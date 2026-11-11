Đau hông lưng, tiểu máu sau tai nạn: Cảnh giác chấn thương thận kín

Tiểu máu sau tai nạn giao thông có thể là dấu hiệu chấn thương thận hoặc tổn thương nội tạng. Phát hiện sớm giúp đánh giá mức độ nguy hiểm và điều trị phù hợp.

Va đập gây chấn thương kín nhiều cơ quan

Một cú va đập mạnh vùng bụng, hông lưng sau tai nạn giao thông không chỉ gây đau bên ngoài mà còn có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng các cơ quan nội tạng. Trong đó, tiểu máu sau chấn thương là dấu hiệu cảnh báo quan trọng, cần được thăm khám sớm để loại trừ chấn thương thận và những tổn thương nguy hiểm khác.

Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long vừa tiếp nhận và điều trị thành công một bệnh nhân nam 44 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long, bị đa chấn thương sau tai nạn giao thông.

Tổn thương các cơ quan trên phim chụp

Qua thăm khám và đánh giá chuyên sâu, các bác sĩ xác định người bệnh bị chấn thương thận trái độ III, chấn thương lách độ II và dập mạc treo ruột. Đây là tình trạng tổn thương đồng thời nhiều cơ quan trong ổ bụng, tiềm ẩn nguy cơ chảy máu và các biến chứng nghiêm trọng nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

Trước tình trạng tổn thương của người bệnh, các bác sĩ tiến hành đánh giá toàn diện, cân nhắc phương án điều trị phù hợp. Thay vì phẫu thuật, bệnh nhân được chỉ định điều trị bảo tồn bằng phương pháp nội khoa, kết hợp theo dõi sát diễn tiến lâm sàng.

Sau hơn 10 ngày điều trị và theo dõi tại Khoa Ngoại Tiết niệu, sức khỏe người bệnh hồi phục và được xuất viện.

Tình trạng tiểu máu của bệnh nhân - Ảnh BVCC

Chấn thương thận không phải trường hợp nào cũng cần phẫu thuật

Theo các bác sĩ Khoa Ngoại Tiết niệu, chấn thương thận sau tai nạn giao thông có thể biểu hiện với nhiều mức độ khác nhau, từ tổn thương nhẹ đến những trường hợp nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng chức năng thận và đe dọa tính mạng.

Nhiều người cho rằng thận bị dập, rách hoặc chảy máu sau chấn thương đồng nghĩa với việc phải phẫu thuật. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải tất cả trường hợp chấn thương thận đều cần can thiệp ngoại khoa.

Với những bệnh nhân có huyết động ổn định và không có chỉ định can thiệp cấp cứu, bác sĩ có thể lựa chọn điều trị bảo tồn, kể cả ở một số trường hợp tổn thương mức độ nặng.

Quá trình điều trị đòi hỏi người bệnh được theo dõi chặt chẽ, kết hợp đánh giá huyết áp, xét nghiệm máu và chẩn đoán hình ảnh nhằm kiểm soát diễn tiến tổn thương, phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường.

Mục tiêu của phương pháp này là kiểm soát chảy máu, bảo đảm an toàn cho người bệnh, đồng thời hạn chế những can thiệp không cần thiết, cố gắng bảo tồn thận và duy trì chức năng các cơ quan bị tổn thương.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Tiểu máu sau chấn thương: Không nên chờ tự khỏi

BS.CKII. Nguyễn Kim Tưởng, Phó Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long đánh giá, việc điều trị bảo tồn thành công trường hợp chấn thương thận độ III kèm tổn thương lách và mạc treo ruột cho thấy vai trò của chỉ định lâm sàng thận trọng, theo dõi huyết động chặt chẽ và đánh giá toàn diện chấn thương bụng kín.

Các bác sĩ khuyến cáo, sau tai nạn giao thông, người bị va đập mạnh vùng bụng, hông lưng cần chú ý những biểu hiện bất thường, đặc biệt là tiểu máu. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo tổn thương thận hoặc đường tiết niệu, dù biểu hiện đau bên ngoài không quá dữ dội.

Không nên chủ quan cho rằng những va đập chỉ gây tổn thương phần mềm, cũng không nên tự theo dõi tại nhà khi xuất hiện dấu hiệu bất thường sau chấn thương.

Việc đến cơ sở y tế sớm giúp bác sĩ đánh giá chính xác mức độ tổn thương, phát hiện những chấn thương phối hợp và lựa chọn phương án điều trị phù hợp. Trong những trường hợp đủ điều kiện, điều trị bảo tồn có thể giúp người bệnh tránh phẫu thuật, giảm can thiệp không cần thiết và bảo vệ chức năng các cơ quan.

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