Những món đồ chị em đua nhau "móc ví", mua về vài hôm "đắp chiếu"

Kinh doanh

Những món đồ chị em đua nhau "móc ví", mua về vài hôm "đắp chiếu"

Dù được quảng cáo với những lời có cánh, vừa hiện đại, tiện dụng nhưng thực tế, không ít món đồ theo xu hướng không mang đến trải nghiệm như mong đợi.

Hoàng Minh (theo Post.smzdm)
Máy làm bữa sáng đa năng màu sắc retro, thiết kế xinh xắn từng khiến bao người xuống tiền vì quảng cáo quá mãn nhãn. Nhưng thực tế, muốn chiên một quả trứng, phải chờ cả chục phút, trong khi dùng chảo thường nhanh hơn nhiều. Ảnh: post.smzdm
Máy nhả kem đánh răng tự động trông rất xịn nhưng khi dùng phải canh đúng vị trí tới từng milimet, lệch một chút thôi là kem bắn tung tóe khắp nơi. Ảnh: post.smzdm
Nhiều lúc máy còn nhả toàn không khí, người dùng rước bực thay vì thấy tiện. Ảnh: post.smzdm
Thùng rác thông minh nghe qua thì đỉnh cao khi có khả năng tự buộc túi rác, tự thay bao rác. Thực tế, máy xử lý rất chậm, đứng đợi 5 - 10 giây mới xong, chỉ cần rác hơi nặng là lập tức báo lỗi buộc người dùng phải xử lý bằng tay. Ảnh: post.smzdm
Hơn nữa, mỗi lần hoạt động lại phát ra tiếng ồn inh ỏi, rất phiền phức. Sau vài lần kiên nhẫn thử, hầu hết gia đình lại quay về với chiếc thùng rác truyền thống - gọn gàng, đơn giản. Ảnh: post.smzdm
Bàn phím chiếu laser một thời từng được tung hô là món đồ công nghệ xịn đét của dân công sở. Nhưng thực tế, để gõ được, cần một mặt phẳng thật nhẵn, không quá tối cũng không quá sáng. Chưa kể, bàn phím hay bị giật lag, phím gõ sai liên tục. Ảnh: post.smzdm
Cứ nghĩ mua máy xào nấu tự động là không cần đứng bếp. Nhưng sự thật là máy chỉ giúp đảo thức ăn, còn vẫn phải làm các bước khác như rửa, cắt, tẩm ướp... Ảnh: post.smzdm
Máy rửa rau củ quả được quảng cáo giúp loại bỏ thuốc trừ sâu, hoá chất, vi khuẩn... bằng công nghệ siêu hiện đại. Nhưng dùng rồi mới thấy hiệu quả chẳng khác rửa bằng vòi nước. Thêm nữa, máy to, chiếm chỗ, tiếng ồn lớn. Ảnh: post.smzdm
Tưởng rằng vali gấp có thể gấp gọn, không chiếm diện tích. Thực tế, vali không có khóa, khi dùng sẽ không dám để đồ giá trị bên trong hoặc phải ngồi trông chừng. Ảnh: post.smzdm
#đồ dùng gia đình tiện ích #sản phẩm công nghệ không như quảng cáo #máy làm bánh đa năng #máy nhả kem đánh răng tự động #thùng rác thông minh #bàn phím chiếu laser

