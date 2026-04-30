Nikola Tesla- tầm nhìn vượt thời đại về thế giới kết nối không dây

Nhà bác học Nikola Tesla dự đoán về thế giới trong tương lai sẽ có hệ thống liên lạc không dây, có quy mô toàn cầu... và triển khai dự án nghiên cứu này.

Nhà bác học thiên tài Nikola Tesla. Ảnh: serbiantimes.info.

Nikola Tesla (1856 - 1943) là nhà bác học thiên tài có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Nhiều phát minh của ông đã góp phần thay đổi cuộc sống của nhân loại. Trong số này, ông nổi tiếng với việc thiết kế ra hệ thống điện xoay chiều (AC). Hệ thống điện của ông đã tạo ra cuộc cách mạng khi nhanh chóng trở thành một phát minh quan trọng, được ứng dụng rộng rãi vào đời sống của người dân ở nhiều nước trên thế giới. Cho đến nay, điện xoay chiều vẫn là tiêu chuẩn chung trên toàn cầu.

Nhà bác học Tesla cũng được cấp bằng sáng chế cho phát minh với cuộn dây Tesla (bao gồm một cuộn sơ cấp và một cuộn thứ cấp) - đóng vai trò là "trái tim" của mạch điện, từ đó đặt ra nền tảng cho các công nghệ không dây và trong công nghệ vô tuyến sau này.

Ngoài ra, nhà khoa học Tesla còn nghiên cứu, sáng chế máy phát điện (tương tự như pin) và động cơ cảm ứng. Ông còn ghi dấu ấn với vai trò người tiên phong trong việc khám phá ra sóng điều khiển từ xa, công nghệ radar, công nghệ tia X và từ trường quay.

Đặc biệt, nhà khoa học Tesla còn khiến hậu thế ngưỡng mộ khi có tầm nhìn vượt thời đại về thế giới kết nối không dây trong bối cảnh xã hội khi đó chưa xuất hiện khái niệm Internet.

Cụ thể, vào năm 1926, ông đã trả lời phỏng vấn của tạp chí Collier's và dự đoán rằng trong tương lai, con người có thể giao tiếp tức thì bất kể khoảng cách. Ông nhận định khi công nghệ không dây phát triển hoàn thiện, “toàn bộ Trái đất sẽ giống như một bộ não khổng lồ” và con người có thể kết nối với nhau một cách trực tiếp.

Theo nhà khoa học Tesla, các thiết bị giao tiếp sẽ trở nên đơn giản đến mức “một người có thể mang theo trong túi áo”.

Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, nhà bác học Tesla còn bắt tay thực hiện dự án đầy táo bạo là xây dựng một hệ thống liên lạc không dây, có quy mô toàn cầu, được truyền qua một tòa tháp điện lớn, với khả năng chia sẻ thông tin và cung cấp năng lượng miễn phí trên toàn thế giới.

Đáng tiếc là nhà bác học Tesla không thể hoàn thành dự án trên. Ông trút hơi thở cuối cùng vào ngày 8/1/1943 khi nhiều dự án, sáng kiến... còn đang dang dở.

Hơn 100 năm sau khi ông Tesla qua đời, điện thoại thông minh, Internet ra đời. Khi ấy, nhiều người cho rằng, nhà bác học Tesla đã dự đoán chính xác về sự xuất hiện của hệ thống kết nối toàn cầu. Công nghệ không dây mà ông nghiên cứu đã trở thành sự thật. Công nghệ này đã xóa bỏ khoảng cách địa lý, cho phép con người truyền tải thông tin tức thời và kết nối trên phạm vi toàn cầu thành một mạng lưới thống nhất, gần như không có giới hạn về không gian.