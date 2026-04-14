Những lưu ý quan trọng giúp gia tăng tài lộc khi kích hoạt chiêu tài

Trong phong thủy, góc chiêu tài (tài vị) được xem là khu vực thu hút và tích tụ năng lượng tài lộc trong nhà.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Có điểm tựa vững

Một trong những nguyên tắc quan trọng là phía sau góc chiêu tài nên có điểm tựa chắc chắn, như bức tường kiên cố. Điều này tượng trưng cho nền tảng ổn định, giúp gia tăng cảm giác an toàn và hỗ trợ vững vàng về năng lượng.

Ngược lại, gia chủ nên tránh đặt tài vị trước cửa sổ kính trong suốt hoặc khoảng trống phía sau, vì dễ gây “thoát khí”, làm suy giảm khả năng tích tụ tài lộc.

Đảm bảo ánh sáng đầy đủ

Ánh sáng đóng vai trò quan trọng trong việc kích hoạt sinh khí cho không gian. Góc chiêu tài nên được đặt ở nơi có ánh sáng tự nhiên vừa phải, tạo cảm giác tươi sáng, dễ chịu.

Trong trường hợp khu vực thiếu sáng, có thể bổ sung đèn chiếu sáng với ánh sáng ấm để cân bằng năng lượng, tránh cảm giác u ám, nặng nề.

phong.png
Những lưu ý quan trọng giúp gia tăng tài lộc khi kích hoạt chiêu tài. Ảnh: Dân Việt.

Giữ không gian sạch sẽ

Sự ngăn nắp giúp dòng năng lượng lưu thông thuận lợi hơn. Gia chủ nên hạn chế đặt đồ đạc lộn xộn, vật dụng hư hỏng hoặc ít sử dụng tại khu vực này.

Thay vào đó, việc duy trì không gian tối giản, thông thoáng sẽ góp phần tạo cảm giác đủ đầy, ổn định và tích cực cho toàn bộ ngôi nhà.

Ưu tiên vị trí bằng phẳng, yên tĩnh

Góc chiêu tài nên được bố trí ở nơi bằng phẳng, ít bị tác động bởi sự di chuyển thường xuyên. Không gian yên tĩnh giúp tụ khí tốt hơn, từ đó hỗ trợ năng lượng tài lộc.

Gia chủ nên tránh đặt tài vị gần cửa ra vào, lối đi lại nhiều hoặc khu vực có sự thay đổi liên tục. Đồng thời, hạn chế đặt gần các thiết bị gây rung động mạnh như tivi công suất lớn, loa hay máy giặt để giữ sự ổn định.

Tránh ô uế, góc nhọn

Khu vực tài vị cần được giữ sạch sẽ, khô ráo và thông thoáng. Nên tránh đặt gần nhà vệ sinh, nơi ẩm thấp hoặc môi trường thiếu vệ sinh.

Ngoài ra, không nên để các góc nhọn từ đồ nội thất chiếu thẳng vào tài vị, cũng như tránh đặt vật nặng như tủ lớn hoặc kệ cồng kềnh đè lên khu vực này vì dễ tạo cảm giác áp lực, cản trở dòng năng lượng.

Về cây xanh, nên ưu tiên các loại cây tươi tốt, dáng mềm mại. Tránh cây có gai hoặc dây leo rối như xương rồng hay hoa hồng gai để duy trì sự hài hòa cả về thẩm mỹ lẫn phong thủy.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Bí quyết chọn nội thất giúp "nới rộng" phòng tắm

Khi lựa chọn nội thất đúng cách, từ thiết kế tối giản, đồ treo tường, màu sắc sáng đến cách bố trí thông minh, phòng tắm nhỏ vẫn hiện đại và thoải mái.

Trong các căn hộ hiện đại hay nhà phố diện tích hạn chế, phòng tắm thường là khu vực bị thu hẹp nhất. Tuy nhiên, chỉ cần lựa chọn nội thất thông minh và bố trí hợp lý, không gian nhỏ vẫn có thể trở nên thoáng đãng, tiện nghi và giàu tính thẩm mỹ.

Dưới đây là những nguyên tắc quan trọng giúp “nới rộng” phòng tắm mà không cần cải tạo diện tích.

Những sai lầm cần tránh khi thiết kế phòng ngủ

Khi thiết kế phòng ngủ, nhiều gia chủ quá chú trọng vào thẩm mỹ, quên công năng cốt lõi, dẫn đến sai lầm tai hại ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tinh thần.

phong-ngu1.jpg
Nhiều người có thói quen chỉ lắp một chiếc đèn trần lớn ở giữa phòng. Sai lầm này khiến không gian trở nên đơn điệu và đôi khi quá chói mắt khi cần thư giãn. Ảnh: Evolve Artisanal
phong-ngu2.jpg
Giải pháp là áp dụng công thức ánh sáng đa lớp. Kết hợp đèn trần (ánh sáng tổng thể), đèn đầu giường (ánh sáng chức năng để đọc sách) và đèn led hắt khe tường (ánh sáng trang trí). Ảnh: Evolve Artisanal
10 xu hướng thiết kế phòng khách 'phủ sóng' năm 2026

Trong năm 2026, phòng khách không chỉ xoay quanh màu sắc rực rỡ hay những tuyên ngôn táo bạo, mà còn mang đậm dấu ấn cá nhân.

phong-khach1.jpg
Xu hướng nội thất hoài cổ pha trộn nét tươi mới, hiện đại đang dần trở lại. Những chi tiết như tua rua, viền trang trí, nút bọc, dây viền đang thay thế dần các đường nét tối giản của thập niên 2010. Ảnh: Jeff Jones
phong-khach2.jpg
Các gam màu đậm, bão hòa cao như xanh lục thẫm, tím mận hay xanh rêu được ưa chuộng vì tạo chiều sâu và cảm giác bao bọc. Khi kết hợp với đồ cổ tái sử dụng và nội thất đặt làm riêng, phòng khách vừa mang hơi thở lịch sử, vừa mới mẻ hiện đại. Ảnh: Annie Schlechter
