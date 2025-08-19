Nơi ra quyết định quan trọng nhất của Cách mạng Tháng Tám 1945

Quốc dân Đại hội ở đình Tân Trào được coi như Hội nghị Diên hồng lần thứ hai trong lịch sử nước ta. Từ ngôi đình này, Lệnh tổng khởi nghĩa đã được thông qua.