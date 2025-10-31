Hà Nội

Nhóc tì nhà sao Việt đáng yêu khi hóa trang dịp Halloween

Giải trí

Con gái Bảo Anh, con trai Bằng Kiều, hai con gái của Khánh Thi - Phan Hiển gia nhập 'cuộc đua' hóa trang Halloween năm nay.

Thu Cúc (tổng hợp)
Misumi - con gái của nữ ca sĩ Bảo Anh hóa trang thành cô phù thủy nhỏ. Ảnh: FB Misumi.
Misumi - con gái của nữ ca sĩ Bảo Anh hóa trang thành cô phù thủy nhỏ. Ảnh: FB Misumi.
"Con gái Bảo Anh và Halloween 2025. Mẹ tôi đặt giày nhưng shop không giao nên sáng nay tôi đi chân không nha mọi người”, Bảo Anh dí dỏm viết. Ảnh: FB Misumi.
"Con gái Bảo Anh và Halloween 2025. Mẹ tôi đặt giày nhưng shop không giao nên sáng nay tôi đi chân không nha mọi người”, Bảo Anh dí dỏm viết. Ảnh: FB Misumi.
Dương Triệu Vũ khen ngợi con gái Bảo Anh: “Phù thủy nhỏ gì mà xinh thế”. Ảnh: FB Misumi.
Dương Triệu Vũ khen ngợi con gái Bảo Anh: “Phù thủy nhỏ gì mà xinh thế”. Ảnh: FB Misumi.
Bảo Anh thường xuyên khoe ảnh ái nữ nhưng giữ kín danh tính bố của con gái. Ảnh: FB Bảo Anh.
Bảo Anh thường xuyên khoe ảnh ái nữ nhưng giữ kín danh tính bố của con gái. Ảnh: FB Bảo Anh.
Bé Anna - con gái thứ hai của Khánh Thi - Phan Hiển cùng bố hóa trang thành Vô diện- một nhân vật trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Nhật Bản Spirited Away (Vùng đất linh hồn). Ảnh: Instagram Khánh Thi Phan Hiển.
Bé Anna - con gái thứ hai của Khánh Thi - Phan Hiển cùng bố hóa trang thành Vô diện- một nhân vật trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Nhật Bản Spirited Away (Vùng đất linh hồn). Ảnh: Instagram Khánh Thi Phan Hiển.
Phan Hiển sử dụng các mô hình quả bí ngô tạo không khí Halloween. Ảnh: Instagram Khánh Thi Phan Hiển.
Phan Hiển sử dụng các mô hình quả bí ngô tạo không khí Halloween. Ảnh: Instagram Khánh Thi Phan Hiển.
Bé Lisa - con gái thứ ba của Khánh Thi - Phan Hiển đáng yêu khi hóa trang thành quả bí ngô. Ảnh: Instagram Khánh Thi Phan Hiển.
Bé Lisa - con gái thứ ba của Khánh Thi - Phan Hiển đáng yêu khi hóa trang thành quả bí ngô. Ảnh: Instagram Khánh Thi Phan Hiển.
"Lisa bánh bao hoá thân thành quả bí Halloween", Khánh Thi chia sẻ. Ảnh: Instagram Khánh Thi Phan Hiển.
"Lisa bánh bao hoá thân thành quả bí Halloween", Khánh Thi chia sẻ. Ảnh: Instagram Khánh Thi Phan Hiển.
Benly - con trai thứ 4 của Bằng Kiều hóa trang thành người dơi đón Halloween năm nay. Ảnh: FB Benly.
Benly - con trai thứ 4 của Bằng Kiều hóa trang thành người dơi đón Halloween năm nay. Ảnh: FB Benly.
Ngoài người dơi, người nhện cũng là nhân vật hoạt hình mà bé Benly yêu thích. Ảnh: FB Benly.
Ngoài người dơi, người nhện cũng là nhân vật hoạt hình mà bé Benly yêu thích. Ảnh: FB Benly.
Con trai thứ 4 của Bằng Kiều càng lớn càng đáng yêu. Ảnh: FB Benly.
Con trai thứ 4 của Bằng Kiều càng lớn càng đáng yêu. Ảnh: FB Benly.
#Nhóc tì nhà sao Việt #sao Việt #Halloween 2025 #hóa trang

