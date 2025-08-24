Nhộn nhịp bán phụ kiện xem diễu binh, diễu hành ở Hà Nội

Một con trâu 9 tuổi, cao 2 mét, nặng khoảng 1,5 tấn trở thành tâm điểm chú ý của sự kiện diễn ra tại Ấn Độ.

Tại hội nghị về chăn nuôi và thủy sản diễn ra tại Bhubaneswar (Ấn Độ) hồi tháng 2/2025, con trâu 9 tuổi tên Bhim trở thành tâm điểm chú ý của sự kiện với chiều cao 1,8 mét và nặng 1.500 kg.

Bhim thuộc giống Murra, được đưa về Odisha từ Jodhpur, Rajasthan. Chủ sở hữu của chú trâu này là Jawaharlal Jangid. Giá bán chú trâu này ước tính khoảng 30 Crore Rupee (tương đương 103 tỷ đồng).