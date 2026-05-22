Lost Hellden gây sốt, đe dọa ngai vàng Final Fantasy

Dù chưa ra mắt trên Steam, Lost Hellden đã khiến cộng đồng JRPG bùng nổ kỳ vọng nhờ đồ họa nghệ thuật, gameplay sâu và cảm hứng Final Fantasy cổ điển.

Thiên Trang (TH)
Tựa game Lost Hellden đang trở thành hiện tượng mới của làng game nhập vai Nhật Bản khi liên tục được cộng đồng đưa vào wishlist trên Steam dù chưa phát hành chính thức, nhờ phong cách nghệ thuật khác biệt và tham vọng tái định nghĩa dòng JRPG hiện đại.
Ngay từ những trailer đầu tiên, Lost Hellden đã tạo nên làn sóng chú ý mạnh mẽ khi lựa chọn phong cách đồ họa anime kết hợp tranh sơn dầu thay vì chạy theo xu hướng photorealistic phổ biến hiện nay, mang lại cảm giác vừa cổ điển vừa giàu chất điện ảnh khiến nhiều game thủ liên tưởng đến thời kỳ hoàng kim của Final Fantasy VII hay Chrono Cross.
Không chỉ gây ấn tượng về hình ảnh, Lost Hellden còn được đánh giá cao nhờ cốt truyện xoay quanh hai anh em song sinh mang số phận đối lập, từ một hành trình cá nhân dần mở rộng thành âm mưu quy mô toàn cầu, tạo nên kiểu kể chuyện giàu chiều sâu vốn từng là “đặc sản” của các JRPG huyền thoại trên hệ máy PS1.
Điểm khiến cộng đồng game thủ đặc biệt quan tâm nằm ở hệ thống chiến đấu kết hợp giữa hành động thời gian thực và chiến thuật turn-based, cho phép người chơi vừa phản xạ linh hoạt vừa tính toán chiến thuật trong từng pha giao tranh, tạo cảm giác hiện đại nhưng vẫn giữ tinh thần JRPG truyền thống.
Nhiều game thủ cho rằng Lost Hellden đang mang dáng dấp của sự pha trộn giữa Tales of Series và Final Fantasy X khi sở hữu hệ thống nghề nghiệp, cây kỹ năng và tùy biến nhân vật cực sâu, hứa hẹn mang lại hàng chục giờ khám phá cho người chơi hardcore.
Trong bối cảnh series Final Fantasy liên tục thay đổi phong cách gameplay qua nhiều phiên bản gần đây và gây ra không ít tranh cãi trong cộng đồng fan lâu năm, Lost Hellden lại chọn hướng đi trung thành với chất JRPG cổ điển, điều đang giúp trò chơi ghi điểm mạnh với nhóm game thủ yêu thích trải nghiệm nhập vai truyền thống.
Giới phân tích nhận định thành công bước đầu của Lost Hellden cho thấy cộng đồng game thủ hiện vẫn rất khát khao những tựa JRPG giàu chiều sâu cốt truyện, gameplay chiến thuật và bản sắc nghệ thuật riêng thay vì chỉ tập trung vào đồ họa siêu thực hay thế giới mở khổng lồ như xu hướng thị trường hiện nay.
Với kế hoạch phát hành trong năm 2026 trên Steam, Lost Hellden đang đứng trước cơ hội trở thành cú nổ lớn mới của dòng JRPG và thậm chí có thể trở thành đối thủ đáng gờm nhất của đế chế Final Fantasy trong nhiều năm tới.
