Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nhiều hộ dân ở Gia Lai lâm cảnh khốn đốn, nợ nần sau lũ dữ

Sau trận lũ bất thường tại khu vực đông Gia Lai, nhiều sinh kế, hàng hóa, vật nuôi của người dân bị nhấn chìm, thiệt hại nặng. 

Theo Trần Hoàn/ Vietnamnet

Trận lũ bất thường tràn qua khu vực phía đông tỉnh Gia Lai những ngày qua không chỉ nhấn chìm tài sản, vật nuôi, sinh kế, mà còn đẩy người dân vào cảnh nợ nần chồng chất.

Lũ rút đi để lại phía sau những kho hàng loang lổ bùn non, những trang trại tan hoang và những phận người đứng lặng nhìn công việc mưu sinh bị cuốn trôi chỉ trong một khoảnh khắc. Không ai ngờ rằng cơn lũ bất thường lại gây ra cảnh trắng tay sau nhiều năm gom góp, tích lũy.

d1-4480.jpg
Kho gạo của ông Trương Ngọc Tuấn có 9 tấn bị ngập trong lũ. Ảnh Trần Hoàn

Tại phường Quy Nhơn Bắc, kho gạo của ông Trương Ngọc Tuấn (61 tuổi) là một trong những trường hợp thiệt hại nặng nề. Khoảng 160 bao loại 50kg và 40 bao loại 25kg với tổng cộng 9 tấn gạo bị ngập trong lũ.

Theo ông Tuấn, 9 tấn gạo nói trên là của gia đình kinh doanh, đồng thời có một phần là của vài hộ dân gửi nhờ vì nghĩ kho của ông ở vị trí cao, lũ sẽ không chạm tới. Thế nhưng nước lũ đã dâng vượt mức lịch sử, chẳng ai kịp trở tay, đành bất lực đứng nhìn tài sản trôi theo dòng nước.

d2-8803.jpg
Nhân viên cửa hàng đang khuân những bao gạo bị ngập nước ra ngoài. Ảnh Trần Hoàn

Không chỉ số gạo bị ngập nước hoàn toàn, những bao gạo vốn nằm ở dãy trên cũng không thể cứu vãn, bởi nước ngấm vào khiến chúng ẩm mốc, biến chất, mất giá trị sử dụng.

“Số gạo hư hỏng này chỉ đem cho dân nuôi gà, nuôi lợn chứ không thể bán ra thị trường bởi chẳng ai mua. Tính theo giá nhập vào, sau đợt lũ vừa qua, cửa hàng của tôi thiệt hại khoảng 110 triệu đồng”, ông Tuấn buồn bã kể.

Cùng chung cảnh ngộ, lò ấp trứng của ông Nguyễn Ngọc Kiểu (48 tuổi, trú tại khu phố 5 Diêu Trì, xã Tuy Phước) bị nhấn chìm trong lũ khiến 45.000 trứng đang ấp trong lò, 5.000 trứng mới ra lò và 8.000 trứng giống chưa ấp bị ngập dẫn đến hư hỏng, kém chất lượng.

d3-7875.jpg
Lò ấp của ông Nguyễn Ngọc Kiểu có 58.000 quả trứng vừa bị ngập trong lũ. Ảnh: Trần Hoàn

Ông Kiểu cho biết, khoảng 7h sáng nước bắt đầu tràn vào, đến 11h trưa đã ngập đến đầu người, cô lập toàn bộ khu vực. Dù đã được cảnh báo và kê gác đồ đạc nhưng lũ đổ về nhanh và dâng cao bất thường khiến không kịp trở tay, thiệt hại khoảng 130 triệu đồng.

Theo ông Kiểu, hàng chục nghìn trứng bị ngập trong lũ phải mang ra chợ và gửi bạn hàng bán với giá rẻ để vớt vát đồng vốn. Số lượng lớn như vậy nếu để ở nhà không thể bán hết sẽ tiếp tục hư hỏng.

d4-716.jpg
Ông Kiểu buồn rầu bên khay trứng lộn bị ngập lũ, phải bán với giá rất rẻ. Ảnh Trần Hoàn

Khi được hỏi tại sao không bê những khay trứng đang ấp lên chỗ an toàn, ông Kiểu lý giải: “Trứng ấp phải được để trong lò với nhiệt độ phù hợp, chỉ khi đủ 15 ngày mới lấy ra để tiêu thụ. Nếu chưa đủ ngày mà mất điện, ngập nước hoặc phải đưa ra môi trường bên ngoài thì phôi trứng sẽ yếu và chết, giá bán rất rẻ. Hơn nữa, không nghĩ nước lũ lại dâng nhanh và lớn như vậy.

