Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Những gói thầu "siêu tiết kiệm" của Công ty Hoàng Phúc tại Khánh Hòa [Kỳ 2]

Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách trong các gói thầu mà Công ty Tư vấn Xây dựng và Thiết bị điện Hoàng Phúc trúng thầu đang ở mức thấp kỷ lục, thường xuyên chạm ngưỡng 0%.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một trong những mục tiêu cốt lõi của công tác đấu thầu là tối ưu hóa hiệu quả kinh tế, tiết kiệm ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, nhìn vào danh sách 45 gói thầu mà Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thiết bị điện Hoàng Phúc đã trúng, con số tiết kiệm lại khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Thống kê chi tiết cho thấy, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của doanh nghiệp này lên tới 99,83%. Điều này đồng nghĩa với việc ngân sách nhà nước chỉ tiết kiệm được khoảng 0,17%, một con số cực kỳ khiêm tốn trong hoạt động đầu tư công.

Đáng chú ý hơn, tại nhiều đơn vị mời thầu, tỷ lệ tiết kiệm này gần như bằng không. Điển hình như tại UBND xã Ninh Thượng, doanh nghiệp này đã tham gia và trúng cả 6 gói thầu với tổng giá trị hơn 5,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại đây đạt mức tuyệt đối là 100%. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại UBND xã Ninh Thọ với 4 gói thầu trúng sát giá (tỷ lệ 100%) và UBND xã Ninh Xuân với 4 gói thầu cũng đạt tỷ lệ tiết kiệm 0% .

12-17.png
Nguồn MSC

Dưới đây là một số gói thầu "siêu tiết kiệm" tiêu biểu:

  • Gói thầu "Thi công xây dựng công trình" do UBND xã Ninh Xuân mời thầu, giá trúng thầu là 999.939.000 đồng.
  • Gói thầu "Thi công xây dựng" tại UBND xã Ninh Thọ có giá trúng thầu là 999.924.000 đồng.
  • Gói thầu tại UBND xã Ninh Thượng trúng với giá 999.416.000 đồng.

Phân tích của chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho thấy, việc trúng thầu sát giá dự toán là một chỉ số cần đặc biệt lưu tâm. Trong một môi trường đấu thầu cạnh tranh lành mạnh, các nhà thầu sẽ phải tối ưu hóa quy trình, công nghệ để đưa ra mức giá dự thầu tốt nhất nhằm thắng thầu. Khi tỷ lệ tiết kiệm thường xuyên ở mức 0% hoặc sát nút, mục tiêu hiệu quả kinh tế của Luật Đấu thầu 2023 khó có thể đạt được.

Dư luận có quyền đặt câu hỏi về trách nhiệm của các bên mời thầu và chủ đầu tư trong việc xây dựng giá dự toán và tổ chức đấu thầu. Liệu các hồ sơ thầu có được xây dựng một cách khách quan hay vô hình trung đã tạo điều kiện cho kịch bản "một mình một ngựa" trúng thầu sát giá?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Trách nhiệm giải trình của các chủ đầu tư nhìn từ hiện tượng Công ty Hoàng Phúc

#đấu thầu #tiết kiệm ngân sách #Hoàng Phúc #Khánh Hòa #quản lý dự án #hiệu quả kinh tế

Bạn đọc - Phản biện

Bất ngờ năng lực "bất bại" của Công ty Hoàng Phúc tại Khánh Hòa [Kỳ 1]

Chỉ trong một thời gian ngắn, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thiết bị điện Hoàng Phúc đã liên tiếp trúng hàng loạt gói thầu tại Khánh Hòa với tỷ lệ thành công tuyệt đối 100%, đặt ra nhiều dấu hỏi về tính cạnh tranh trong đấu thầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thiết bị điện Hoàng Phúc (địa chỉ tại số 3 Võ Tánh, phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; mã số thuế 4201940699) được thành lập vào ngày 26/10/2021. Dù tuổi đời doanh nghiệp chưa đầy 5 năm và quy mô chỉ khoảng 11 nhân viên, nhưng đơn vị này lại sở hữu một hồ sơ năng lực "bất bại" khiến nhiều doanh nghiệp lớn phải mơ ước.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy, tính đến tháng 03/2026, doanh nghiệp do ông Trương Thanh Hiệp làm Giám đốc đã tham gia tổng cộng 45 gói thầu và trúng thầu cả 45 gói. Tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% (không trượt bất kỳ gói thầu nào) là một hiện tượng hiếm thấy trong hoạt động đấu thầu công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tổng giá trị trúng thầu của doanh nghiệp này đạt hơn 33,6 tỷ đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là hơn 29,1 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Sóc Trăng: Gói thầu lắp đặt hệ thống đèn led về tay Đức Sáng Xanh

Dù có tới 6 đơn vị tham gia nhưng 5 nhà thầu đã bị loại đầy đáng tiếc do vi phạm các tiêu chuẩn kỹ thuật hết hiệu lực và thiếu hụt nhân sự, mở đường cho Đức Sáng Xanh trúng thầu

Mới đây, ông Lê Anh Tuấn – Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Sóc Trăng đã ký Quyết định số 66/QĐ-KTHTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Thi công Thay thế lắp đặt hệ thống đèn led đường Lương Định Của. Kết quả ghi nhận Công ty TNHH Đức Sáng Xanh là đơn vị duy nhất vượt qua "ma trận" lỗi kỹ thuật để giành chiến thắng.

qd-416.jpg
Quyết định số 66/QĐ-KTHTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Đồng Nai: Gói thầu Trường mầm non Gia Tân 3, nhà thầu bị loại do lỗi bảo lãnh

Ban Quản lý dự án khu vực 04 vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng Trường mầm non Gia Tân 3. Đáng chú ý, đối thủ bị loại do lỗi bảo lãnh dự thầu không hợp lệ

Vừa qua, ông Lê Hùng Toàn – Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 04 (tỉnh Đồng Nai) đã ký Quyết định số 399/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 (Xây dựng) thuộc dự án Trường mầm non Gia Tân 3, hạng mục: Xây dựng phòng học và phòng chức năng. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Trường mầm non Gia Tân 3 (gồm Công ty Cổ phần Kỹ thuật Đầu tư Xây lắp số 2, Công ty TNHH Long Nhân Thịnh) với giá trúng thầu là 26.348.646.045,07 đồng (giá dự toán 26.839.488.565 đồng). Tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước đạt khoảng 1,82%.

qd1.jpg
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới