Những gói thầu "siêu tiết kiệm" của Công ty Hoàng Phúc tại Khánh Hòa [Kỳ 2]

Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách trong các gói thầu mà Công ty Tư vấn Xây dựng và Thiết bị điện Hoàng Phúc trúng thầu đang ở mức thấp kỷ lục, thường xuyên chạm ngưỡng 0%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một trong những mục tiêu cốt lõi của công tác đấu thầu là tối ưu hóa hiệu quả kinh tế, tiết kiệm ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, nhìn vào danh sách 45 gói thầu mà Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thiết bị điện Hoàng Phúc đã trúng, con số tiết kiệm lại khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Thống kê chi tiết cho thấy, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của doanh nghiệp này lên tới 99,83%. Điều này đồng nghĩa với việc ngân sách nhà nước chỉ tiết kiệm được khoảng 0,17%, một con số cực kỳ khiêm tốn trong hoạt động đầu tư công.

Đáng chú ý hơn, tại nhiều đơn vị mời thầu, tỷ lệ tiết kiệm này gần như bằng không. Điển hình như tại UBND xã Ninh Thượng, doanh nghiệp này đã tham gia và trúng cả 6 gói thầu với tổng giá trị hơn 5,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại đây đạt mức tuyệt đối là 100%. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại UBND xã Ninh Thọ với 4 gói thầu trúng sát giá (tỷ lệ 100%) và UBND xã Ninh Xuân với 4 gói thầu cũng đạt tỷ lệ tiết kiệm 0% .

Nguồn MSC

Dưới đây là một số gói thầu "siêu tiết kiệm" tiêu biểu:

Gói thầu "Thi công xây dựng công trình" do UBND xã Ninh Xuân mời thầu, giá trúng thầu là 999.939.000 đồng.

Gói thầu "Thi công xây dựng" tại UBND xã Ninh Thọ có giá trúng thầu là 999.924.000 đồng.

Gói thầu tại UBND xã Ninh Thượng trúng với giá 999.416.000 đồng.

Phân tích của chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho thấy, việc trúng thầu sát giá dự toán là một chỉ số cần đặc biệt lưu tâm. Trong một môi trường đấu thầu cạnh tranh lành mạnh, các nhà thầu sẽ phải tối ưu hóa quy trình, công nghệ để đưa ra mức giá dự thầu tốt nhất nhằm thắng thầu. Khi tỷ lệ tiết kiệm thường xuyên ở mức 0% hoặc sát nút, mục tiêu hiệu quả kinh tế của Luật Đấu thầu 2023 khó có thể đạt được.

Dư luận có quyền đặt câu hỏi về trách nhiệm của các bên mời thầu và chủ đầu tư trong việc xây dựng giá dự toán và tổ chức đấu thầu. Liệu các hồ sơ thầu có được xây dựng một cách khách quan hay vô hình trung đã tạo điều kiện cho kịch bản "một mình một ngựa" trúng thầu sát giá?

