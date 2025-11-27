[INFOGRAPHIC] Thành tích ấn tượng của phim Mưa đỏ

Trấn Thành chúc mừng phim Mưa đỏ đoạt giải Bông Sen Vàng 2025
Chia sẻ của Trấn Thành về việc phim Mưa đỏ đoạt giải Bông Sen Vàng 2025 tại Liên hoan phim Việt Nam đang gây chú ý.
Tối ngày 25/11, phim Mưa đỏ đoạt giải Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam 2025. Phim còn giành các giải cá nhân: Nam diễn viên phụ xuất sắc (diễn viên Phương Nam), Âm thanh xuất sắc, Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc và Họa sĩ thiết kế xuất sắc trong phim điện ảnh.
Trên trang cá nhân, Trấn Thành bày tỏ sự vui mừng trước thành công của Mưa đỏ cũng như thông tin Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Tử chiến trên không và Chị dâu đoạt giải Bông Sen Bạc, các diễn viên Hồng Đào, Phương Anh Đào và đạo diễn Hàm Trần giành giải cá nhân.
Phim Mưa đỏ giành giải Bông Sen Vàng ở Liên hoan phim Việt Nam
Phim Mưa đỏ được trao giải Bông Sen Vàng ở Liên hoan phim Việt Nam. Ngoài ra, tác phẩm còn giành 4 giải thưởng cá nhân.
Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 24 - 2025 diễn ra tại TP HCM vào tối ngày 25/11. Phim điện ảnh Mưa đỏ đoạt giải Bông Sen Vàng. Ngoài ra, tác phẩm còn giành 4 giải thưởng cá nhân: giải Nam diễn viên phụ xuất sắc (diễn viên Phương Nam), Âm thanh xuất sắc (Hoàng Thị Thu Thủy), giải Họa sĩ thiết kế mỹ thuật xuất sắc (Vũ Việt Hưng) và giải Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc.
Phát biểu nhận giải, đạo diễn Đặng Thái Huyền gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức. “Chúng tôi đã tận hiến cho chiến dịch gian nan nhưng vinh quang này. Ê-kíp xin tri ân khán giả đã nối dài giấc mơ tuyệt đẹp của Mưa đỏ. Phần thưởng này cũng xin được gửi tặng những anh hùng, liệt sĩ - những người đã ngã xuống để chúng ta có ngày hôm nay”, Znews dẫn lời nữ đạo diễn.
Bình ‘Mưa đỏ’ khoe ảnh hoá chú rể bên Hạ Anh trên sân khấu
Lâm Thanh Nhã và Lê Hạ Anh - hai diễn viên phim Mưa đỏ gây chú ý khi hoá cô dâu chú rể trên sàn catwalk.
