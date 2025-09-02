Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Những kiểu ảnh và tin nhắn cần xóa gấp khỏi điện thoại

Số hóa

Những kiểu ảnh và tin nhắn cần xóa gấp khỏi điện thoại

Lưu ảnh hay tin nhắn nhạy cảm trên điện thoại có thể khiến bạn mất dữ liệu cá nhân, thậm chí bị kẻ gian lợi dụng để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Thiên Trang (TH)
Ảnh CCCD, CMND hay thẻ ngân hàng là dữ liệu nhạy cảm cần xóa khỏi máy.
Ảnh CCCD, CMND hay thẻ ngân hàng là dữ liệu nhạy cảm cần xóa khỏi máy.
Nếu bị rò rỉ, kẻ gian có thể đăng ký tài khoản, vay tiền hay mở số điện thoại.
Nếu bị rò rỉ, kẻ gian có thể đăng ký tài khoản, vay tiền hay mở số điện thoại.
Ảnh bằng lái xe, địa chỉ nhà hay mật khẩu lưu dưới dạng hình ảnh cũng rất nguy hiểm.
Ảnh bằng lái xe, địa chỉ nhà hay mật khẩu lưu dưới dạng hình ảnh cũng rất nguy hiểm.
Ảnh chụp màn hình chứa email, OTP hay dữ liệu tài chính cần được xóa định kỳ.
Ảnh chụp màn hình chứa email, OTP hay dữ liệu tài chính cần được xóa định kỳ.
Tin nhắn SMS, Zalo, Messenger có link rút gọn lạ cần xóa ngay để tránh cài mã độc.
Tin nhắn SMS, Zalo, Messenger có link rút gọn lạ cần xóa ngay để tránh cài mã độc.
Các tin nhắn chứa thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay OTP tuyệt đối không lưu.
Các tin nhắn chứa thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay OTP tuyệt đối không lưu.
Tin nhắn mạo danh ngân hàng, công ty hoặc yêu cầu chuyển tiền đều là dấu hiệu lừa đảo.
Tin nhắn mạo danh ngân hàng, công ty hoặc yêu cầu chuyển tiền đều là dấu hiệu lừa đảo.
Như khuyến cáo từ Tech Safety Project, nên xóa sạch cả trong thùng rác và trên đám mây để bảo mật tối đa.
Như khuyến cáo từ Tech Safety Project, nên xóa sạch cả trong thùng rác và trên đám mây để bảo mật tối đa.
Mời quý độc giả xem thêm video: Nở rộ nhiều chiêu trò lừa đảo từ công nghệ AI | Bản tin 141
Thiên Trang (TH)
#xóa dữ liệu cá nhân #ảnh nhạy cảm #tin nhắn lừa đảo #bảo mật điện thoại #an ninh thông tin

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT