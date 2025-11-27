[INFOGRAPHIC] Thành tích ấn tượng của phim Mưa đỏ

Chia sẻ của Trấn Thành về việc phim Mưa đỏ đoạt giải Bông Sen Vàng 2025 tại Liên hoan phim Việt Nam đang gây chú ý.

Tối ngày 25/11, phim Mưa đỏ đoạt giải Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam 2025. Phim còn giành các giải cá nhân: Nam diễn viên phụ xuất sắc (diễn viên Phương Nam), Âm thanh xuất sắc, Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc và Họa sĩ thiết kế xuất sắc trong phim điện ảnh.

Trên trang cá nhân, Trấn Thành bày tỏ sự vui mừng trước thành công của Mưa đỏ cũng như thông tin Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Tử chiến trên không và Chị dâu đoạt giải Bông Sen Bạc, các diễn viên Hồng Đào, Phương Anh Đào và đạo diễn Hàm Trần giành giải cá nhân.