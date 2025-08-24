Nhộn nhịp bán phụ kiện xem diễu binh, diễu hành ở Hà Nội

Gấu bông, mũ, khăn choàng sao vàng... mừng Quốc khánh 2/9 "nhuộm đỏ" Hà Nội
Gần đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, thị trường bùng nổ những sản phẩm lưu niệm mang hơi thở của độc lập, tự do.
Sửng sốt con trâu khổng lồ 1,5 tấn, giá hơn 100 tỷ đồng
Một con trâu 9 tuổi, cao 2 mét, nặng khoảng 1,5 tấn trở thành tâm điểm chú ý của sự kiện diễn ra tại Ấn Độ.
Tại hội nghị về chăn nuôi và thủy sản diễn ra tại Bhubaneswar (Ấn Độ) hồi tháng 2/2025, con trâu 9 tuổi tên Bhim trở thành tâm điểm chú ý của sự kiện với chiều cao 1,8 mét và nặng 1.500 kg.
Bhim thuộc giống Murra, được đưa về Odisha từ Jodhpur, Rajasthan. Chủ sở hữu của chú trâu này là Jawaharlal Jangid. Giá bán chú trâu này ước tính khoảng 30 Crore Rupee (tương đương 103 tỷ đồng).
Hà Nội kéo dài thời gian hoạt động 2 tuyến metro đến 24h
Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội sẽ tổ chức kéo dài thời gian hoạt động 2 tuyến metro đến 24h (từ 5h30-24h00).
Trung tâm quản lý và điều hành giao thông Hà Nội vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và đường sắt đô thị (metro) trong thời gian phân luồng giao thông phục vụ buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 ngày 24/8.
Đối với các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, Trung tâm yêu cầu tổ chức vận hành các tuyến buýt theo phương án phân luồng giao thông phục vụ buổi tổng hợp luyện lần 2.
Bí mật đằng sau những hòn đảo riêng xa hoa của giới tỷ phú
Các tỷ phú đã biến những hòn đảo riêng thành khu nghỉ dưỡng xa xỉ, là chốn trú ẩn không ai chạm tới.
Giá vàng hôm nay 24/8: Vàng miếng tăng dựng đứng?
Giá vàng hôm nay 24/8, giá vàng thế giới tăng mạnh, vàng trong nước cũng leo đỉnh mới.
Con trâu hơn 400 triệu, đại gia quyết xuống tiền
Một con trâu giống Banni tại Ấn Độ vừa được bán với giá kỷ lục làm nổi bật giá trị cao cấp, sức mạnh và khả năng sản xuất sữa của giống trâu này.
Nhộn nhịp bán phụ kiện xem diễu binh, diễu hành ở Hà Nội
Tại khu vực sân Mỹ Đình (Hà Nội), nhiều người "hốt bạc" khi bán các phụ kiện, sản phẩm sticker cờ đỏ sao vàng, mũ, áo phông… cho du khách.
Cách mua na Đồng Bành chính hiệu, không hóa chất
Do canh tác trên núi đá vôi, na Đồng Bành có hương vị đặc biệt, quả to, tròn đều, mắt na nở to và thưa, vỏ quả sáng xanh tự nhiên, ít hạt.
Giá xăng hôm nay 24/8: Tăng đến khi nào?
Giá xăng 24/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.
Lý do Công ty TNHH Haid Feed bị phạt 320 triệu đồng?
Với hành vi không có giấy phép môi trường theo quy định, Công ty TNHH Haid Feed bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt 320 triệu đồng.