Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Nhật Bản thành lập hiệp hội tìm kiếm người ngoài hành tinh

Các nhà thiên văn học Nhật Bản mới thành lập Hiệp hội SETI - tổ chức chuyên tìm kiếm người ngoài hành tinh.

Tâm Anh (TH)

Theo Kyodo News, các nhà thiên văn học Nhật Bản vừa thành lập tổ chức chuyên tìm kiếm người ngoài hành tinh đầu tiên của nước này. Cụ thể, Hiệp hội SETI (chương trình tìm kiếm trí tuệ ngoài hành tinh) Nhật Bản được thành lập vào tháng 4/2026 bởi nhà vật lý thiên văn Shinya Narusawa (61 tuổi) tại Đại học Hyogo và khoảng 10 nhà nghiên cứu thiên văn học khác.

Nhóm chuyên gia trên cho biết đã lên kế hoạch quan sát vô tuyến chòm sao Nhân Mã (Sagittarius) bằng kính viễn vọng tại Đài thiên văn Misato ở tỉnh Wakayama vào tháng 8/2027.

Sự kiện trên được tổ chức nhằm kỷ niệm 50 năm ngày tín hiệu “Wow!” - tín hiệu vô tuyến cực mạnh từ không gian được Đại học Bang Ohio (Mỹ) ghi lại hồi năm 1977. Trong suốt nhiều năm, một số chuyên gia, nhà khoa học cho rằng, tín hiệu bí ẩn đó có thể do nền văn minh ngoài Trái đất gửi tới chúng ta.

hanhh-1.png
Nhà vật lý thiên văn Shinya Narusawa (thứ hai từ trái sang) tại lễ ra mắt Hiệp hội SETI Nhật Bản ở Kobe, tỉnh Hyogo. Ảnh: Kyodo.

Trên website chính thức, Hiệp hội SETI Nhật Bản cho biết: “Chúng tôi kêu gọi thế giới tiến hành quan sát tập trung vào nguồn phát tín hiệu”.

Trong tương lai, Hiệp hội SETI Nhật Bản đặt mục tiêu xây dựng một mạng lưới ăng ten trong nước để cho phép quan sát liên tục để cải thiện độ tin cậy của công tác tìm kiếm nền văn minh ngoài hành tinh.

“Chúng tôi muốn xây dựng một mạng lưới nghiên cứu ở Nhật Bản với quy mô tương đương với mạng lưới của Mỹ. Tôi hy vọng mọi người sẽ ghi nhận những nỗ lực của chúng tôi trong việc tìm kiếm các nền văn minh ngoài hành tinh”, nhà vật lý thiên văn Shinya cho hay.

Mời độc giả xem video: Hiện tượng "siêu trăng máu" xuất hiện khiến nhiều người trên thế giới háo hức.
#Hiệp hội SETI Nhật Bản #Hiệp hội SETI #Nhật Bản #người ngoài hành tinh

Bài liên quan

Kho tri thức

Việc khám phá không gian có thể dẫn đến cuộc gặp gỡ người ngoài hành tinh

Elon Musk mạnh dạn tuyên bố: “Chúng ta có thể sẽ gặp người ngoài hành tinh trong các chuyến thám hiểm không gian tương lai”.

Mới đây, người sáng lập công ty hàng không vũ trụ SpaceX, Elon Musk, tuyên bố rằng không thể loại trừ khả năng gặp gỡ sự sống ngoài hành tinh trong quá trình thám hiểm không gian sâu.

"Rồi chúng ta sẽ vượt qua Mặt trăng, đến Sao hỏa, băng qua toàn bộ hệ Mặt trời, và cuối cùng đến không gian giữa các vì sao, ghé thăm tất cả các hệ sao đó. Có lẽ chúng ta sẽ gặp người ngoài hành tinh, sẽ thấy những nền văn minh đã tồn tại hàng triệu năm, khám phá ra tàn tích của những nền văn minh ngoài hành tinh cổ đại”, tỷ phú Elon Musk chia sẻ.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Bí ẩn vụ người ngoài hành tinh gây xôn xao Berkshires năm 1969

Năm 1969, 40 người ở Berkshire, Massachusetts, Mỹ nói nhìn thấy UFO. Trong đó, một gia đình kể bị bắt cóc, mở ra nhiều câu hỏi về người ngoài hành tinh.

biii-1.jpg
Vào ngày 1/9/1969, hàng chục cư dân ở Berkshire, Massachusetts, Mỹ báo cáo với cơ quan chức năng về việc nhìn thấy vật thể bay không xác định (UFO). Ảnh: Getty | KTSDESIGN/SCIENCE PHOTO LIBRARY.
biii-2.jpg
Theo lời kể của các nhân chứng, họ đã nhìn thấy ánh sáng phát ra từ vật thể bí ẩn có hình giống chiếc đĩa trên bầu trời đêm. Vật thể này di chuyển theo những cách chưa từng thấy. Ảnh: Getty | David Wall.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Vì sao chúng ta chưa nhận được tín hiệu từ người ngoài hành tinh?

Con người mãi chưa phát hiện tín hiệu công nghệ của người ngoài hành tinh có thể là vì bị plasma và gió sao làm méo hoặc "làm mờ" trước khi tới Trái đất.

tinnn-1.jpg
Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Astrophysical Journal, các nhà nghiên cứu đã đưa ra lời giải thích về việc vì sao chúng ta chưa nhận được tín hiệu từ người ngoài hành tinh. Ảnh: Breakthrough Listen / Danielle Futselaar.
tinnn-2.jpg
Theo nhóm nghiên cứu, một vấn đề lớn là tín hiệu từ nền văn minh ngoài hành tinh có thể bị "làm mờ" hoặc mở rộng phổ tần khi đi qua plasma hỗn loạn do các ngôi sao phát ra. Ảnh: University of Central Florida.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới