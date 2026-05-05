Nhật Bản thành lập hiệp hội tìm kiếm người ngoài hành tinh

Các nhà thiên văn học Nhật Bản mới thành lập Hiệp hội SETI - tổ chức chuyên tìm kiếm người ngoài hành tinh.

Theo Kyodo News, các nhà thiên văn học Nhật Bản vừa thành lập tổ chức chuyên tìm kiếm người ngoài hành tinh đầu tiên của nước này. Cụ thể, Hiệp hội SETI (chương trình tìm kiếm trí tuệ ngoài hành tinh) Nhật Bản được thành lập vào tháng 4/2026 bởi nhà vật lý thiên văn Shinya Narusawa (61 tuổi) tại Đại học Hyogo và khoảng 10 nhà nghiên cứu thiên văn học khác.

Nhóm chuyên gia trên cho biết đã lên kế hoạch quan sát vô tuyến chòm sao Nhân Mã (Sagittarius) bằng kính viễn vọng tại Đài thiên văn Misato ở tỉnh Wakayama vào tháng 8/2027.

Sự kiện trên được tổ chức nhằm kỷ niệm 50 năm ngày tín hiệu “Wow!” - tín hiệu vô tuyến cực mạnh từ không gian được Đại học Bang Ohio (Mỹ) ghi lại hồi năm 1977. Trong suốt nhiều năm, một số chuyên gia, nhà khoa học cho rằng, tín hiệu bí ẩn đó có thể do nền văn minh ngoài Trái đất gửi tới chúng ta.

Nhà vật lý thiên văn Shinya Narusawa (thứ hai từ trái sang) tại lễ ra mắt Hiệp hội SETI Nhật Bản ở Kobe, tỉnh Hyogo. Ảnh: Kyodo.

Trên website chính thức, Hiệp hội SETI Nhật Bản cho biết: “Chúng tôi kêu gọi thế giới tiến hành quan sát tập trung vào nguồn phát tín hiệu”.

Trong tương lai, Hiệp hội SETI Nhật Bản đặt mục tiêu xây dựng một mạng lưới ăng ten trong nước để cho phép quan sát liên tục để cải thiện độ tin cậy của công tác tìm kiếm nền văn minh ngoài hành tinh.

“Chúng tôi muốn xây dựng một mạng lưới nghiên cứu ở Nhật Bản với quy mô tương đương với mạng lưới của Mỹ. Tôi hy vọng mọi người sẽ ghi nhận những nỗ lực của chúng tôi trong việc tìm kiếm các nền văn minh ngoài hành tinh”, nhà vật lý thiên văn Shinya cho hay.