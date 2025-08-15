Hà Nội

Bất động sản

6 loại hoa dễ trồng như cỏ dại, hút lộc quanh năm

Không chỉ dễ trồng, nở từ xuân sang đông, những loại hoa này trồng ở ban công còn hút vượng khí cho gia chủ.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Trong phong thủy, nhiều loài hoa không chỉ mang vẻ đẹp rực rỡ mà còn được xem là “thần hộ mệnh” thu hút tài lộc, may mắn và năng lượng tích cực cho gia chủ. Đặc biệt, có những loại hoa vừa dễ trồng, sống khỏe như cỏ dại, vừa nở hoa quanh năm, giúp không gian luôn tươi mới và tràn đầy sinh khí.

Hoa mười giờ

Hoa mười giờ là loài cây nhỏ bé nhưng sức sống bền bỉ, có thể mọc trên cả nền đất khô cằn. Hoa nở rực rỡ vào buổi sáng, khép lại khi chiều xuống.

hoa-muoi-gio.jpg
Hoa mười giờ dễ trồng, nhiều màu sắc. Ảnh: Internet

Theo quan niệm dân gian, hoa mười giờ tượng trưng cho sự bền bỉ, thủy chung và mang lại may mắn cho tình cảm lẫn công việc. Chỉ cần giâm cành xuống đất, tưới nước vừa phải là cây phát triển xanh tốt.

Trong phong thủy, hoa mười giờ tượng trưng cho sự lạc quan, kiên cường và may mắn. Sắc hoa rực rỡ hút năng lượng dương, giúp gia chủ tăng cường tài lộc.

Hoa giấy

Hoa giấy được mệnh danh là “nữ hoàng của sự giản dị”. Cây ưa nắng, chịu hạn tốt, càng ít chăm sóc lại càng ra hoa nhiều.

Màu sắc tươi sáng của hoa giấy mang đến nguồn năng lượng tích cực, xua tan khí xấu và thu hút tài lộc vào nhà. Đây cũng là loại cây leo lý tưởng để trang trí cổng, hàng rào hoặc ban công.

Hoa dừa cạn

Không chỉ dễ trồng, hoa dừa cạn còn được biết đến với khả năng thanh lọc không khí và biểu tượng của sự trường thọ.

Loài hoa này nở quanh năm, chịu nắng tốt và không kén đất. Trong phong thủy, trồng dừa cạn trước nhà giúp gia đình đón vượng khí, sức khỏe và bình an.

hoa-dua-can.jpg
Hoa dừa cạn nở quanh năm. Ảnh minh họa

Dừa cạn không chịu được ánh sáng mặt trời trực tiếp quá mạnh. Do đó, nên đặt cây ở nơi có ánh sáng gián tiếp, hoặc bóng râm nhẹ để hoa luôn tươi.

Hoa sam

Hoa sam có hình dáng nhỏ nhắn nhưng sắc hoa vô cùng rực rỡ. Cây mọc lan nhanh, dễ chăm sóc, chỉ cần đất thoát nước tốt là hoa có thể nở quanh năm.

Hoa sam được xem như “hoa may mắn”, giúp gia chủ thuận lợi trong làm ăn và giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Hoa dạ yến thảo

Hoa dạ yến thảo là một loại hoa rủ, thường được trồng trong chậu treo để trang trí ban công hoặc sân vườn. Hoa dạ yến thảo có nhiều màu sắc và có thể nở hoa quanh năm, đặc biệt là khi được cung cấp đủ ánh sáng và nước.

da-yen-thao.jpg
Dạ yến thảo giúp tăng sinh khí cho ngôi nhà. Ảnh: Internet

Trong phong thủy, dạ yến thảo tượng trưng cho sự mềm mại, linh hoạt và hút tài lộc. Trồng dạ yến thảo ở ban công giúp tăng sinh khí, tươi vui cho ngôi nhà.

Hoa phong lữ thảo

Hoa phong lữ thảo có khả năng nở hoa quanh năm, mang lại vẻ đẹp bền lâu cho không gian sống. Loài hoa này cũng rất dễ trồng và chăm sóc, chỉ cần đặt ở nơi thoáng mát, có đủ ánh sáng.

Loài hoa này được cho là có khả năng xua đuổi tà khí, mang lại cảm giác thư thái. Trồng phong lữ thảo ở ban công giúp tăng năng lượng tích cực, tăng hòa khí trong gia đình.

