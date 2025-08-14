Hà Nội

Nhà Khoa học

Nhựa PFAS “vĩnh cửu” được làm sạch nhờ ánh sáng mặt trời

Các nhà khoa học Đại học Adelaide đã tạo ra vật liệu đặc biệt, kích hoạt bằng ánh sáng mặt trời, có thể phân hủy hoàn toàn “hóa chất vĩnh cửu” PFAS.

Diễm Quỳnh

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Adelaide, Úc, đã phát triển thành công một loại vật liệu đặc biệt có khả năng sử dụng ánh sáng mặt trời để phân hủy hoàn toàn các “hóa chất vĩnh cửu” PFAS độc hại trong nước, biến chúng thành fluoride vô hại.

Nhựa PFAS có thể tồn tại trong môi trường và cơ thể người, tích tụ qua nước, đất và thực phẩm, gây ra nhiều nguy cơ cho sức khỏe và hệ sinh thái.

Đây được coi là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực giải quyết tình trạng ô nhiễm PFAS – nhóm hóa chất tổng hợp có mặt rộng rãi trong đời sống nhưng cực kỳ khó phân hủy, gây ra nhiều rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe con người và môi trường. PFAS (per- và polyfluoroalkyl substances) thường được tìm thấy trong các sản phẩm chống dính, bọt chữa cháy và vải chống thấm nước. Chúng tồn tại dai dẳng, tích tụ trong môi trường và cơ thể, có liên quan đến các bệnh ung thư, vô sinh, rối loạn phát triển và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Tại Úc, thống kê cho thấy hơn 85% dân số mang PFAS trong máu. Trước mối nguy này, các hướng dẫn mới về nước uống đã giảm mức giới hạn an toàn xuống chỉ còn vài nanogram trên một lít, thể hiện lo ngại ngày càng tăng của giới chuyên gia về tác động của loại hóa chất này.

Nhóm nghiên cứu đã thiết kế lại chất xúc tác để nhắm trực tiếp vào các nguyên tử fluor trong PFAS. Khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, vật liệu này phá vỡ cấu trúc hóa học bền vững của PFAS, giải phóng các ion fluoride – một hợp chất vô hại có thể tái sử dụng trong các sản phẩm như kem đánh răng hoặc phân bón. Điều đặc biệt là phương pháp này tiêu thụ rất ít năng lượng, thân thiện với môi trường và có thể ứng dụng ở quy mô lớn trong xử lý nước và cải tạo các khu vực bị ô nhiễm PFAS. Vật liệu mới cũng có thể được tích hợp vào các hệ thống xử lý nước đã có sẵn. Quy trình hoạt động gồm thu giữ và cô đặc PFAS từ nguồn nước, sau đó đưa qua bộ xúc tác dưới ánh sáng mặt trời để tiến hành phân hủy. Cách tiếp cận này không chỉ giúp làm sạch mà còn tạo ra nguồn fluoride có thể tái sử dụng, góp phần giảm chất thải.

Ô nhiễm PFAS vẫn là thách thức toàn cầu nhưng công trình này sẽ là một bước tiến quan trọng hướng tới cộng đồng an toàn hơn và hệ sinh thái sạch hơn. Nhóm nghiên cứu đang tiếp tục thử nghiệm để cải thiện độ ổn định và độ bền của vật liệu, đảm bảo hiệu quả lâu dài trong các điều kiện khắc nghiệt, đồng thời hướng tới khả năng sản xuất hàng loạt cho ứng dụng thực tế. Việc thương mại hóa công nghệ này có thể mang lại lợi ích lớn cho các quốc gia đang phải đối mặt với chi phí khổng lồ để xử lý ô nhiễm PFAS, đặc biệt tại những khu vực mà nguồn nước đã bị nhiễm độc nghiêm trọng.

Không chỉ dừng lại ở Úc, giải pháp này có tiềm năng áp dụng toàn cầu. Khi vấn đề “hóa chất vĩnh cửu” đang trở thành mối quan ngại ở nhiều nước, một công nghệ vừa hiệu quả, vừa tiết kiệm năng lượng và dễ triển khai như vậy có thể trở thành công cụ quan trọng trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng và cải thiện chất lượng môi trường sống. Các chuyên gia môi trường đánh giá rằng nếu công nghệ được triển khai rộng rãi, đây có thể là một bước ngoặt trong việc kiểm soát PFAS, biến loại hóa chất nguy hiểm này từ mối đe dọa thành nguồn tài nguyên tái sử dụng.

Mỹ phát triển loại nhựa sinh học mới thân thiện với môi trường

Các nhà khoa học Mỹ vừa giới thiệu một loại nhựa sinh học lấy cảm hứng từ lá cây, có thể phân hủy ở nhiệt độ phòng.

Một nhóm nhà khoa học tại Đại học Washington ở St. Louis (Mỹ) vừa công bố vật liệu nhựa sinh học mới có tên LEAFF – viết tắt của cụm từ “Lá sinh học nhiều lớp tiên tiến”. Vật liệu này được chế tạo theo cấu trúc mô phỏng lá cây, trong đó lớp lõi là sợi nano cellulose, được bao bọc hai bên bằng lớp nhựa PLA (axit polylactic).

Cấu trúc ba lớp này giúp tăng độ bền kéo, độ dai, khả năng chống thấm nước và khả năng in ấn, đồng thời cho phép vật liệu tự phân hủy trong điều kiện tự nhiên mà không cần thiết bị ủ công nghiệp.

Cấm túi nilon, lợi ích trăm năm

Túi nilon chỉ dùng vài phút nhưng tồn tại hàng trăm năm trong đất và nước. Việc Hà Nội cấm dần nhựa dùng một lần là bước đi kịp thời, cần thiết.

Hà Nội chốt lộ trình loại bỏ nhựa dùng một lần

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định biện pháp giảm phát thải nhựa tại Hà Nội (thực hiện điểm d khoản 2 Điều 28 Luật Thủ đô). Nghị quyết này quy định biện pháp giảm phát thải nhựa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt tại Hà Nội.

Bất ngờ loài thực vật giúp loại bỏ tới 90% vi nhựa trong nước

Các nhà khoa học Mỹ phát hiện đậu bắp và cỏ cà ri có thể loại bỏ vi nhựa trong nước, mở ra hướng xử lý an toàn và thân thiện với môi trường.

Vi nhựa đang ngày càng hiện diện trong đời sống con người, từ đại dương, sông ngòi đến nước uống, muối ăn và thậm chí trong máu. Kích thước siêu nhỏ khiến vi nhựa gần như vô hình, nhưng tác động của chúng đến sức khỏe lại không hề nhỏ. Nhiều nghiên cứu cảnh báo mối liên hệ giữa vi nhựa và các rối loạn nội tiết, đột quỵ, tổn thương thần kinh và thậm chí là ung thư.

Giữa lúc cộng đồng khoa học đang tìm kiếm các giải pháp xử lý hiệu quả và an toàn hơn, nhóm nghiên cứu do bà Rajani Srinivasan tại Đại học Tarleton State (bang Texas, Hoa Kỳ) đã công bố một kết quả đáng chú ý: chiết xuất từ hai loại thực vật quen thuộc là đậu bắp và cỏ cà ri có thể tạo thành chất keo sinh học có khả năng loại bỏ tới 90% vi nhựa trong nước.

