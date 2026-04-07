Nhiều kỳ vọng từ nhất thể hóa chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước

Việc Quốc hội khóa XVI bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026–2031 tại Kỳ họp thứ nhất là một quyết định có ý nghĩa rất đặc biệt.

Sáng 7/4, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngay sau khi được bầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ trước Quốc hội, đồng bào, đồng chí, cử tri cả nước và phát biểu nhậm chức.

Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ trước Quốc hội, đồng bào, đồng chí, cử tri cả nước và phát biểu nhậm chức.

Quyết định có ý nghĩa rất đặc biệt trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn (Đoàn TP Hà Nội) khẳng định, việc Quốc hội khóa XVI bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026–2031 tại Kỳ họp thứ nhất là một quyết định có ý nghĩa rất đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu rất cao về sự thống nhất trong lãnh đạo, sự quyết liệt trong chỉ đạo và tốc độ trong tổ chức thực hiện.

Theo đại biểu Bùi Hoài Sơn, điều Nhân dân quan tâm nhất không chỉ là việc một đồng chí đồng thời đảm nhiệm hai cương vị cao nhất của Đảng và Nhà nước, mà là hiệu quả thực chất mà sự thống nhất đó có thể mang lại cho công cuộc phát triển đất nước.

“Trong bối cảnh hiện nay, khi chúng ta đang đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ chiến lược rất lớn như hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân, thì yêu cầu về một trung tâm lãnh đạo đủ mạnh, đủ thống nhất, đủ tầm nhìn là hết sức rõ ràng. Sự thống nhất ấy có thể tạo ra độ thông suốt lớn hơn giữa chủ trương của Đảng với hành động của Nhà nước, giữa định hướng chiến lược với tổ chức thực hiện, giữa quyết tâm chính trị với hiệu quả quản trị quốc gia”, Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn nói.

Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn cho rằng, quyết định này cũng phản ánh rất rõ yêu cầu đổi mới hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn hơn, hiệu lực hơn, hiệu quả hơn và rõ trách nhiệm hơn.

Mở ra nhiều kỳ vọng

Trong phát biểu nhậm chức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc xây dựng hệ thống chính trị “tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”, đề cao “kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi, nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm vì Nhân dân”.

Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn cho rằng, đó là một thông điệp rất mạnh, cho thấy đổi mới hôm nay không còn chỉ là đổi mới về cơ cấu hay quy trình, mà phải đi vào chiều sâu của năng lực thực thi, của văn hóa công vụ, của tinh thần phụng sự và của khả năng biến nghị quyết thành kết quả cụ thể trong đời sống xã hội.

Điều khiến đại biểu Bùi Hoài Sơn chú ý hơn cả là trong bài phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hai chữ “Nhân dân” được nhắc đi nhắc lại với một tình cảm và một tinh thần trách nhiệm rất rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định mục tiêu cao nhất là nâng cao mọi mặt đời sống của Nhân dân, để Nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển.

Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh, đây không chỉ là một tuyên ngôn chính trị, mà còn phải là một lời cam kết hành động của toàn bộ hệ thống. Khi người đứng đầu Đảng và Nhà nước đặt Nhân dân ở vị trí trung tâm như vậy, thì thước đo của mọi quyết sách trong thời gian tới cũng phải rất cụ thể: người dân có được hưởng lợi nhanh hơn không, thủ tục hành chính có thuận lợi hơn không, cơ hội phát triển có công bằng hơn không, đời sống vật chất và tinh thần có được cải thiện rõ hơn không.

“Vì thế, kỳ vọng của tôi là sau quyết định nhân sự rất quan trọng này, quá trình thể chế hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương lớn sẽ được đẩy nhanh hơn, đồng bộ hơn và rõ sản phẩm hơn. Người dân không chỉ chờ đợi những thông điệp đúng và trúng; người dân chờ đợi những chuyển biến có thể nhìn thấy, cảm nhận và thụ hưởng được trong đời sống hằng ngày. Khi quyết sách đi vào cuộc sống nhanh hơn, khi bộ máy vận hành hiệu quả hơn, khi niềm tin của Nhân dân được củng cố bằng những kết quả thực chất, thì đó cũng chính là minh chứng rõ nhất cho ý nghĩa của sự thống nhất trong lãnh đạo ở thời điểm hiện nay”, Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn nói.