“Nhìn lò ấp bị nhấn chìm trong nước mà lòng tôi ngổn ngang như mối tơ vò, không biết phải bắt đầu từ đâu. Tiền hàng chưa kịp trả, lò ấp, giá đỡ làm bằng gỗ ép bị hư hỏng hết, không biết lấy tiền đâu để hoạt động trở lại”, ông Kiểu buồn rầu nói thêm.

Không chỉ trong sản xuất, kinh doanh, các hộ chăn nuôi cũng chịu nhiều mất mát do lũ dữ. Hơn chục con bò của ông Hoàng Văn Nghiêm (SN 1982, xã Tuy Phước Tây) chết la liệt trong chuồng khi lũ ập đến.

d5.jpg
Tối 19/11, nước lũ dâng nhanh khiến đàn bò của ông Nghiêm bị chết. Ảnh: Người dân cung cấp

Vẫn chưa hết bàng hoàng, ông Nghiêm cho biết, khu chăn nuôi của ông có 27 con bò mẹ và bò thịt, nhưng 15 con đã bị chết do ngập nước vào đêm 19/11. Tiền mua số bò này ông phải vay vốn ngân hàng và huy động thêm từ người thân. Giờ chưa kịp trả nợ thì đã trắng tay.

Theo ông Nghiêm, lũ lụt khiến đàn bò bị chết gây thiệt hại cho gia đình khoảng 300 triệu đồng. Dù có người hỏi mua nhưng ông không bán, chờ nước rút sẽ thuê máy múc đem đi chôn để bảo đảm vệ sinh môi trường.

d6.jpg
Lũ lụt đã gây thiệt hại cho gia đình ông Nghiêm khoảng 300 triệu đồng. Ảnh: Người dân cung cấp

“Với người nông dân chúng tôi, con bò không chỉ là tài sản, mà còn là công sức nhiều năm chăm nuôi và kỳ vọng vào tương lai. Tôi có thể bán lại những con bò trên để vớt vát phần nào nhưng bản thân không cho phép. Việc đào hố để chôn không chỉ tránh lây dịch bệnh, mà còn là cách giữ lại sự tử tế trong tình cảnh khốn khó”, ông Nghiêm trải lòng.

vietnamnet.vn
Link bài gốc Copy link
https://vietnamnet.vn/nhieu-ho-dan-o-gia-lai-lam-canh-khon-don-no-nan-sau-lu-du-2465389.html
#Khốn đốn #Nợ nần #Thiên tai #Lũ dữ #Gia Lai

Bài liên quan

Xã hội

Đắk Lắk kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp cho 34 xã vùng lũ phía Đông

Mưa lũ gây thiệt hại nặng tại 34 xã, phường vùng Đông Đắk Lắk. Tỉnh đã lên danh mục nhu yếu phẩm thiết yếu và đề nghị hỗ trợ khẩn cấp để cứu trợ người dân.

Để đáp ứng nhu cầu thiên tai, các ngành chức năng đã thống kê và xây dựng danh mục lương thực – thực phẩm cần thiết gồm: Gạo, mì tôm, lương khô, bánh các loại, xúc xích, sữa cùng nước mắm, dầu ăn, muối. Trong đó, nước sạch đang đặc biệt khan hiếm nên nước uống đóng chai được ưu tiên hàng đầu.

a005.jpg
Danh sách các mặt hàng cần hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ Đắk Lắk.
Xem chi tiết

Xã hội

Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký quyết định hỗ trợ kinh phí cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Cụ thể, hỗ trợ 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra như đề nghị của Bộ Tài chính. Trong đó, hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 200 tỷ đồng, tỉnh Lâm Đồng 200 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 150 tỷ đồng, tỉnh Đắk Lắk 150 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh có trách nhiệm chủ động cân đối chi ngân sách địa phương, cùng với số kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

Xem chi tiết

Xã hội

Ngập lụt kéo dài nhiều ngày tới ở Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, ngập lụt còn kéo dài nhiều ngày tới ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà.

Mưa lớn còn tiếp tục ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà đến đêm 23/11, cường độ mưa giảm so với những ngày trước. Lũ trên các dòng sông khu vực này đã qua đỉnh nhưng vẫn ở mức cao. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, ngập lụt còn kéo dài nhiều ngày tới.

Đêm qua và sáng sớm nay (21/11), mưa vẫn tiếp tục ở khu vực phía đông tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ và phía bắc tỉnh Khánh Hòa.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới