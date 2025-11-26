Những sai lầm khi đặt vé máy bay khiến du khách mất tiền oan

Đặt sai thời điểm – giá vé đội lên đáng kể

Theo nghiên cứu từ Expedia – một trong những tập đoàn du lịch trực tuyến lớn nhất thế giới – cho thấy, chủ nhật mới là ngày “vàng” để đặt vé rẻ. 3 năm gần đây, giá vé đặt vào chủ nhật rẻ hơn 6% với chuyến nội địa và tới 17% với chuyến quốc tế. Bên cạnh đó, những chuyến bay khởi hành vào thứ 3 hoặc thứ 4 cũng giúp du khách tiết kiệm tới 20% chi phí so với bay vào đầu tuần.

Ảnh Vlink

Tính theo mùa, tháng 8 thường là thời điểm giá vé mềm nhất, trong khi tháng 2 – 3 là giai đoạn cao điểm, giá vé tăng mạnh do nhu cầu lớn. Một hiểu lầm phổ biến là phải đặt vé thật sớm mới rẻ, nhưng thực tế, thời điểm lý tưởng lại là 18–29 ngày trước giờ bay, giúp du khách tiết kiệm tới 17% so với việc đặt trước vài tháng.

Chỉ chú ý cân nặng mà quên kích thước hành lý

Nhiều người chỉ kiểm tra cân nặng mà quên rằng hành lý còn có quy định kích thước. Dù không vượt ký, nhưng nếu vali quá cồng kềnh hoặc lệch chuẩn, bạn vẫn có thể bị yêu cầu gửi lại, đóng thêm phí hoặc thậm chí bị từ chối vận chuyển. Tại sân bay, các hãng luôn có khu vực đo hành lý ngay cửa ra máy bay để kiểm tra.

Ảnh Vietnambooking

Việc không nắm rõ số kiện hành lý được phép mang theo của từng hãng cũng khiến du khách mất thêm chi phí không đáng có.

Sập bẫy “giá rẻ” khi mua vé qua ứng dụng trung gian

Các nền tảng, ứng dụng thứ ba thường đưa ra nhiều mức giá hấp dẫn, mã giảm giá và ưu đãi liên tục. Tuy nhiên, nếu không kiểm tra kỹ, du khách dễ gặp tình trạng “giá rẻ nhưng phí ẩn cao”, tổng chi phí thậm chí còn đắt hơn mua trực tiếp tại hãng.

Ảnh Vietjetair

Một rủi ro khác là khi chuyến bay gặp sự cố, hầu hết hãng hàng không sẽ yêu cầu khách liên hệ với đơn vị bán vé trung gian. Nếu đơn vị này không có văn phòng tại Việt Nam hoặc phản hồi chậm, việc xử lý sẽ rất mất thời gian và gây phiền toái.

Ghi sai họ – tên: lỗi nhỏ, thiệt hại lớn

Nhiều website không có giao diện tiếng Việt khiến du khách dễ nhầm lẫn giữa “Surname”, “Middle name” và “Given name”.

Chỉ một lỗi sai chính tả cũng khiến vé không trùng với giấy tờ tùy thân, buộc phải trả phí đổi thông tin – đặc biệt với vé giá rẻ vốn không được hỗ trợ đổi miễn phí.

Ảnh Phuotvivu

Check-in muộn – lỡ chuyến chỉ vì vài phút

Không ít du khách đến sát giờ mới làm thủ tục hoặc quên check-in online. Điều này khiến bạn dễ mất chỗ, lỡ chuyến và phải mua lại vé với giá cao. Đặc biệt với các chuyến quốc tế, việc không tính toán múi giờ khi quá cảnh cũng khiến nhiều người nhầm lẫn thời gian, dẫn đến trễ chuyến nối.

Hầu hết hãng hàng không hiện nay đã mở rộng hình thức check-in trực tuyến, giúp giảm tải tại sân bay và tiết kiệm thời gian đáng kể.

Chỉ cần chủ động tìm hiểu và tránh những sai lầm thường gặp này, du khách có thể tiết kiệm đáng kể chi phí, đồng thời tận hưởng một chuyến bay suôn sẻ và an toàn.