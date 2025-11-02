Nhan sắc nữ giảng viên đoạt giải Á hậu 2 Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025

Tối 31/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, phường Quy Nhơn, đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 - Miss Asian 2025 đã khép lại với chiến thắng thuộc về thí sinh Ban Thị Thu. Nguyễn Hương Giang đoạt giải Á hậu 2. Người đẹp đến từ Hà Nội còn đạt giải thưởng phụ “Người đẹp Truyền thông”.

Nguyễn Hương Giang đoạt giải Á hậu 2 Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Nguyễn Hương Giang sở hữu nhan sắc xinh đẹp rạng rỡ. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Hiện nay, Nguyễn Hương Giang đang đảm nhiệm vai trò Giám đốc tại một công ty truyền thông, đồng thời là giảng viên của một trường đại học, phụ trách giảng dạy các môn marketing và kỹ năng mềm.

Trong phần thi ứng xử, Nguyễn Hương Giang nhận được câu hỏi chung từ Chủ tịch Miss Business World – Đặng Gia Bena, nhà sáng lập cuộc thi: “Điều gì là động lực lớn nhất giúp bạn vượt qua khó khăn trên con đường khởi nghiệp? Bạn có lời khuyên nào dành cho giới trẻ chuẩn bị hướng nghiệp?”.

Nguyễn Hương Giang trả lời: “Ngay từ nhỏ, ba tôi luôn dạy rằng: Mọi thành công của con người là 99% nỗ lực và chỉ 1% may mắn. Tôi luôn tâm niệm rằng, muốn có được sự khác biệt và thành công hơn người khác, bản thân mình phải nỗ lực và kiên trì mỗi ngày. Trên con đường khởi nghiệp, tôi từng nhiều lần thất bại, từng muốn bỏ cuộc, nhưng mỗi khi nghĩ đến lý do mình bắt đầu, tôi lại có thêm động lực để tiếp tục.

Tôi rất tâm đắc với câu nói của bà Michelle Obama rằng: Thành công của một người phụ nữ không phải là việc bạn đạt được điều gì, mà là bạn trở thành người như thế nào. Và lời khuyên tôi muốn gửi đến các bạn trẻ là: Hãy luôn nỗ lực, kiên trì và không ngừng hoàn thiện bản thân. Khi ấy, thành công sẽ tự tìm đến bạn”.

Nguyễn Hương Giang trong phần thi ứng xử. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Câu trả lời tự tin, đầy trải nghiệm và chứa đựng triết lý sống nhân văn đã giúp Nguyễn Hương Giang ghi điểm tuyệt đối trong mắt Ban giám khảo và khán giả.

Chia sẻ sau đêm chung kết, Á hậu 2 Nguyễn Hương Giang không giấu được niềm xúc động trước tình yêu thương và sự ủng hộ nồng nhiệt từ gia đình, bạn bè cùng đông đảo khán giả. Nữ doanh nhân cho biết, hành trình đến với cuộc thi không chỉ là một trải nghiệm đáng nhớ, mà còn là cơ hội để cô khám phá giới hạn bản thân, lan tỏa những giá trị tích cực của người phụ nữ hiện đại – tự tin, nhân ái và giàu tri thức.

Bên cạnh niềm vui đăng quang, Á hậu 2 Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 – Nguyễn Hương Giang cũng chia sẻ về những dự định sắp tới. Cô cho biết, sau cuộc thi sẽ tập trung phát triển công ty truyền thông, đồng thời mở rộng các hoạt động đào tạo kỹ năng mềm và marketing thực chiến dành cho sinh viên, người trẻ khởi nghiệp, phụ nữ hiện đại.

Nữ doanh nhân tâm niệm rằng, danh hiệu á hậu không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm lan tỏa giá trị tích cực, truyền cảm hứng về sự nỗ lực, tự tin và nhân ái. Trong thời gian tới, cô dự kiến sẽ thực hiện các dự án xã hội gắn với giáo dục và phát triển cộng đồng, hướng đến mục tiêu giúp thế hệ trẻ Việt Nam có thêm hành trang vững vàng trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Nguyễn Hương Giang trong phần thi trang phục công sở, khoe sắc trong thiết kế sang trọng của NTK Miss Thủy. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Nguyễn Hương Giang trong phần thi trang phục áo dài. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Người đẹp cùng các thí sinh trình diễn bộ sưu tập “Sóng ánh kim – Huyền thoại biển Quy Nhơn” của NTK Tony Phạm. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Nguyễn Hương Giang lộng lẫy khi diện trang phục dạ hội trong bộ sưu tập “Bình minh trên sóng – Ánh dương của nữ thần” của NTK Tommy Nguyễn. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Trang phục dạ hội của Tommy Nguyễn giúp thí sinh Nguyễn Hương Giang khoe trọn đường cong kiêu sa. Ảnh Team Bình Nguyễn

Với chủ đề "Doanh nhân Việt tỏa sáng, hội nhập và vươn mình vào kỷ nguyên mới", cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 - Miss Asian 2025 không chỉ tôn vinh vẻ đẹp thuần chất Á Đông mà còn lan tỏa thông điệp về bản lĩnh, tri thức và lòng nhân ái của người phụ nữ thời đại mới.

Kết quả chung cuộc, Ban Thị Thu đăng quang Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025. Cô còn đoạt giải phụ Người đẹp Công sở và Người đẹp Tài năng. Trần Thị Phương đạt danh hiệu Hoa hậu Nhân ái cùng giải phụ Người đẹp Dạ hội và Người đẹp được yêu thích nhất.

Top 8 Chung cuộc Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về thí sinh Đinh Thị Hiệp cùng giải phụ Người đẹp Hình thể; Danh hiệu Á hậu 2 gồm: Nguyễn Kim Ngọc (Người đẹp Áo dài) và Nguyễn Hương Giang (Người đẹp Truyền thông); Danh hiệu Á hậu 3 gồm: Đỗ Thị Phương Liên, Phan Thị Ánh Nga, Phạm Thị Lan. Giải thưởng phụ Người đẹp Thân thiện được trao cho thí sinh Lê Thị Bích Phượng.