Nhiễm độc thuốc ho khiến ít nhất 22 trẻ em Ấn Độ tử vong, WHO cảnh báo

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa phát đi cảnh báo toàn cầu về ba loại siro ho sản xuất tại Ấn Độ đã gây ra nhiều ca tử vong trẻ nhỏ.

Ngày 13/10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, các loại thuốc bị ảnh hưởng là các lô thuốc: Coldrif của Sresan Pharmaceutical, Respifresh TR của Rednex Pharmaceuticals và ReLife của Shape Pharma. Các loại siro này được sử dụng để điều trị ho, cảm cúm và cảm lạnh thông thường.

Theo WHO, các sản phẩm bị nhiễm độc gây ra rủi ro đáng kể, có thể gây ra bệnh nghiêm trọng, có khả năng đe dọa đến tính mạng.

Theo truyền thông Ấn Độ, ít nhất 22 trẻ em đã tử vong tại bang Madhya Pradesh thuộc miền trung Ấn Độ. Cơ quan Quản lý dược phẩm Ấn Độ (CDSCO) xác định trong ba loại siro này chứa diethylene glycol - chất độc hại từng được đưa vào một số sản phẩm nhiễm độc khác của Ấn Độ trong những năm gần đây.

Cơ quan y tế Ấn Độ, Tổ chức Kiểm soát Tiêu chuẩn Ma túy Trung ương (CDSCO), đã thông báo với WHO rằng, loại siro này được cho là đã được trẻ em dưới 5 tuổi sử dụng và tử vong gần đây tại quận Chhindwara, bang Madhya Pradesh, miền trung Ấn Độ. Thuốc ho có chứa chất diethylene glycol độc hại với hàm lượng cao gấp gần 500 lần mức cho phép.

Hai trong ba loại siro Ấn Độ bị phát hiện chứa chất gây hại/ Ảnh tienphong.vn

CDSCO cho biết, không có loại thuốc bị nhiễm độc nào được xuất khẩu và không có bằng chứng về việc xuất khẩu bất hợp pháp.

Dù cơ quan quản lý dược phẩm Ấn Độ khẳng định các sản phẩm nhiễm độc chưa được xuất khẩu và chưa có bằng chứng về buôn bán bất hợp pháp, WHO vẫn kêu gọi các cơ quan y tế toàn cầu tăng cường giám sát và báo cáo ngay nếu phát hiện sản phẩm tại quốc gia của họ.

Tổ chức này cũng đề nghị đánh giá cẩn trọng bất kỳ loại thuốc uống nào từ ba nhà sản xuất kể trên, đặc biệt là các sản phẩm sản xuất từ tháng 12 năm ngoái.

Chai thuốc Coldrif, có liên quan đến cái chết của một số trẻ em Ấn Độ - Ảnh: Reuters

Theo Bộ Y tế và phúc lợi gia đình Ấn Độ, nhà chức trách đã bắt đầu điều tra các nhà sản xuất liên quan. Chính quyền bang Tamil Nadu, nơi đặt trụ sở của Sresan Pharmaceutical, đã thu hồi giấy phép hoạt động của công ty, Press Trust of India đưa tin.

Cơ quan quản lý dược phẩm Ấn Độ xác nhận, các bang đã yêu cầu đình chỉ sản xuất ngay lập tức, thu hồi giấy phép lưu hành và yêu cầu thu hồi toàn bộ các lô thuốc nhiễm độc.

WHO cho biết đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế Ấn Độ để theo dõi tình hình, xác định nguồn gốc nhiễm độc và giảm thiểu nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.