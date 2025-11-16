Nhóm 'quái xế' đạp xe tổ công tác 141 khiến 1 Cảnh sát bị thương

Thấy Tổ công tác 141 kiểm tra, các đối tượng bỏ chạy và đạp ngã xe máy của cán bộ tổ công tác khiến một chiến sĩ ngã xuống đường, bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h40 ngày 15/11, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến Trường Chinh, Tổ công tác Y6/141 (Công an TP Hà Nội) phát hiện nhóm thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe tuy nhiên nhóm thanh niên đã tăng ga bỏ chạy. Trong quá trình truy đuổi, một đối tượng đã có hành vi dùng chân đạp mạnh vào đầu xe máy của Tổ công tác, làm một đồng chí ngã xuống đường, bị thương nặng, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Các đối tượng sau đó đã bị Tổ công tác khống chế, bàn giao cho Công an phường Kim Liên. Qua xác minh, các đối tượng đều thường trú tại TP Hải Phòng.

Hiện Công an phường Kim Liên đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.