Nhóm vũ trang xông vào ngôi làng hẻo lánh, sát hại dân thường

Trưởng làng cho biết, những kẻ có vũ trang đã sát hại ít nhất 15 người trong cuộc tấn công nhằm vào một vùng hẻo lánh ở Tây Bắc Cameroon.

AP dẫn lời Trưởng làng Tata Ndzisshoto cho biết, vụ tấn công xảy ra tại Gidado, thuộc khu vực Ndu hẻo lánh, vào sáng sớm 14/1.

"Nhóm vũ trang đã nhắm vào những người chăn nuôi thuộc nhóm dân tộc Mbororo. Các chiến binh ly khai trong khu vực từ lâu cho rằng các nạn nhân là những người ủng hộ Quân đội Cameroon", ông Ndzisshoto thông tin. Tuy nhiên, ông không nói rõ ai chịu trách nhiệm về vụ tấn công vừa qua.

Nạn nhân là những người chăn nuôi thuộc nhóm dân tộc Mbororo. Ảnh minh họa: businessincameroon.

Thống đốc vùng Tây Bắc, Adolphe Lele Lafrique, phát biểu trên Đài phát thanh truyền hình nhà nước Cameroon, mô tả vụ tấn công là một "vụ thảm sát" do "những kẻ khủng bố" gây ra. Ông cho biết ít nhất 14 người đã thiệt mạng, trong đó có 7 trẻ em và 6 phụ nữ.

Chính phủ Cameroon cáo buộc phe ly khai gây ra tội ác chống lại dân thường kể từ khi cuộc xung đột bùng phát tại các vùng phía tây của Cameroon vào năm 2017.

Theo Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế, cuộc xung đột này đã khiến hơn 6.000 người thiệt mạng và hơn 600.000 người khác phải di dời.

Mặc dù số vụ tấn công do phe ly khai thực hiện đã giảm trong những năm gần đây, cuộc xung đột vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Các cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ, hai bên đều cáo buộc nhau hành động thiếu thiện chí.

Tháng 9/2025, một nhóm ly khai đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom ven đường khiến 7 binh sĩ thiệt mạng ở Tây Nam Cameroon.

