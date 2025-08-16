Những loài hoa "bất tử" trồng ban công, không cần chăm sóc

Không cần chăm sóc nhiều, loa kèn đỏ, tóc tiên, hướng dương... vẫn xanh tốt và cho nhiều hoa khi trồng ở ban công.

Với gia chủ ít thời gian, những loại hoa ít cần chăm sóc này sẽ là lựa chọn hợp lý bởi vẫn dễ dàng có được những bông hoa rực rỡ.

Hoa loa kèn đỏ

Hoa loa kèn đỏ là một trong những lựa chọn lý tưởng cho người mới bắt đầu. Hoa loa kèn có khả năng chịu hạn, chịu nhiệt tốt và tái ra hoa mạnh mẽ.

Loài hoa này ưa sáng, vì vậy cần đặt chậu ở ban công hướng Nam hoặc nơi có nhiều nắng. Loa kèn đỏ chịu hạn tốt nên chỉ tưới khi đất đã khô để tránh tình trạng thối củ.

Ảnh minh họa

Cây hầu như không có bệnh tật và sâu bệnh, có thể nở quanh năm ngay cả khi để ngoài trời. Thêm nữa, hoa ngủ đông và tự động hồi sinh vào mùa xuân, không cần lo lắng về việc chăm sóc.

Hoa tóc tiên

Cây hoa tóc tiên có củ, chịu được ánh nắng mặt trời, có khả năng chịu úng nước và nở hoa mạnh nhất sau khi mưa.

Củ hoa tóc tiên nên được chôn nông khoảng 5 - 10 cm. Cây sẽ nở hoa sau một tháng kể từ khi trồng. Cây cần đủ ánh sáng mặt trời, nếu không cây sẽ phát triển yếu và ít hoa hơn.

Hoa chi cúc ngũ sắc

Ảnh: Internet

Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn tìm hoa bền màu và dễ chăm sóc. Hoa chi cúc ngũ sắc có thời gian ra hoa dài và chịu nắng tốt, nở từ mùa hè đến khi có sương giá.

Cây chịu hạn tốt nhưng cần đủ nước mưa để phát triển khi trồng ngoài trời.

Đặc biệt, một bông hoa có thể tồn tại tới 100 ngày. Cây có khả năng tự gieo hạt và nảy mầm vào năm thứ hai, người trồng không cần đầu tư nhiều công sức.

Hoa hướng dương

Ảnh: Internet

Loài hoa này dễ trồng, chịu nắng tốt, thích hợp cho những ban công có nhiều ánh sáng. Hoa hướng dương chịu hạn tốt, chỉ cần gieo vài hạt giống là có thể ngắm những bông hoa lớn rực rỡ.

Hoa hướng dương có loại cánh đơn và cánh kép, màu sắc rực rỡ, nở từ mùa xuân đến mùa thu. Đặc biệt, cành hoa có thể giâm và ra rễ ở bất kỳ loại đất nào.