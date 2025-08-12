Hà Nội

Sống Khỏe

Nhiều người nhập viện vì phình động mạch chủ, căn bệnh nguy hiểm dễ tử vong

Bệnh thường xảy ra ở người có các bệnh lý mạch máu, đặc biệt ở nhóm người cao tuổi, có bệnh nền tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu…

Thúy Nga

2 tuần cấp cứu 4 trường hợp

Ngày 12/8, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, trong thời gian gần đây, đơn vị đã tiếp nhận và điều trị cho nhiều trường hợp người bệnh phình động mạch chủ, trong đó có những ca nhập viện trong tình trạng cấp cứu dọa vỡ hoặc vỡ túi phình đe dọa tính mạng. Đây là biến chứng rất nặng gây tử vong cao trong nhóm bệnh lý động mạch chủ.

Theo thống kê, chỉ trong khoảng gần 2 tuần gần đây, bệnh viện đã tiếp nhận liên tiếp 4 trường hợp phình động mạch chủ (có cả động mạch chủ bụng và động mạch chủ ngực).

Trong đó có 01 người bệnh vỡ phình động mạch chủ bụng đã được phẫu thuật cấp cứu thay động mạch nhân tạo và 01 người bệnh dọa vỡ túi phình động mạch chủ bụng đã được đặt Stent graff cấp cứu có trì hoãn.

Trường hợp của người bệnh V.V.T. 88 tuổi nhập viện với biểu hiện đột ngột đau bụng dữ dội vùng quanh rốn và choáng, trên nền tiền tiển sử bệnh lý tăng huyết áp, đã đặt stent mạch vành.

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính phát hiện túi phình động mạch chủ bụng kích thước lớn, có dấu hiệu rò rỉ máu ra ngoài ổ bụng. Người bệnh nhanh chóng được chuyển mổ cấp cứu, kịp thời thay động mạch chủ chậu nhân tạo.

phinh-dong-mach-chu1.jpg
Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính phát hiện túi phình động mạch chủ bụng kích thước lớn, có dấu hiệu rò rỉ máu ra ngoài ổ bụng.

Trường hợp người bệnh nam 70 tuổi, có biểu hiện đau bụng âm ỉ vùng quanh rốn 2 ngày trước nhập viện trên nền bệnh lý tăng huyết áp. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính ổ bụng phát hiện túi phình động mạch chủ bụng có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào. Người bệnh đã được hội chẩn và chỉ định can thiệp đặt Stent Graff.

Sau can thiệp cấp cứu kịp thời, sức khỏe của 2 người bệnh đã qua cơn nguy kịch và phục hồi tốt.

Vỡ phình là tình trạng nguy kịch nhất trong bệnh lý tim mạch

Theo ThS.BS Nguyễn Quang Toản, Phó trưởng khoa Can thiệp Tim mạch & Lồng ngực, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, phình động mạch chủ bụng thường diễn ra âm thầm, nhiều khi không có triệu chứng. Các trường hợp vỡ phình động mạch chủ bụng diễn ra đột ngột, tỷ lệ tử vong cao vì mất máu nhiều dẫn đến sốc mất máu và tử vong trước khi đến viện.

Bệnh thường xảy ra ở người có các bệnh lý mạch máu, đặc biệt ở nhóm người cao tuổi, có bệnh nền tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu…

Do vậy người dân cần chủ động thăm khám định kỳ tại các cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch – phẫu thuật thuật mạch máu để được tầm soát, chẩn đoán và can thiệp kịp thời, tránh để xảy ra biến chứng vỡ phình nguy hiểm.

phinh-dong-mach-chu.jpg
Can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo ThS.BS Nguyễn Quang Toản, hầu hết các trường hợp phình động mạch chủ bụng đều không có triệu chứng ở giai đoạn đầu. Đây là lý do khiến bệnh rất khó phát hiện.

Một số khối phình động mạch không bao giờ vỡ mà giữ nguyên kích thước nhỏ. Số khác lớn lên theo thời gian, khi tốc độ phình tiến triển nhanh sẽ có nguy cơ dọa vỡ cực kỳ nguy hiểm.

Nếu khối phình động mạch chủ bụng đang phát triển, người bệnh có thể cảm thấy: Đau sâu, liên tục ở vùng bụng hoặc một bên bụng; Đau lưng; Vùng xung quanh rốn đập mạnh (giống như đánh trống ngực).

Khi khối phình vỡ, bệnh nhân cần được cấp cứu ngay. Các triệu chứng báo hiệu tình trạng này là: Da nhợt, chân tay lạnh, đổ mồ hôi; Chóng mặt; Ngất xỉu; Tim đập nhanh; Buồn nôn và nôn; Khó thở; Đau đột ngột ở bụng, lưng dưới, chân với mức độ tăng dần.

Vỡ phình động mạch chủ bụng là một trong những tình trạng nguy kịch nhất trong các bệnh lý tim mạch. Thời gian từ khi vỡ đến tử vong có thể tính bằng phút.

Vì vậy, chẩn đoán nhanh, quyết đoán trong xử trí và phối hợp nhịp nhàng trong phẫu thuật là yếu tố then chốt để cứu sống người bệnh. Cả ê – kíp đã phải thần tốc chạy đua với thời gian, tranh thủ từng giây để cứu sống người bệnh.

Qua đây, bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người đang có các yếu tố nguy cơ cao như tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, hút thuốc lá lâu năm… việc khám sức khỏe định kỳ là vô cùng quan trọng.

Phát hiện sớm những bất thường như phình động mạch có thể giúp can thiệp kịp thời, ngăn chặn những biến chứng nguy hiểm có nguy cơ xảy ra.

