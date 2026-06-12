Bị phạt 92,5 triệu đồng: Sự kiêm nhiệm đắt giá của Chủ tịch Phan Minh Tuấn

Quyết định xử phạt số 298/QĐ-XPHC được ban hành ngày 11/06/2026 nêu rõ, ông Phan Minh Tuấn (trú tại Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) phải nộp phạt số tiền 92,5 triệu đồng. Hành vi bị tuýt còi là việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc về phân tách quyền lực trong quản trị doanh nghiệp niêm yết và công ty đại chúng. Án phạt này được áp dụng dựa trên các quy định sửa đổi mới nhất tại Nghị định số 306/2025/NĐ-CP của Chính phủ nhằm siết chặt kỷ cương thị trường.

Việc một cá nhân "vừa đá bóng, vừa thổi còi" như trường hợp của ông Phan Minh Tuấn luôn là một dấu hiệu cảnh báo đỏ đối với các nhà đầu tư. Mô hình kiêm nhiệm này dù có thể giúp doanh nghiệp ra quyết định nhanh chóng trong ngắn hạn, nhưng lại tiềm ẩn rủi ro rất lớn về hệ thống kiểm soát nội bộ. Khi ranh giới giữa cơ quan giám sát là Hội đồng quản trị và cơ quan điều hành là Ban Tổng giám đốc bị xóa nhòa, tính khách quan trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động và tính minh bạch của các báo cáo tài chính sẽ bị lung lay dữ dội.

Thực tế thị trường cho thấy, những doanh nghiệp duy trì cấu trúc thượng tầng mang tính "tập quyền" cao thường dễ phát sinh các giao dịch với bên liên quan thiếu minh bạch, hoặc các quyết định đầu tư mang tính cảm tính của người đứng đầu mà thiếu đi sự phản biện cần thiết. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông nhỏ lẻ, đồng thời khiến dòng tiền và cơ cấu tài chính của doanh nghiệp đối mặt với những biến động khó lường. Án phạt gần một trăm triệu đồng đối với cá nhân ông Tuấn không chỉ là bài học đắt giá về mặt pháp lý, mà còn là lời nhắc nhở đối với các doanh nghiệp về việc phải thượng tôn pháp luật, kiện toàn bộ máy quản trị nếu muốn đi đường dài trên thị trường vốn.

Được biết, trên sàn chứng khoán, tại Tổng CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam – CTX Holdings (mã: CTX) có ông Phan Minh Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc vừa thực hiện đăng ký bán toàn bộ 1,18 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 1,49% để cơ cấu lại danh mục đầu tư.