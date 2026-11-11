Có thực phẩm nào đào thải HPV, ngăn ngừa ung thư cổ tử cung?

Rau xanh, trái cây và chế độ ăn cân bằng giúp nâng đỡ sức khỏe miễn dịch, nhưng không có thực phẩm nào được chứng minh có thể loại bỏ virus HPV.

Nhiều chị em lo lắng, sợ ung thư cổ tử cung khi xét nghiệm HPV dương tính đã lùng tìm các thực phẩm để loại bỏ virus. Điều này có đúng?

HPV dương tính không đồng nghĩa mắc ung thư

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ThS.BS Nguyễn Văn Thái, Viện Y học phóng xạ và Ung bướu quân đội cho biết, khi nhận kết quả xét nghiệm HPV dương tính, nhiều phụ nữ không khỏi lo lắng, thậm chí vội vàng tìm cách loại bỏ virus bằng thuốc, thực phẩm chức năng hoặc thay đổi chế độ ăn uống. Không ít người truyền tai nhau việc uống nước ép, bổ sung vitamin hay ăn nhiều rau xanh có thể giúp cơ thể đào thải HPV nhanh hơn.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, hiện chưa có loại thực phẩm hay chế độ ăn nào được chứng minh có khả năng trực tiếp tiêu diệt hoặc loại bỏ virus HPV khỏi cơ thể.

Virus HPV - Ảnh minh họa BSCC

HPV (Human Papillomavirus) là virus gây u nhú ở người, lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc tình dục. Đây là tác nhân liên quan đến phần lớn các trường hợp ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên, không phải ai nhiễm HPV cũng mắc ung thư.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 90% trường hợp nhiễm HPV được hệ miễn dịch của cơ thể tự kiểm soát. Nhiều trường hợp virus trở nên không còn phát hiện được sau một thời gian mà không cần điều trị đặc hiệu.

Điều đáng lưu ý là một số trường hợp nhiễm HPV nguy cơ cao kéo dài dai dẳng có thể dẫn đến những biến đổi bất thường ở tế bào cổ tử cung, hình thành tổn thương tiền ung thư và tiến triển thành ung thư nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

Vì vậy, kết quả HPV dương tính không phải là chẩn đoán ung thư, nhưng là dấu hiệu cần được đánh giá và theo dõi theo hướng dẫn chuyên môn.

Ăn uống thế nào để hỗ trợ cơ thể?

Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Văn Thái, dù không thể tiêu diệt HPV, chế độ dinh dưỡng hợp lý vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể và hỗ trợ hoạt động bình thường của hệ miễn dịch.

Phụ nữ nên ưu tiên rau xanh, trái cây tươi giàu vitamin C như cam, ổi, kiwi, dâu tây, bông cải xanh và ớt chuông. Những thực phẩm này cung cấp vitamin và các hợp chất chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Các loại thực phẩm giàu vitamin A và beta-carotene như cà rốt, bí đỏ, khoai lang, rau bina cũng nên được đưa vào khẩu phần ăn. Đây là những dưỡng chất cần thiết cho hoạt động bình thường của hệ miễn dịch.

Bên cạnh đó, rau lá xanh đậm, các loại đậu, măng tây và quả bơ cung cấp folate (vitamin B9), tham gia vào quá trình tổng hợp và sửa chữa DNA của tế bào.

Hải sản, thịt nạc, trứng, các loại hạt và ngũ cốc nguyên hạt là nguồn cung cấp kẽm, selen cùng nhiều vi chất cần thiết. Trong khi đó, cá, thịt gia cầm, trứng, đậu phụ và dầu ô liu giúp bổ sung protein, chất béo có lợi và năng lượng cho cơ thể.

Ngoài dinh dưỡng, phụ nữ nên duy trì giấc ngủ đầy đủ, vận động thường xuyên, hạn chế căng thẳng và đặc biệt tránh hút thuốc lá. Hút thuốc là yếu tố có thể làm tăng nguy cơ nhiễm HPV dai dẳng và tiến triển thành tổn thương tiền ung thư.

"Việc tự ý bổ sung vitamin liều cao, sử dụng thực phẩm chức năng hoặc áp dụng chế độ ăn kiêng với mục đích đào thải HPV không có cơ sở thay thế điều trị và theo dõi y tế", ThS.BS Nguyễn Văn Thái nhấn mạnh.

Virus HPV dễ gây ung thư cổ tử cung - Ảnh minh họa BSCC

Không bỏ qua lịch tầm soát khi HPV dương tính

ThS.BS Nguyễn Văn Thái phân tích, khi có kết quả HPV dương tính, bác sĩ sẽ căn cứ vào chủng virus, kết quả xét nghiệm tế bào học, tiền sử bệnh và các yếu tố nguy cơ để chỉ định bước đánh giá tiếp theo.

Các phương pháp có thể được sử dụng gồm xét nghiệm Pap (Pap smear) nhằm phát hiện những biến đổi bất thường của tế bào cổ tử cung; soi cổ tử cung (colposcopy) để quan sát kỹ các vùng nghi ngờ. Nếu cần thiết, bác sĩ sẽ lấy mẫu mô làm sinh thiết để xác định bản chất tổn thương.

Trường hợp phát hiện tổn thương tiền ung thư, người bệnh có thể được tư vấn theo dõi hoặc điều trị tùy mức độ. Nhiều tổn thương tiền ung thư có thể được xử trí trước khi tiến triển thành ung thư xâm lấn.

Đối với phụ nữ chưa có kết quả bất thường, việc tiếp tục tầm soát cần tuân theo lịch phù hợp với độ tuổi, phương pháp xét nghiệm và tiền sử sức khỏe.

Theo khuyến cáo sàng lọc được áp dụng tại Mỹ, phụ nữ 21-29 tuổi có thể làm xét nghiệm tế bào cổ tử cung 3 năm một lần.

Nhóm 30-65 tuổi có thể lựa chọn xét nghiệm HPV nguy cơ cao hoặc xét nghiệm kết hợp HPV và tế bào học mỗi 5 năm, hoặc xét nghiệm tế bào học 3 năm một lần.

Phụ nữ trên 65 tuổi chỉ có thể dừng sàng lọc khi đáp ứng đủ điều kiện về tiền sử xét nghiệm và không thuộc nhóm nguy cơ cao. Các mốc này cần được bác sĩ điều chỉnh theo hướng dẫn áp dụng tại cơ sở y tế và từng trường hợp cụ thể.

Đặc biệt, phụ nữ đã tiêm vaccine HPV vẫn cần tầm soát ung thư cổ tử cung theo khuyến cáo. Vaccine giúp phòng ngừa các chủng HPV nguy cơ cao phổ biến nhưng không bảo vệ trước tất cả các chủng virus có khả năng gây ung thư.

Ba dấu hiệu bất thường không nên chủ quan Ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm thường ít biểu hiện rõ ràng. Phụ nữ cần đi khám nếu xuất hiện: - Ra máu âm đạo bất thường, đặc biệt sau quan hệ tình dục. - Ra máu giữa các kỳ kinh nguyệt. - Ra máu âm đạo sau mãn kinh. Những dấu hiệu này không chỉ gặp trong ung thư cổ tử cung mà còn có thể liên quan đến nhiều bệnh lý phụ khoa khác. Tuy nhiên, việc thăm khám sớm giúp xác định nguyên nhân và không bỏ lỡ cơ hội phát hiện bệnh.

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