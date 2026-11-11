Cảnh báo tai nạn trẻ uống nhầm hóa chất từ thói quen sang chiết tại nhà

Một chai nước ngọt cũ được dùng để đựng hóa chất đã khiến trẻ nhỏ gặp tai nạn nguy hiểm. Bác sĩ cảnh báo những sai lầm trong bảo quản hóa chất tại gia đình.

Tổn thương dạ dày – tá tràng do uống nhầm hóa chất

Một bé trai 21 tháng tuổi phải điều trị tích cực sau khi uống nhầm hóa chất làm đông mủ cao su được chiết vào chai nước ngọt đã qua sử dụng. Kết quả nội soi tại Bệnh viện Nhi đồng 2 ghi nhận tình trạng viêm sung huyết lan rộng niêm mạc dạ dày, kèm tổn thương loét dạ dày – tá tràng do hóa chất ăn mòn.

Theo bác sĩ Phan Thị Anh Thư, Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi đồng 2, bệnh viện vừa tiếp nhận bé trai N.X.T. (21 tháng tuổi) trong tình trạng tổn thương đường tiêu hóa nghiêm trọng sau tai nạn uống nhầm hóa chất. Dù tình trạng sức khỏe đã dần ổn định sau khoảng một tuần điều trị tích cực, trẻ vẫn cần tiếp tục được nuôi dưỡng qua sonde và theo dõi lâu dài để phát hiện các biến chứng.

Theo thông tin từ gia đình, hóa chất làm đông mủ cao su được mua với số lượng lớn, ban đầu chứa trong can không có đầy đủ thông tin nhãn mác. Để thuận tiện sử dụng, gia đình chiết hóa chất sang một chai nước ngọt đã qua sử dụng.

Trong lúc chơi gần khu vực để chai, bé T. tưởng nhầm đây là nước ngọt quen thuộc nên đã uống một lượng nhỏ. Ngay sau đó, trẻ nôn ói dữ dội. Phát hiện sự việc, gia đình lập tức đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ Khoa Tiêu hóa thăm khám, theo dõi sát và cho trẻ tạm ngưng ăn uống. Bé được điều trị bằng thuốc ức chế tiết acid, đồng thời được hội chẩn để tiến hành nội soi tiêu hóa trong vòng 24 giờ.

Tổn thương loét tại dạ dày – tá tràng, phù hợp với tổn thương do hóa chất ăn mòn - Ảnh BVCC

Kết quả nội soi cho thấy niêm mạc dạ dày viêm sung huyết lan rộng, tập trung rõ tại vùng hang vị và thân vị. Đặc biệt, trẻ có tổn thương loét ở dạ dày – tá tràng, phù hợp với tình trạng tổn thương do hóa chất ăn mòn.

Trước mức độ tổn thương đường tiêu hóa, các bác sĩ không chỉ tập trung kiểm soát tình trạng bệnh mà còn phải tính toán phương án nuôi dưỡng phù hợp, hạn chế tác động lên vùng tổn thương.

Đặt sonde hỗng tràng, tiếp tục theo dõi biến chứng

TS.BS.CK2 Nguyễn Cẩm Tú, Trưởng khoa Tiêu hóa cho biết, để hỗ trợ nuôi dưỡng qua đường ruột và tạo điều kiện cho vùng tổn thương có thời gian hồi phục, bác sĩ đã thực hiện đặt sonde hỗng tràng qua nội soi cho bé.

Sau khoảng một tuần điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của trẻ dần ổn định và được xuất viện. Tuy nhiên, việc ra viện không đồng nghĩa với quá trình điều trị đã kết thúc. Bé T. vẫn phải tiếp tục nuôi ăn qua sonde hỗng tràng tại nhà và tái khám định kỳ.

Các bác sĩ cần theo dõi sát quá trình hồi phục, bởi tổn thương do hóa chất ăn mòn có thể để lại biến chứng xuất hiện muộn. Trong đó, những nguy cơ được lưu ý là hẹp thực quản hoặc hẹp đường ra dạ dày, ảnh hưởng đến khả năng ăn uống và tiêu hóa của trẻ.

Thực tế, Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi đồng 2 từng tiếp nhận không ít trường hợp trẻ uống nhầm các loại hóa chất tương tự. Điểm chung đáng lo ngại là hóa chất thường được sang chiết vào những vật dụng vốn dùng để chứa thực phẩm, đồ uống, khiến trẻ dễ nhầm lẫn.

Trước tình trạng tổn thương đường tiêu hóa, bác sĩ trực nội soi đã thực hiện đặt sonde hỗng tràng qua nội soi nhằm hỗ trợ nuôi dưỡng qua đường ruột, đồng thời tạo điều kiện để vùng tổn thương có thời gian hồi phục - Ảnh BVCC

Bác sĩ Nguyễn Cẩm Tú nhấn mạnh, trẻ nhỏ chưa có khả năng phân biệt hóa chất với đồ uống an toàn thông qua màu sắc, hình dạng hay nhãn chai. Một chiếc vỏ chai nước ngọt quen thuộc có thể trở thành yếu tố khiến trẻ gặp tai nạn nguy hiểm.

Vì vậy, gia đình tuyệt đối không sử dụng chai nước ngọt, chai nước suối hoặc các loại bao bì thực phẩm để đựng hóa chất. Các sản phẩm tẩy rửa, hóa chất công nghiệp và hóa chất phục vụ sản xuất cần được bảo quản trong bao bì chuyên dụng, có nhãn nhận diện rõ ràng, đặt ở nơi riêng biệt, khóa kín và ngoài tầm với của trẻ.

Xử trí thế nào khi trẻ uống nhầm hóa chất?

Khi phát hiện trẻ uống nhầm hóa chất, phụ huynh cần giữ bình tĩnh và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế. Đặc biệt, bác sĩ khuyến cáo:

- Không gây nôn: Việc này có thể khiến hóa chất tiếp tục tiếp xúc với thực quản, khoang miệng, làm tăng tổn thương và nguy cơ đi vào đường thở.

- Không tự ý trung hòa hóa chất: Tuyệt đối không cho trẻ uống chanh, giấm hoặc các chất khác với mục đích trung hòa hóa chất.

- Đưa trẻ đến bệnh viện sớm: Mang theo bao bì, chai hoặc lọ chứa hóa chất để nhân viên y tế xác định tác nhân, đánh giá nguy cơ và lựa chọn phương án xử trí phù hợp.

"Tai nạn uống nhầm hóa chất có thể để lại hậu quả nghiêm trọng, ngay cả khi trẻ chỉ uống một lượng nhỏ. Việc bảo quản hóa chất đúng cách, không sang chiết vào chai lọ đựng đồ uống là biện pháp phòng ngừa đơn giản nhưng có ý nghĩa quan trọng để bảo vệ trẻ", các bác sĩ cảnh báo

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