Bất động sản

5 loại hoa nên trồng trước nhà, càng nở càng hút lộc

Không chỉ giúp tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, những loại hoa này còn có thể kích hoạt tài vận, hút may mắn cho gia chủ. 

Hoàng Minh (tổng hợp)

Theo phong thủy, cửa chính là "miệng khí" của ngôi nhà - nơi dòng năng lượng ra vào liên tục. Vì vậy, chọn cây và hoa trồng trước cửa nhà không chỉ tác động đến mỹ quan mà còn ảnh hưởng tới tài vận của cả gia đình.

Dưới đây là một số loại hoa nên trồng trước cửa nhà, càng nở rộ càng mang lại điềm lành.

Hoa giấy

Hoa giấy có dáng uốn mềm, nhiều màu sắc, thường được trồng theo kiểu leo tường hoặc bonsai. Cây dễ trồng, nhiều màu sắc, mang lại vẻ đẹp rực rỡ và không gian xanh mát.

Trong phong thủy, hoa giấy được cho là bảo vệ, trấn trạch, thu hút may mắn cho người kinh doanh.

Nên trồng hoa giấy sát tường rào hoặc đặt chậu lớn hai bên cổng.

hoa-giay1.jpg
Hoa giấy trồng trước nhà hút may mắn cho người kinh doanh. Ảnh minh họa

Hoa mười giờ

Hoa mười giờ nhỏ xinh, nở rộ vào khoảng 9–10 giờ sáng. Theo quan niệm của phong thủy, hoa mười giờ đại diện cho sự bền bỉ, kiên trì, và phát triển không ngừng, tài lộc đều đặn.

Nên trồng mười giờ quanh viền lối đi hoặc trong chậu đặt hai bên cửa.

Hoa cúc vàng

Cúc vàng không chỉ đại diện cho mùa thu mà còn là biểu tượng của phú quý và trường thọ. Hoa nở tròn đều, màu vàng kim, hợp phong thủy tài lộc.

Màu vàng tượng trưng tiền bạc, hoa tròn đầy tượng trưng cho đủ đầy, thịnh vượng.

Nên trồng hoa cúc trong chậu bày hai bên cửa nhà dịp lễ Tết, hoặc chăm lâu năm trong vườn nhà

Hoa mẫu đơn

Theo phong thủy, hoa mẫu đơn được xem là biểu tượng của sự giàu sang, phú quý và thịnh vượng. Vì vậy, trồng hoa mẫu đơn trước nhà được cho là có thể thu hút tài lộc và may mắn cho gia chủ.

hoa-mau-don.jpg
Hoa mẫu đơn được coi là biểu tượng của sự giàu sang. Ảnh minh họa

Cây mẫu đơn ta với vẻ đẹp sang trọng, quý phái, nở xòe to, thường được các gia đình giàu trồng trước nhà để cầu mong sự sung túc, sum vầy.

Nên trồng hoa mẫu đơn lệch so với cửa chính và cổng, không nên trồng chắn cửa để không cản trở luồng khí tốt vào nhà.

Hoa sứ

Theo phong thủy, cây hoa sứ trồng trước nhà có thể mang lại may mắn cho gia chủ. Cây sứ còn được cho là có khả năng xua đuổi tà ma và mang lại sự bình an cho gia đình.

Đặc biệt, những cây sứ nở hoa rực rỡ, được coi là biểu tượng của sự may mắn, tài lộc và thịnh vượng.

Nên trồng sứ ở vị trí có nhiều ánh sáng, thoáng đãng để cây phát triển tốt và ra hoa đẹp.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!

