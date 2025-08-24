Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Nhộn nhịp bán phụ kiện xem diễu binh, diễu hành ở Hà Nội

Tại khu vực sân Mỹ Đình (Hà Nội), nhiều người "hốt bạc" khi bán các phụ kiện, sản phẩm sticker cờ đỏ sao vàng, mũ, áo phông… cho du khách.

Khánh Hoài
anh-1.jpg
Buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra lúc 20h tối nay (24/8/2025) tại Quảng trường Ba Đình. Ghi nhận của PV, tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình và đường đua F1 nhiều người dân và du khách đã bắt đầu đổ về đây từ sáng sớm để chụp ảnh cùng dàn pháo lễ 105mm và chiêm ngưỡng dàn khí tài quân sự.
anh-2.jpg
Đông đảo người dân tập trung phía ngoài hàng rào khu vực đường đua F1 với khí thế hào hứng để được tận mắt chiêm ngưỡng các loại xe pháo quân sự trước giờ G.
anh-3.jpg
Nhiều người bảy tỏ sự phấn khích khi lần đầu được tận mắt chứng kiến những khí tài hiện đại của Việt Nam. “Tôi đưa vợ con từ Bắc Ninh ra Mỹ Đình (Hà Nội) từ sáng để chụp ảnh, chiêm ngưỡng dàn pháo lễ và dàn khí tài quân sự. Chiều tối chúng tôi mới di chuyển lên khu vực gần Quảng trường Ba Đình. Cả nhà ai cũng háo hức", anh Nguyễn Nam (36 tuổi, quê Bắc Ninh) bày tỏ.
anh-4.jpg
Sau thành công tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1, dàn khí tài quân sự được tập kết tại khu vực trường đua F1, sân Mỹ Đình.
anh-5.jpg
Để phục vụ người dân và du khách đi xem Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2, một số người tranh thủ mang bán các phụ kiện, sản phẩm như sticker cờ đỏ sao vàng, cờ đỏ sao vàng cầm tay, quạt mát, mũ cờ đỏ sao vàng, áo phông cờ đỏ sao vàng…
anh-6.jpg
Giá các mặt hàng dao động từ 20.000 - 50.000 đồng/ sản phẩm. Trong đó, sticker cờ đỏ sao vàng có giá 10.000 đồng/sản phẩm. Mũ cờ đỏ sao vàng có giá khoảng 50.000 đồng, áo phông có giá 100.000 đồng.
anh-7.jpg
anh-8.jpg
Một số người “hốt bạc” khi tận dụng cơ hội trong dịp này để bán hàng cho du khách đến khu vực sân Mỹ Đình chụp ảnh cùng dàn pháo lễ.
anh-9.jpg
anh-10.jpg
Người dân và du khách mua các phụ kiện để chụp ảnh, góp phần "nhuộm đỏ" không gian khu vực sân Mỹ Đình.
anh-11.jpg
Hai bạn trẻ cũng tỏ ra hào hứng, phấn khích, cùng phụ kiện tạo dáng chụp ảnh trước dàn pháo lễ.
anh-12.jpg
Một gia đình mặc áo với họa tiết lá cờ Tổ quốc tạo dáng chụp ảnh cùng dàn pháo lễ.
anh-13.jpg
anh-14.jpg
Người dân và du khách vui mừng, hào hứng tạo dáng chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên dàn pháo lễ.
anh-17.jpg
anh-15.jpg
Tối nay, tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ 105mm sẽ khai hỏa.
anh-16.jpg
Đến khoảng 10h cùng ngày, lượng người dân đổ về khu vực sân Mỹ Đình càng đông, hòa chung không khí phấn khởi chung niềm vui cùng đất nước.
#bán phụ kiện xem diễu binh #diễu hành #sản phẩm sticker cờ đỏ sao vàng #mũ #áo phông

Bài liên quan

Kinh doanh

Gấu bông, mũ, khăn choàng sao vàng... mừng Quốc khánh 2/9 "nhuộm đỏ" Hà Nội

Gần đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, thị trường bùng nổ những sản phẩm lưu niệm mang hơi thở của độc lập, tự do.

quoc-khanh1.jpg
Không khí lễ hội kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đang lan tỏa khắp nơi với nhiều sự kiện trang trọng và ý nghĩa. Nhân dịp này, thị trường cũng sôi động hơn với các sản phẩm độc đáo, mang đậm giá trị văn hoá, lịch sử và thấm đẫm tinh thần độc lập dân tộc. Ảnh: PhunuVietNam
quoc-khanh2.jpg
Trên thị trường, các sản phẩm in hình cờ đỏ sao vàng được bán rộng khắp tại nhiều cửa hàng, góc phố. Ảnh: Facebook
Xem chi tiết

Kinh doanh

Sửng sốt con trâu khổng lồ 1,5 tấn, giá hơn 100 tỷ đồng

Một con trâu 9 tuổi, cao 2 mét, nặng khoảng 1,5 tấn trở thành tâm điểm chú ý của sự kiện diễn ra tại Ấn Độ.

Tại hội nghị về chăn nuôi và thủy sản diễn ra tại Bhubaneswar (Ấn Độ) hồi tháng 2/2025, con trâu 9 tuổi tên Bhim trở thành tâm điểm chú ý của sự kiện với chiều cao 1,8 mét và nặng 1.500 kg.

Bhim thuộc giống Murra, được đưa về Odisha từ Jodhpur, Rajasthan. Chủ sở hữu của chú trâu này là Jawaharlal Jangid. Giá bán chú trâu này ước tính khoảng 30 Crore Rupee (tương đương 103 tỷ đồng).

Xem chi tiết

Xã hội

Hà Nội kéo dài thời gian hoạt động 2 tuyến metro đến 24h

Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội sẽ tổ chức kéo dài thời gian hoạt động 2 tuyến metro đến 24h (từ 5h30-24h00).

Trung tâm quản lý và điều hành giao thông Hà Nội vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và đường sắt đô thị (metro) trong thời gian phân luồng giao thông phục vụ buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 ngày 24/8.

Đối với các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, Trung tâm yêu cầu tổ chức vận hành các tuyến buýt theo phương án phân luồng giao thông phục vụ buổi tổng hợp luyện lần 2.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

5 gia tộc giàu nhất thế giới

5 gia tộc giàu nhất thế giới

Nhà Walton đứng vị trí dẫn đầu trong danh sách gia tộc giàu nhất thế giới với nhiều thành viên đều có tài sản trên 100 tỷ USD.

Giá xăng hôm nay 27/5: Tăng nhẹ?

Giá xăng hôm nay 21/8: Tăng nhẹ?

Giá xăng 21/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.