2 ly nước trái cây bất kỳ. 1/2 ly nước ngọt. 1 ly sữa. 5 hay 6 viên kẹo. 15ml hay 1 muỗng canh đường hay mật ong...

Khi bị hạ đường huyết nghiêm trọng, người bệnh cần tiêm glucagon. Đây là một loại hormone được sản xuất trong tuyến tụy có tác dụng kích thích gan giải phóng glucose dự trữ vào máu. Glucagon được sử dụng để điều trị một người mắc bệnh tiểu đường khi lượng đường trong máu của người bệnh quá thấp để điều trị theo quy tắc 15-15. Không nên tiêm insulin vì sẽ làm hạ lượng đường huyết nghiêm trọng hơn.

Theo các tài liệu được công bố, đường huyết lúc đói (với người không ăn gì ít nhất 8 tiếng) sẽ được coi là nguy hiểm khi cao hơn 130 mg/dL (7.2 mmol/L) ở người bệnh tiểu đường và vượt quá mức 100 mg/dL ở người không mắc bệnh.

Đường huyết đo ở thời điểm bất kỳ trong ngày sẽ nguy hiểm khi > 200 mg/dL (>11,1 mmol/L) đối với cả bệnh nhân mắc và không mắc bệnh tiểu đường. Việc đường huyết cao có thể là lời cảnh báo cho thấy bạn đang có một rối loạn chuyển hóa, đặc biệt đối với người không mắc bệnh tiểu đường, đây là nguy cơ tiến triển bệnh. Nhiều nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng đường huyết cao nếu không được kiểm soát sẽ tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến bệnh tiểu đường trong vòng 5 năm.

Đối với bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường, đường huyết cao cho thấy bạn chưa kiểm soát được đường huyết. Đặc biệt nếu đường huyết của bạn trên 250 mg/dL (13,9 mmol/L), bạn có thể rơi vào trạng thái hôn mê, đe dọa tính mạng nếu không điều trị kịp thời.

#Nữ bệnh nhân hôn mê #biến chứng của đái tháo đường

Bài liên quan

Sống Khỏe

Ngồi lâu, ít vận động, hiểm họa sức khỏe thời hiện đại

Thói quen ngồi lâu tiềm ẩn rủi ro như hút thuốc lá. Các nghiên cứu cho thấy, ngồi nhiều có thể rút ngắn tuổi thọ, gây hại tim mạch, tiểu đường và xương khớp.

Ngày nay, hình ảnh nhân viên văn phòng ngồi hàng giờ liền trước màn hình máy tính, tài xế dính chặt trên vô lăng hay giới trẻ dán mắt vào điện thoại không còn xa lạ. Nhưng điều mà ít người nhận ra là ngồi lâu không khác gì một dạng nghiện ngầm, âm thầm phá hoại sức khỏe chẳng kém thuốc lá. Các nhà khoa học gọi đây là căn bệnh ngồi (sitting disease), kẻ giết người thầm lặng của thế kỷ 21.

z7058782732022-c9fd286135b47c14a6b717843c60141f.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Mối liên hệ giữa 172 bệnh với thói quen ngủ kém

Một nghiên cứu mới đã chỉ ra mối liên hệ giữa 172 bệnh khác nhau, bao gồm chứng mất trí nhớ, tiểu đường và bệnh Parkinson với thói quen ngủ kém.

Theo Science Alert, các nhà nghiên cứu từ Đại học Y khoa Quân đội Trung Quốc và Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) đã phân tích dữ liệu về giấc ngủ và sức khỏe của hơn 88.000 người, được thu thập bởi ngân hàng dữ liệu sinh học BioBank (Anh).

Các tình nguyện viên này được thu thập chi tiết 6 đặc điểm về giấc ngủ: Thời lượng ngủ, thời điểm bắt đầu giấc ngủ, nhịp điệu giấc ngủ (sự nhất quán của chu kỳ ngủ - thức), thời gian nằm trên giường, tỷ lệ giữa thời gian ngủ/thời gian trên giường, tần suất thức giấc trong đêm.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Ngăn biến chứng tim mạch, tiểu đường từ thói quen kiểm soát tại nhà

Huyết áp cao và tiểu đường dễ gây biến chứng nguy hiểm. Kiểm soát tại nhà giúp người bệnh sống an toàn, khỏe mạnh hơn.

Tăng huyết áp và tiểu đường là hai bệnh mạn tính phổ biến, thường được ví như sát thủ thầm lặng vì tiến triển âm thầm nhưng có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm. Việc kiểm soát tại nhà không chỉ giúp người bệnh duy trì sức khỏe ổn định mà còn ngăn ngừa nhiều rủi ro.

z6974611994376-7a9d5f5d78221126ff0957b537b7d027.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới