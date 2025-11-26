Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Du lịch

Những sai lầm khi đặt vé máy bay khiến du khách mất tiền oan

Sai lầm khi đặt vé máy bay có thể khiến du khách tốn tiền triệu. Biết chọn thời điểm, check-in đúng giờ và kiểm tra hành lý giúp tiết kiệm đáng kể.

Vân Giang (Tổng hợp)

Đặt sai thời điểm – giá vé đội lên đáng kể

Theo nghiên cứu từ Expedia – một trong những tập đoàn du lịch trực tuyến lớn nhất thế giới – cho thấy, chủ nhật mới là ngày “vàng” để đặt vé rẻ. 3 năm gần đây, giá vé đặt vào chủ nhật rẻ hơn 6% với chuyến nội địa và tới 17% với chuyến quốc tế. Bên cạnh đó, những chuyến bay khởi hành vào thứ 3 hoặc thứ 4 cũng giúp du khách tiết kiệm tới 20% chi phí so với bay vào đầu tuần.

dat-ve-may-bay.jpg
Ảnh Vlink

Tính theo mùa, tháng 8 thường là thời điểm giá vé mềm nhất, trong khi tháng 2 – 3 là giai đoạn cao điểm, giá vé tăng mạnh do nhu cầu lớn. Một hiểu lầm phổ biến là phải đặt vé thật sớm mới rẻ, nhưng thực tế, thời điểm lý tưởng lại là 18–29 ngày trước giờ bay, giúp du khách tiết kiệm tới 17% so với việc đặt trước vài tháng.

Chỉ chú ý cân nặng mà quên kích thước hành lý

Nhiều người chỉ kiểm tra cân nặng mà quên rằng hành lý còn có quy định kích thước. Dù không vượt ký, nhưng nếu vali quá cồng kềnh hoặc lệch chuẩn, bạn vẫn có thể bị yêu cầu gửi lại, đóng thêm phí hoặc thậm chí bị từ chối vận chuyển. Tại sân bay, các hãng luôn có khu vực đo hành lý ngay cửa ra máy bay để kiểm tra.

hanh-ly.jpg
Ảnh Vietnambooking

Việc không nắm rõ số kiện hành lý được phép mang theo của từng hãng cũng khiến du khách mất thêm chi phí không đáng có.

Sập bẫy “giá rẻ” khi mua vé qua ứng dụng trung gian

Các nền tảng, ứng dụng thứ ba thường đưa ra nhiều mức giá hấp dẫn, mã giảm giá và ưu đãi liên tục. Tuy nhiên, nếu không kiểm tra kỹ, du khách dễ gặp tình trạng “giá rẻ nhưng phí ẩn cao”, tổng chi phí thậm chí còn đắt hơn mua trực tiếp tại hãng.

ve-may-bay-gia-re.jpg
Ảnh Vietjetair

Một rủi ro khác là khi chuyến bay gặp sự cố, hầu hết hãng hàng không sẽ yêu cầu khách liên hệ với đơn vị bán vé trung gian. Nếu đơn vị này không có văn phòng tại Việt Nam hoặc phản hồi chậm, việc xử lý sẽ rất mất thời gian và gây phiền toái.

Ghi sai họ – tên: lỗi nhỏ, thiệt hại lớn

Nhiều website không có giao diện tiếng Việt khiến du khách dễ nhầm lẫn giữa “Surname”, “Middle name” và “Given name”.

Chỉ một lỗi sai chính tả cũng khiến vé không trùng với giấy tờ tùy thân, buộc phải trả phí đổi thông tin – đặc biệt với vé giá rẻ vốn không được hỗ trợ đổi miễn phí.

dat-ve-may-bay1.jpg
Ảnh Phuotvivu

Check-in muộn – lỡ chuyến chỉ vì vài phút

Không ít du khách đến sát giờ mới làm thủ tục hoặc quên check-in online. Điều này khiến bạn dễ mất chỗ, lỡ chuyến và phải mua lại vé với giá cao. Đặc biệt với các chuyến quốc tế, việc không tính toán múi giờ khi quá cảnh cũng khiến nhiều người nhầm lẫn thời gian, dẫn đến trễ chuyến nối.

Hầu hết hãng hàng không hiện nay đã mở rộng hình thức check-in trực tuyến, giúp giảm tải tại sân bay và tiết kiệm thời gian đáng kể.

Chỉ cần chủ động tìm hiểu và tránh những sai lầm thường gặp này, du khách có thể tiết kiệm đáng kể chi phí, đồng thời tận hưởng một chuyến bay suôn sẻ và an toàn.

#Sai lầm khi đặt vé máy bay #Chọn thời điểm mua vé #Quy định hành lý và kích thước #Mua vé qua ứng dụng trung gian #Lỗi ghi tên và thủ tục check-in #Lựa chọn thời gian bay tiết kiệm

Bài liên quan

Du lịch

Khám phá bản làng người Dao bên Vịnh Hạ Long, điểm du lịch cộng đồng lý tưởng

Khe Phương, bản làng người Dao bên Vịnh Hạ Long, mang đến trải nghiệm du lịch cộng đồng, hòa mình thiên nhiên, khám phá văn hóa và ẩm thực núi rừng.

58a1755e1dd5918bc8c4.jpg
Ẩn mình giữa núi rừng hùng vĩ, thôn Khe Phương, xã Kỳ Thượng, Quảng Ninh đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho những ai muốn tạm rời xa phố thị ồn ào, hòa mình vào thiên nhiên và nhịp sống bình dị của người dân tộc Dao. Ảnh Báo Tiền Phong
94d09b9ae911654f3c00.jpg
Nằm cách trung tâm Hạ Long khoảng 60 km, Khe Phương từng là một trong những thôn nghèo nhất của tỉnh, với 45 hộ dân và 186 nhân khẩu, nhưng nhờ phát triển du lịch cộng đồng kết hợp sinh thái, ngôi làng giờ đây đã khoác lên mình sức sống mới, thu hút nhiều du khách ghé thăm. Ảnh Am Váp Farm
Xem chi tiết

Du lịch

Cố Viên Lầu tọa độ du lịch đậm hồn quê giữa đất cố đô

Cách trung tâm Ninh Bình khoảng 10 km, Cố Viên Lầu như một “ngôi làng Việt cổ thu nhỏ”, đưa du khách về với không gian làng quê thanh bình xưa cũ.

co-vien-lau5.jpg
Nằm trong vùng đệm của Quần thể di sản thế giới Tràng An và là một phần của khu du lịch Tam Cốc – Bích Động, Cố Viên Lầu (phường Nam Hoa Lư Ninh Bình) trải rộng trên diện tích khoảng 20.000 m², là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm về vẻ đẹp làng quê Việt cổ. Ảnh Tour du lịch
co-vien-lau4.jpg
Khuôn viên Cố Viên Lầu được thiết kế như một ngôi làng Việt xưa, với 20 – 22 ngôi nhà nhỏ, lấy cảm hứng từ kiến trúc làng quê Việt Nam từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 20, đặc biệt là thời Nguyễn. Ảnh luhanhvietnam
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới